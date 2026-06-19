"Presentaremos Presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027": Sánchez abre el margen para tener comicios desde enero

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez anuncia que presentará Presupuestos en 2026 y que habrá elecciones generales en 2027, abriendo la puerta a comicios desde enero. El presidente descarta celebrar las elecciones generales junto a las autonómicas y municipales en un 'superdomingo' de junio de 2027. Sánchez defiende ante líderes europeos la política migratoria española y destaca una reducción del 71% en la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias. Ha respondido a las críticas de otros mandatarios europeos sobre la regularización masiva de inmigrantes y ha aludido al apoyo del Vaticano a su postura.

Pedro Sánchez ya no se compromete a seguir un año más en Moncloa, hasta julio de 2027.

En la rueda de prensa ofrecida este viernes desde Bruselas, el presidente ha abierto la brecha para la convocatoria de los nuevos comicios a partir del próximo mes de enero: "Presentaremos Presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027", ha señalado.

A preguntas de los periodistas, ha evitado vincular la convocatoria de elecciones al fracaso de los Presupuestos, que el Gobierno tiene previsto enviar a las Cortes en septiembre.

Pero la ecuación que ha utilizado abre la posibilidad de celebrar los comicios en febrero o marzo de 2027, como había avanzado EL ESPAÑOL.

"Mi ambición y mi objetivo es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de cuatro años", ha indicado Sánchez.

Pero ha descartado de nuevo unir las elecciones generales a las autonómicas y municipales, en un "superdomingo" de junio de 2027.

Rechazan esa opción tanto sus socios como los candidatos autonómicos del PSOE, que no quieren pagar en las urnas la corrupción del Gobierno.

Sánchez ha realizado estas declaraciones desde Bruselas, tras participar en la reunión del Consejo Europeo.

Por otro lado, Sánchez ha admitido que el jueves tuvo un "debate necesario" (lo ha calificado así) con varios dirigentes europeos, como la italiana Giorgia Meloni, que le reprocharon la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno.

Al respecto, Sánchez ha defendido la política de inmigración aplicada por el Gobierno desde 2018 que, ha dicho, incluye la cooperación con los países de tránsito, como Mauritania, Senegal, Marruecos y Argelia.

Y ha presumido de que, gracias a estas políticas, la llegada de inmigrantes irregulares se ha reducido un 71% en Canarias.

Aunque lo cierto es que el 90% de los cerca de 2 millones de inmigrantes irregulares que han llegado a España en los dos últimos años lo han hecho a través de los aeropuertos, como el de Barajas.

Sánchez se ha acogido a las palabras del Papa para defender la bondad de la posición del Gobierno: "Si tienen alguna duda, que hablen con el Vaticano", ha dicho en rueda de prensa, dirigiéndose a los líderes europeos que cuestionan sus políticas de puertas abiertas.