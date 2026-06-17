Ferraz desconocía que Zapatero había instalado una caja fuerte para sus joyas en el despacho que el PSOE le prestaba

El expresidente también tendrá que justificar ingresos y la estructura societaria de Whathefav, S.L., administrada por sus hijas.

Zapatero deberá explicar ante el juez el origen de las joyas, de las que no existen documentos sobre su entrada en España ni declaración fiscal.

La caja fuerte fue incorporada sin autorización ni conocimiento del partido y contenía joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros.

Ferraz desconocía que Zapatero instaló una caja fuerte para sus joyas en el despacho que el PSOE le prestaba.

José Luis Rodríguez Zapatero declara este miércoles y jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, frente al que tendrá que explicar, entre otras cuestiones, cuándo instaló la caja fuerte en su oficina de Ferraz.

Se trata de una cámara acorazada que habría sido incorporada sin autorización ni constancia del partido con el fin de guardar material personal, como las joyas incautadas por la UDEF.

El desconocimiento en el PSOE es tal que en la dirección siguen sin saber si se trata de una caja fuerte incrustada o móvil.

Varios altos cargos, tanto de la actual dirección como de etapas anteriores, confiesan que se enteraron por la prensa de la existencia de esta cámara, situada detrás de una mesa de su despacho.

El PSOE acondicionó dos oficinas en la calle Ferraz 35 para uso de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sólo este último llegó a utilizarla.

Hasta hace unos años, la primera planta de este piso alargado, situado frente a la sede federal del PSOE, albergaba la Fundación Pablo Iglesias.

En cambio, los expresidentes disponían de sendos despachos en la calle Ferraz, pero a varias manzanas.

Es entre finales de la anterior legislatura y la actual cuando se produce el cambio para reubicar a los ex secretarios generales frente a la sede federal del partido.

Tras la remodelación, se llevó a cabo un pequeño reacondicionamiento de las instalaciones, aunque nadie recuerda que se autorizasen cajas fuertes, y enmarcan la decisión de incorporar una —en la que Zapatero habría guardado joyas tasadas en más de 1,3 millones de euros— como una decisión personal del expresidente.

De momento, en Ferraz mantienen la interlocución con Zapatero y esperan su declaración ante Calama para que despeje las incógnitas.

Algunos de los altos cargos que han hablado con el expresidente afirman que lo han visto "fuerte" y que "va a llegar hasta el fondo".

El respaldo se mantiene pese a que el expresidente está investigado por seis delitos. Todo queda a expensas de su declaración de esta semana, en la que se espera que explique, entre otras cuestiones, el origen de las joyas incautadas.

Hasta ahora, su entorno ha defendido que se trata de alta joyería de origen árabe. También que habrían sido regalos a su esposa, Sonsoles Espinosa, durante sus años como consorte del presidente del Gobierno.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin del 14 de mayo de 2026, días antes de estallar el 'caso Zapatero'.

Zapatero ha asegurado que las piezas se guardaban en su oficina de Ferraz porque actualmente "vive de alquiler" y en su domicilio no dispone de caja fuerte.

La primera versión del entorno del expresidente intentó rebajar el hallazgo al sostener que una parte de las piezas procedía de una supuesta "herencia familiar", mientras que otra habría sido recibida como obsequios durante distintos viajes internacionales.

Sin embargo, no tiene documentos que acrediten la entrada en España de las joyas, ni tampoco habría tributado por ellas.

El expresidente habría solicitado dejar fuera de su declaración todo lo relativo a este asunto porque esperaba que le remitiesen informes sobre su origen, pero el magistrado, quien ha abierto una pieza separada imputándole delitos de contrabando y fraude fiscal, lo ha rechazado.

En paralelo, también tendrá que explicar los ingresos a la empresa Whathefav, S.L., administrada por las hijas del expresidente. Según el auto judicial, se trataría de una "estructura artificiosa" sin actividad empresarial real, utilizada como posible vehículo para la facturación y la canalización de fondos vinculados al entorno del caso Plus Ultra.

Además, se apunta a ingresos percibidos por las hijas a través de sociedades relacionadas con ese circuito económico y a la existencia de vínculos con consultoras y empresarios cercanos al expresidente como los de su amigo 'Julito' Martínez quien también habría abonado dinero a Zapatero en concepto de consultorías orales.