El Gobierno se prepara para asumir condenas de Ábalos y David Sánchez con un fin de curso político muy adverso

Esta semana están previstas comparecencias clave de Begoña Gómez, Mercedes González y Teresa Peramato, además de la posible sentencia del caso mascarillas.

El Ejecutivo también sigue con preocupación otros casos judiciales que afectan a figuras del partido, como Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero.

Moncloa teme que las resoluciones judiciales perjudiquen la imagen del PSOE y del Gobierno, especialmente si se detallan hechos comprometedores.

El Gobierno se prepara ya para que la información sobre los procesos judiciales ocupe la agenda política de lo que queda hasta las vacaciones de agosto y para afrontar una sucesión de decisiones judiciales adversas.

Se incluye la pesimista previsión en la Moncloa sobre una sentencia condenatoria en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y Koldo García y sobre una condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, según fuentes del Ejecutivo.

La primera podría servir como anticipo de lo que puede llegar con otros casos judiciales vinculados al exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE que se instruyen en la Audiencia Nacional.

Y también, según temen en el Gobierno, para que la resolución incluya una descripción de hechos que perjudique al partido y al Gobierno.

Otra variable de esa resolución del Supremo es hasta dónde llega la reducción de condena a Víctor de Aldana por haber confesado y haber colaborado con la Justicia.

Temen en el Ejecutivo que un tratamiento muy favorable, con aplicación total del atenuante, abra la puerta a que otros imputados en los sumarios de corrupción que afectan al PSOE puedan tomar el mismo camino.

Por ejemplo, Leire Díez, presunta jefa de la cloaca del PSOE, o Julito Martínez, acusado de ser el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.

La segunda condena, que aún tardará algunas semanas, tendría un efecto demoledor porque afecta a una persona vinculada familiarmente a Sánchez.

De hecho, fuentes de Moncloa explican que el caso de su hermano es el que más ha afectado personalmente al presidente del Gobierno.

Siempre ha defendido su inocencia y siempre ha dicho que el procedimiento sólo responde a un ataque personal contra él.

Este procedimiento, junto con el que afecta a Begoña Gómez, son utilizados por Moncloa y el PSOE para intentar presentarse como víctimas de una especie de conspiración judicial, policial y mediática, para acabar con el Gobierno de Sánchez.

Intentan con ello tapar otros casos en los que admiten que tienen más difícil ese relato, por ejemplo, el referido a la cloaca del PSOE o el del expresidente Zapatero.

En este caso se trata sólo de una condena en primera instancia con posibilidad de recurso, es decir, que no es firme y es posible que se suspenda la ejecución de la sentencia si fuera condenatoria hasta que no se resuelva el recurso. Eso no ocurrirá antes de un año, en el mejor de los casos.

Este fin de semana se ha incrementado esa campaña desde el PSOE y el Gobierno en preparación de las semanas que se avecinan, empezando por la que arranca este lunes.

Se iniciará el lunes con la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado.

Es posible que el juez tome alguna medida como la retirada del pasaporte de la esposa del presidente.

También se incluye la declaración el miércoles y el jueves ante el juez del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En Moncloa tienen la esperanza de que puede arrojar luz sobre su situación procesal, aunque la política o institucional ha quedado ya muy tocada por su mentira sobre el valor real de sus joyas.

El martes acude a la comisión de investigación del Senado la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para aclarar sus reuniones con Leire Díez.

Deberá explicar por qué mintió cuando negó haberse reunido con la fontanera y por qué luego admitió hasta tres encuentros.

También tendrá que explicar en esa comisión la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sus relaciones con Leire Díez.

Es posible que esta semana se conozca la sentencia sobre el caso mascarillas que llevó al banquillo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García.

Y terminará el viernes con la comparecencia ante los medios de Pedro Sánchez en Bruselas tras la cumbre europea, antes de que acuda la siguiente semana al Pleno del Congreso para hablar de los escándalos que le afectan.

El único consuelo para el PSOE puede ser la sentencia del caso Kitchen contra la cloaca del PP, que podría conocerse durante el mes de julio.