Feijóo llama 'cobarde' a Sánchez por 'amordazar' al Parlamento: 'No quiere que votemos en urna y tampoco en el Congreso'

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el Congreso. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "amordazar" al Parlamento y lo llama "cobarde" por impedir la votación de enmiendas que pedían elecciones. La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, vetó la votación de propuestas del PP y Junts que instaban a convocar elecciones generales. Feijóo critica a Sánchez por apoyar a Zapatero, quien declara como investigado en un caso de corrupción, y cuestiona la moralidad del Gobierno. Sánchez defiende su gestión, anuncia un nuevo decreto de escudo social y reprocha al PP oponerse sistemáticamente a medidas sociales y económicas.

Casi a la misma hora que José Luis Rodríguez Zapatero subía las escaleras de la Audiencia Nacional, las campanas del Congreso llamaban a los diputados para que entrasen en el hemiciclo para la sesión de control.

Con un foco puesto en los tribunales y otro en la resaca de ayer, después de que la Mesa del Congreso, con la mayoría de PSOE y Sumar, impidiese que este jueves se votasen dos enmiendas del PP y Junts que instaban al Gobierno a convocar elecciones.

Por primera vez, Alberto Núñez Feijóo se pronunciaba sobre este veto y tildaba a Sánchez de “cobarde”. “Usted le tiene miedo a la democracia, no quiere que votemos en urna y tampoco en el Congreso”, añadía para sentenciar: “no tiene derecho a amordazar al Parlamento”.

Y remataba con un “usted no es un demócrata”. Todo mientras sus señorías leían en sus móviles los urgentes que informaban sobre la entrada de Zapatero en los tribunales.

Nada más comenzar su intervención, Alberto Núñez Feijóo recordaba que, por primera vez, un expresidente del Gobierno estaba declarando como investigado en un caso de corrupción.

“Ese que es su faro moral”, le reprochaba el presidente del PP a un Sánchez que estaba sentado en el mismo asiento de la bancada azul que utilizaba Zapatero.

Feijóo le preguntaba si el anterior presidente del Gobierno seguía contando con su apoyo o si actuaba por su cuenta.

El líder de la oposición lo hilaba con las cloacas de Leire Díez y le preguntaba si “las pagaba su partido” y las “dirigía su número 2” para sentenciar que “sus argumentarios son cada vez más ridículos”.

Sánchez ponía cara de sorpresa por “la atalaya moral” desde la que, a su juicio, habla Feijóo, y le tildaba de “Torquemada de la vida”.

"La degeneración política tiene que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, votar sistemáticamente en contra de la oposición destructiva de lo que beneficie a la ciudadanía", reprochaba el presidente, que sacaba a colación un clásico de las sesiones de control: las medidas sociales a las que el PP se opone.

En ese momento anunciaba que el 29 de junio se va a aprobar un nuevo real decreto ley de escudo social y que, si son necesarias, se prolongarán las medidas económicas contra la guerra de Irán. "Esperemos a ver qué votan ustedes", dejaba caer.

“Las elecciones se van a celebrar, pero la pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es mejor o peor. E indiscutiblemente es mejor en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad", cerraba Sánchez.

El presidente del Gobierno acaba y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, decía no darle los dos segundos de tiempo que le quedaban a Feijóo. La bancada popular comenzaba a protestar así que la tercera autoridad del Estado miraba a su vicepresidente, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, buscando amparo o apoyo.

El número dos de la Cámara le animaba a seguir adelante, lo que incendiaba a la bancada popular. Mientras el turno pasaba a la portavoz del PNV,

Una actitud que luego le reprochaba Ester Muñoz, la portavoz del PP, en su turno, que se mostraba indignada por haberle quitado dos segundos de réplica.