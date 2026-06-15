PSOE y Sumar rescatan del cajón una reforma del Código Penal bloqueada tres años para eliminar las injurias a la Corona

El delito de enaltecimiento del terrorismo se mantiene intacto tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, pese a discrepancias iniciales.

La reforma suprime varios artículos del Código Penal relacionados con injurias a instituciones del Estado y despenaliza el uso de la imagen de la Familia Real.

La proposición de ley, registrada por Sumar en 2023, había estado bloqueada en la Comisión de Justicia durante casi tres años debido a prórrogas sucesivas.

PSOE y Sumar han acordado una reforma del Código Penal para eliminar los delitos de injurias a la Corona, ofensas a sentimientos religiosos y ultraje a símbolos nacionales.

Tras casi tres años de parálisis y más de 90 ampliaciones del plazo de enmiendas, PSOE y Sumar han alcanzado este lunes un acuerdo para reformar el Código Penal y, en palabras del Gobierno, "reforzar la libertad de expresión".

El pacto permitirá derogar las injurias a la Corona, las injurias a las Cortes Generales, las ofensas a los sentimientos religiosos y el ultraje a símbolos nacionales como la bandera o el himno.

La proposición de ley fue registrada por Sumar a finales de 2023 y desde entonces permanecía encallada en la Comisión de Justicia.

Durante este tiempo, la iniciativa quedó atrapada en sucesivas prórrogas del periodo de enmiendas sin llegar a avanzar en su tramitación.

El acuerdo ha sido anunciado este lunes en el Congreso por el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago.

Con este movimiento, los grupos que sostienen al Gobierno de coalición desencallan una de las reformas que Sumar había situado como una de sus prioridades al inicio de la legislatura.

La reforma, sin embargo, no afectará al delito de enaltecimiento del terrorismo. PSOE y Sumar han acordado mantener intacta esa figura penal, una de las cuestiones que había generado discrepancias durante la negociación.

La reforma

La reforma consiste en suprimir del Código Penal los artículos 493, 491, 496, 525, 543 y modificar el artículo 504.

Así, se suprimen las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, las referidas en el artículo 504, que son el Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, los Tribunales Superiores de Justicia.



También se pretende suprimir las injurias a las Cortes Generales y a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y se propone despenalizar la utilización de la imagen de la Familia Real, regulada en el artículo 491, los ultrajes a España y a sus símbolos del artículo 543 y las ofensas a los sentimientos religiosos del artículo 525.

Con esta reforma, PSOE y Sumar buscan "fortalecer el derecho a la libertad de expresión, como se corresponde con una democracia de calidad y plena, y más en concreto, alinear a España con los estándares internacionales, con Naciones Unidas y con el Consejo de Europa", ha dicho Rallo.