Llega la tregua a Más Madrid: García presenta su candidatura para las primarias autonómicas con Delgado dentro de la lista

La ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración de las fiestas del 2 de mayo. A. Pérez Meca Reuters Móstoles, Madrid.

Las claves

Las claves Generado con IA Mónica García presenta su candidatura para las primarias autonómicas de Más Madrid, incluyendo en su lista a Emilio Delgado, antiguo rival interno. Tras meses de tensiones, García y Delgado han alcanzado un acuerdo que sitúa a García en la Asamblea de Madrid y a Delgado como candidato al Congreso. La lista de García destaca por la presencia de figuras relevantes del partido, como Manuela Bergerot y la continuidad de perfiles independientes como Carla Antonelli. Más Madrid busca consolidar su acción política con diversidad territorial y experiencia institucional, mientras sigue pendiente su alianza electoral con Verdes-Equo.

Las aguas se calman en la izquierda. Después de meses de tensiones entre los dirigentes de Más Madrid, la líder actual Mónica García y el diputado en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado parecen haber firmado la paz ya de forma definitiva.

El viernes por la tarde, mientras en Valencia la izquierda parecía moverse en un acto protagonizado por Gabriel Rufián y Mónica Oltra, García hacía pública la lista para su candidatura a las primarias para las elecciones autonómicas.

En ella, había muchos nombres conocidos en el partido, como la actual portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. Pero uno de ellos destacaba entre el resto de los primeros 25 de la lista: Emilio Delgado.

El pasado mayo, Delgado decidió disputar el liderazgo de García y le pidió unas primarias abiertas para competir por ocupar el puesto número 1 en sus listas para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid.

Delgado lo hizo después de que la ahora ministra de Sanidad anunciara en la verbena de Más Madrid a finales de abril que quería volver a la política madrileña y disputarle a Isabel Díaz Ayuso la presidencia.

Dos visiones de partido

El diputado de la Asamblea de Madrid supo los planes de García solo unas horas antes de que lo anunciara al resto de España, algo que no gustó a Delgado.

Tampoco García estaba feliz con las últimas actuaciones del político. Emilio Delgado había protagonizado un acto junto con Gabriel Rufián para hablar sobre el futuro de la izquierda, lo que para ella y el partido supuso una forma de traición.

Y ahí comenzó la disputa. O Emilio o Mónica. O Mónica o Emilio.

Desde el sector del partido que quería que el liderazgo recayera en Delgado, los emilistas, sugirieron que se votara en unas elecciones abiertas y que no solo pudieran decidir los militantes sino también a los simpatizantes.

Algo que tampoco gustó a García y a su núcleo duro. En un cruce de reproches televisado en Al Rojo Vivo en La Sexta, la ministra argumentó que en todas las formaciones políticas, quienes votan son los militantes que están en el día a día.

La diferencia entre ambos modelos de voto era grande. Si se seguía la idea de Delgado los votantes podían superar las 7.000 personas, mientras que los militantes no superan el millar.

Pero esta fractura viene de hace años. Delgado ya había manifestado en varias ocasiones sus discrepancias con la línea del partido y había pedido tener unas políticas más abiertas.

El político apuntó a que tenían que hacer unas políticas más inclusivas, que englobaran las principales causas como el feminismo o la inclusión social pero sin cerrarse a los debates que se estaban teniendo desde la derecha, como la inmigración o la seguridad en las calles.

Nada de eso parece estar —por el momento—en la candidatura. Bajo el nombre, 'En Madrid hay partido', la iniciativa busca "poner fin a 31 años de gobierno continuado del PP en la región".



La formación "busca consolidar una acción política basada en la experiencia institucional, la capacidad de gestión y la diversidad territorial, con un reflejo de la presencia del partido en los municipios y barrios de la región, con capacidad de conectar con los sectores sociales que han sustentado el crecimiento de Más Madrid en los últimos años".

Además, Más Madrid ha aclarado que la lista se irá enriqueciendo con nuevos perfiles y voces independientes, como la senadora y diputada Carla Antonelli, que continuará vinculada al proyecto como independiente.



También está por ver si Más Madrid, que ya ha rechazado una hipotética coalición con Izquierda Unida, vuelve a concurrir a las elecciones autonómicas con Verdes-Equo, como ya hizo en 2023.



De la misma manera, la portavoz municipal de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, ha registrado este viernes el equipo con el que concurre a las primarias para la candidatura al Ayuntamiento que bajo el lema 'Barrio a barrio: construyendo el cambio en Madrid', apuesta por visibilizar el arraigo territorial.

En esta candidatura, tampoco hay rastro de las reclamaciones de Delgado.

La firma de paz

A pesar de que por el momento Delgado no será el líder, parece que ahora la paz se ha asentado después de que hace unas semanas se diera a conocer el acuerdo al que habían llegado para enterrar el hacha.

La idea era simple: García a la Asamblea y Delgado al Congreso. Ahora se ratifica el asiento de Delgado que, en caso de no lograr un escaño en el Congreso o que las elecciones autonómicas llegaran antes, tendría su sitio.

Fue Bergerot quien plasmó la iniciativa. Para la portavoz, Delgado es uno de los dirigentes de la formación con más proyección nacional junto con la diputada Tesh Sidi o el número dos de Maestre, Eduardo Rubiño.

De esta forma, Bergerot apuntaba a enviar a la Cámara Baja una lista liderada por Delgado y seguida por los otros dos políticos.

Delgado aceptó y con ello, da el salto a la política nacional.