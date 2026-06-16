Junts insta a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones generales "ante la extrema debilidad del Gobierno español"

Las claves

Las claves Generado con IA Junts per Catalunya exige la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales por la "extrema debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez. La enmienda de Junts a una moción del PP será votada en el Congreso, y de aprobarse, supondría una fuerte presión política sobre el Ejecutivo, aunque no obligue jurídicamente a convocar elecciones. Diversos partidos como Bildu y Esquerra muestran dudas o rechazo a la iniciativa, mientras que Vox apoya la salida del Gobierno y el PNV evita pronunciarse. El Gobierno resta importancia a la propuesta de Junts y reivindica su capacidad para impulsar políticas transformadoras pese a la inestabilidad parlamentaria.

Junts per Catalunya da un paso y pide elecciones ya. La portavoz Míriam Nogueras ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a una moción del Partido Popular, exigiendo la disolución de las Cortes a Pedro Sánchez.

El grupo independentista catalán quiere que la Cámara baja se pronuncie sobre la convocatoria de elecciones generales ante lo que define como una "situación de extrema debilidad" del Ejecutivo español.

La moción de los populares viene como consecuencia de la interpelación urgente al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que el miércoles pasado defendió la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. El PP aceptará la enmienda y, una vez incluida en el texto, se votará en el pleno de este jueves.

Fuentes oficiales del PP advierten de que este anuncio del partido de Carles Puigdemont de enmendar una moción del PP para pedir la disolución de las Cortes Generales "es importante".

Si la moción sale adelante "con esa modificación", explica la dirección popular, "sería tanto como que la Cámara le dijera al presidente del Gobierno que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido. Y seguir sería hacerlo en contra del criterio del Congreso".

"Aguantar y asquear"

A la salida de la Junta de Portavoces, se han tenido que ir posicionando cada uno de los líderes de los grupos parlamentarios. La otra formación implicada en una posible "moción de censura instrumental", el PNV, no se quiso pronunciar, a pesar de las insistentes preguntas de la prensa a Maribel Vaquero.

Por su parte, Gabriel Rufián dejó entrever las dudas de Esquerra Republicana: "¿Aguantar, para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Aguantar para nada es tontería, como decía aquel. ¿Quieres aguantar y asquear a la gente?".

Su aliada parlamentaria, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, rechazó de plano votar la moción del PP y menos con la enmienda de Junts: "Me acabo de enterar. No nos parece adecuar tener ahora elecciones generales. Todo lo que sea pedir elecciones ahora es favorecer a la derecha".

Pepa Millán, de Vox, no se andó con medias tintas: "Nuestra posición es echar al Gobierno. No la hemos leído [la enmienda]. Nos estamos enterando ahora".

No obliga, pero presiona

Según las fuentes de Junts, en plena reunión semanal de grupo, la ruptura de relaciones con PSOE y Sumar por "incumplimientos reiterados", que ya anunció el pasado mes de noviembre, ha dejado al Ejecutivo en una situación de bloqueo. A su juicio, la actual legislatura carece ya de la estabilidad necesaria para seguir gobernando con normalidad.

Por ello, el grupo que lidera Nogueras pretende trasladar al hemiciclo la presión para que se reabra la vía de las urnas como salida a la crisis política. La iniciativa ha sido registrada este mismo martes 16 de junio de 2026 en el Congreso de los Diputados. La firman la propia portavoz separatista y el diputado Josep Maria Cruset

La maniobra añade presión a un Ejecutivo ya condicionado por las exigencias de sus socios de investidura.

Aunque una eventual aprobación de la moción no obliga jurídicamente al presidente a disolver las Cortes, sí supondría un fuerte gesto político. Junts busca así capitalizar el clima de desgaste del Gobierno y presentarse como actor decisivo en el desenlace de la legislatura.

En su primera reacción tras conocerse la moción, el Gobierno ha restado importancia a la iniciativa de Junts. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha dicho que la "respeta" pero "no la comparte".

Elma Saiz ha defendido que, en cualquier caso, el Gobierno seguirá impulsando una "agenda política transformadora que protege a la ciudadanía y hace avanzar a nuestro país", con medidas que, a su juicio, "trascienden a esta legislatura".

Pese a que la moción procede del partido de Puigdemont, uno de los socios de investidura de Sánchez, Saiz ha reivindicado la capacidad del Gobierno para sacar adelante medidas como la reforma laboral que "mejoran la vida de la gente".

La 'bomba' del jueves

Pero lo cierto es que este lunes, comparecía como procesada Begoña Gómez ante el juez.

El martes la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la 'comisión Koldo' del Senado.

El miércoles, irá José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional.

Y el viernes está citada la fiscal general Teresa Peramato, también en la comisión de investigación del Senado... así que faltaba otra bomba para el jueves.

El debate y la votación de la moción, ese día, medirán hasta qué punto el PNV se reatrata y si otras fuerzas están dispuestas a acompañar ese llamamiento inmediato del PP y de Junts a las urnas.