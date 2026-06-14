"¡Claro que son una mafia!": el PP difunde el "mapa de la corrupción del PSOE", hasta 1.817 años para 94 imputados

Las tramas de corrupción del PSOE, en la web que ha lanzado el PP.

Las claves

Las claves Generado con IA El PP ha lanzado una web denominada 'Mapa de la corrupción del PSOE', que recoge 94 imputados relacionados con casos bajo investigación judicial. Las acusaciones suman peticiones de hasta 1.817 años de cárcel para los implicados, entre ellos figuras cercanas a Pedro Sánchez y altos cargos del PSOE. Entre los señalados destacan José Luis Rodríguez Zapatero (hasta 40 años), Santos Cerdán (hasta 33 años), José Luis Ábalos (hasta 24 años) y Begoña Gómez (hasta 20 años). La web ofrece perfiles de los implicados, los delitos que se les atribuyen y el estado de las 15 causas judiciales abiertas contra responsables socialistas.

El PP ha lanzado una web con el Mapa de la corrupción del PSOE, para que los ciudadanos no se pierdan en una maraña de tramas de delincuencia que ya suma 94 imputados, que afrontan peticiones de pena que ya suman hasta 1.817 años de cárcel.

"Se trata de una red delictiva que implica a todo el entorno más cercano de Pedro Sánchez, cuyo nivel de complejidad hace necesario un mapa que exponga todos los casos ante los que el Gobierno y el PSOE siguen sin dar explicaciones", indica el PP en la web latramapsoe.es.

Porque las organizaciones criminales que la Justicia investiga en 15 sumarios tienen un denominador: afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, a su partido, su familia y su círculo más cercano de confianza.

Para no perderse, la web ofrece un perfil de los 94 implicados, con los cargos que ocupan (o han ocupado), los sumarios en los que aparecen, los delitos que se le imputan y el Juzgado que los investiga.

Ocupa la primera posición del ranking elaborado por el PP el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que podría afrontar hasta 40 años de cárcel (aunque esto incluye delitos que aún no le imputa el juez, como organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida).

El ranking de los imputados elaborado por el PP.

A continuación, los dos exsecretarios de Organización del PSOE nombrados por Pedro Sánchez: Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Santos Cerdán podría afrontar penas de hasta 33 años de cárcel, pues está implicado en el amaño de adjudicaciones de obras públicas (ocultó su condición de accionista de la constructora Servinabar) y en el caso de la fontanera Leire Díez.

Está al caer la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos (hasta 24 años de cárcel) y su asesor Koldo García (las acusaciones populares piden 19 años y medio) para él.

El PP estima que los cuatro presuntos delitos por los que está investigada Begoña Gómez pueden sumar hasta 20 años de cárcel: corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.

La web también incluye información detallada sobre las 15 causas judiciales abiertas a responsables socialistas.

La mujer del presidente del Gobierno debe comparecer este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, quien le comunicará la resolución de mandarla a juicio con jurado popular (compuesto por nueve ciudadanos particulares elegidos por sorteo).