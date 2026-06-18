Feijóo apela a PNV y Junts para liquidar la legislatura: "Es la hora de la verdad, no sigamos tomando el pelo a la gente"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo insta a PNV y Junts a apoyar una moción de censura para forzar la convocatoria de elecciones y terminar la legislatura de Sánchez. El líder del PP denuncia la falta de Presupuestos y acusa al Gobierno de degradar la imagen de España en Europa, señalando múltiples casos de corrupción. Feijóo critica el veto del Gobierno a votar enmiendas en el Congreso y anuncia que el PP acudirá al Tribunal Constitucional si se mantiene el bloqueo. Defiende que España no debe convertirse en una "república bananera" y asegura que el cambio político está más cerca.

Alberto Núñez Feijóo apeló este jueves directamente a PNV y a Junts desde Bruselas para forzar el final de la legislatura. "Es la hora de la verdad", advirtió el líder del PP, antes de reclamar que dejen de "tomar el pelo a la gente".

El líder del PP compareció ante la prensa en la capital comunitaria, en el marco de la reunión del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo de este jueves. Desde allí, sostuvo que existe una mayoría suficiente para desalojar a Pedro Sánchez.

Feijóo insistió en que "PP, Vox, Junts y PNV suman 184 escaños" y que bastan 176 para presentar una moción de censura instrumental. "Si lo que dicen es lo que están dispuestos a hacerlo, hagámoslo", emplazó. Y aclaró que, en ese caso, "el siguiente Gobierno haría una convocatoria electoral "urgente e inmediata".

El dirigente popular aseguró que "lleva año y medio" teniendo que explicar en Europa la "degradación política" española. Y subrayó que no existe "ningún primer ministro así" en toda la Unión Europea.

"Se me cae la cara de vergüenza", repitió en varias ocasiones al describir las explicaciones que le piden otros líderes europeos. Según dijo, "en los últimos días", el interés ha aumentado de forma notable.

Feijóo afirmó que España es hoy el Estado miembro "con más casos de corrupción" y cargó contra Sánchez por "amontonar 15 sumarios con 17 tipos delictivos y casi 100 imputados". A su juicio, el presidente y José Luis Rodríguez Zapatero "son quienes más han deteriorado la imagen" de España en Europa.

El líder del PP denunció además que el Gobierno no tiene apoyos para aprobar los Presupuestos. "Llevamos toda la legislatura sin cuentas públicas”, recordó, y calificó el anuncio de nuevos Presupuestos como "una cortina de humo".

A su juicio, los partidos que amenazan con retirar su apoyo si no hay Presupuestos "ya saben que no se podrán aprobar". Por eso, interpretó esas posiciones como una "pérdida de tiempo" y una "falta de respeto a los españoles".

Feijóo enmarcó este escenario en una disyuntiva política clara. "Ésta es la hora de la verdad: los que están a favor de un Gobierno sin decencia y los que estamos enfrente", afirmó.

El presidente del PP defendió que, ante un Ejecutivo "atrincherado", la única salida es una moción de censura instrumental. Su objetivo sería dar paso a un nuevo Gobierno que convoque elecciones de forma inmediata.

"Si el Gobierno no nos deja ni votar a los diputados, hay que desplazarlo", añadió. Y reiteró que la posición de su partido es "clara": la convocatoria electoral sería "inminente".

"No seremos una república bananera"

También criticó el veto del Gobierno a votar estas enmiendas en el Congreso. "No recuerdo que se haya negado nunca la posibilidad de votar", señaló, y calificó la decisión de "discriminatoria, injusta y discrecional".

Feijóo anunció que el PP acudirá al Tribunal Constitucional si se mantiene ese bloqueo. "Pediremos amparo como diputados", dijo, al considerar que se está cercenando un derecho fundamental de los parlamentarios.

El líder popular enmarcó este conflicto en un deterioro institucional más amplio. "España no va a ser la república bananera que Pedro Sánchez quiere", afirmó con contundencia.

En paralelo, reivindicó su agenda europea y su papel en el PPE. Explicó que trasladará a sus colegas un mensaje de confianza en España como país, pese a la situación política actual.

El presidente del PP concluyó con una referencia a sus contactos internacionales. Anunció una reunión con el primer ministro húngaro, Peter Magyar, y se comprometió a impulsar en España un proceso de "restablecimiento institucional" similar.

Feijóo defendió que "los gobiernos cambian, el país sigue" y prometió trabajar por "dignificar la política y reconstruir el Estado de derecho". En ese contexto, aseguró que el cambio político "está más cerca".