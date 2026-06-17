Pedro J.: "Si Zapatero no es capaz de explicar hoy el origen de las joyas su vida pública se habrá acabado para siempre"

Pedro J. Ramírez durante su intervención en 'El programa de AR' este miércoles.

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez afirma que si Zapatero no explica el origen de las joyas incautadas, su vida pública se acabará para siempre. Las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron halladas en una caja fuerte del despacho de Zapatero y están relacionadas con el caso Plus Ultra. Zapatero declara ante el juez Calama investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Pedro J. destaca la gravedad del caso y considera que la cuestión de las joyas es clave para la opinión pública y la imagen de Zapatero.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que si José Luis Rodríguez Zapatero no es capaz de explicar ante el juez del caso Plus Ultra el origen de las joyas incautadas en una caja fuerte de su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros, "su vida pública se habrá acabado para siempre".

Así se ha manifestado durante una intervención en El programa de AR de Telecinco poco después de que comenzase la declaración del expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional tras ser citado por el juez José Luis Calama como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Un día "desgraciadamente histórico" a juicio de Pedro J. porque por primera vez en la historia de la democracia española un expresidente ha de responder en sede judicial investigado por corrupción.

"Hace unos días una persona que había hablado con Zapatero me decía verdaderamente estupefacto que Zapatero no se acordaba de quién le había regalado las joyas. Mi amigo dijo que había insistido y que se había encontrado contra un muro", ha relatado el periodista.

"Creo que o Zapatero recupera hoy la memoria y supera esa especie de amnesia focalizada en unos regalos tan valiosos o su vida pública se habrá acabado para siempre independientemente de las consecuencias penales que le acarree", ha valorado.

Pedro J. ha subrayado que el exdirigente socialista está acusado de delitos muy graves y ha esgrimido que no le bastará con poner en duda que todas las pruebas hayan sido obtenidas de acuerdo a las normas procesales.

"Tendrá que explicar por qué el dinero que Plus Ultra pagaba a Julito Martínez a través de Análisis Relevante terminaba en sus bolsillos o por qué una parte del dinero de Plus Ultra y otras compañías con las que colaboraba terminaba en las empresas de sus hijas a un precio muy por encima del mercado".

No obstante, el director de EL ESPAÑOL ha apuntado que la cuestión de las joyas es lo más relevante "a ojos de la opinión pública" y ha recordado que a este respecto Zapatero no podrá alegar un vicio procesal porque la Policía se encontró con las valiosas piezas, no las iba buscando.

"Tiene un valor simbólico extraordinario. Las joyas son para Zapatero como el elefante y Botsuana para el rey Juan Carlos I", ha afirmado.

Pedro J. Ramírez ha insistido en que la declaración ante el juez Calama es "la última oportunidad" que tiene Zapatero para salvar su imagen. "Tanto los aciertos como los desaciertos de su gobierno, las luces y sombras de su labor como presidente, quedarán ahí para la historia, pero la perfección de su figura en términos éticos y morales cambiará radicalmente para siempre".

"Que empiece por explicar de dónde vienen las joyas y después ya presentará los papeles", ha cerrado.