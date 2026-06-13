La portavoz del PSOE Montse Mínguez acusa a los jueces de tener "prisas para que el Gobierno caiga antes de verano"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en un acto celebrado en Ferraz. Europa Press

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Las claves Generado con IA Montse Mínguez, portavoz del PSOE, acusa a jueces de acelerar causas contra socialistas para forzar la caída del Gobierno antes del verano. Mínguez expresa la confianza plena del PSOE en Zapatero, imputado por cuatro delitos en el caso Plus Ultra, y señala que solo existen investigaciones policiales. La portavoz resta importancia a la citación judicial de Cristina Narbona y defiende la transparencia del PSOE frente a los casos de corrupción. Varios miembros del Gobierno critican la labor de jueces y la UDEF, acusándolos de falta de rigor y motivaciones políticas en sus actuaciones judiciales.

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha sugerido este sábado que los jueces están acelerando la instrucción de las causas que afectan a dirigentes socialistas porque tienen "muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano".

En una entrevista en RNE, Mínguez ha reprochado las "prisas" con las que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar la próxima semana como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que en otros casos que perjudican al PP las acciones judiciales son más lentas.

La portavoz del PSOE ha sostenido que "se está poniendo un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano".

Mínguez ha reiterado la "confianza plena" del partido en el expresidente Zapatero, que ya está imputado por cuatro presuntos delitos en el caso Plus Ultra: tráfico de influencias, blanqueo, delito fiscal y contrabando.

Hasta el momento solo hay investigaciones policiales en su contra, pero no una sentencia judicial que le señale como culpable, ha argumentado la portavoz del PSOE.

Preguntada por la sentencia del Supremo sobre el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas, que se conocerá en las próximas semanas, Mínguez ha señalado que no puede responder por "una persona que no es militante desde hace dos años y medio".

También ha restado relevancia al hecho de que el juez Santiago Pedraz haya citado a declarar a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por su relación con la fontanera Leire Díez.

Montse Mínguez ha asegurado que Narbona está muy "tranquila" ante esta citación.

"Narbona conocía a las personas", ha dicho en alusión a la fontanera Leire Díez, "pero por conocer a las personas uno no es culpable. En este país existe el derecho de reunión, se están haciendo grandes titulares para tapar lo importante, que es la agenda política, económica y social que está desarrollando el Gobierno".

Y para evitar cualquier duda, la portavoz del PSOE ha asegurado que ella jamás ha visto a Leire en Ferraz: "Me pueden mirar el teléfono, no tengo ni su número".

Porque, ha desarrollado, el PSOE "no se esconde" y "demuestra máxima transparencia" ante los casos de corrupción.

Montse Mínguez ha contrastado esta intensa agenda judicial del PSOE, con la situación de otras causas que afectan al PP.

Según ha recordado, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está imputado desde hace un año, "y todavía nadie le ha llamado a declarar".

Y de todo ello ha concluido que existe "un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano". Algo que, ha asegurado, no va a ocurrir.

La portavoz del PSOE se ha sumado así a los ataques que varios ministros han dirigido contra los jueces, para desacreditar las causas que instruyen sobre los casos de corrupción.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, se mostró categórico el jueves al afirmar que "hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda".

López pronunció estas palabras durante la entrega de un premio del diario Público al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos.

Ya hace una semana, el ministro Óscar López acusó a los jueces de hacer ficción al instruir las causas: "He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta de mejor obra literaria", ironizó durante un acto de las Juventudes Socialistas.

Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, dedicó un vídeo de 10 minutos a desacreditar la labor de la UDEF, la unidad de élite que investiga los casos de corrupción económica, actuando como Policía Judicial.

Puente acusó a la UDEF de "falta de rigor", de "embarrarlo todo" y de incluir "falacias" y "especulaciones absurdas y ridículas" en sus informes.

Lo hizo para desacreditar los informes de la UDEF que han llevado al juez Calama a imputar a Zapatero por cuatro presuntos delitos.