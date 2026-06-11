El Congreso aprueba favorecer la eutanasia a los tres días del discurso del Papa: "Puso en duda derechos irrenunciables"

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso ha aprobado tramitar una reforma para facilitar la eutanasia y reducir los obstáculos judiciales, apenas tres días después del discurso del Papa en contra. La propuesta salió adelante con 178 votos a favor frente a 169 en contra, principalmente de PP y Vox. La reforma busca que los recursos judiciales contra resoluciones de comisiones de garantías y evaluación se resuelvan en menos de 25 días. Diversos partidos defendieron el derecho a una muerte digna y la autonomía personal, mientras que otros pidieron más atención a la salud mental y protección de los vulnerables.

En el Congreso todavía resuenan las palabras de León XIV: "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".

Tres días después del discurso de Sumo Pontífice, quien todavía sigue en España, la Cámara Baja ha aprobado admitir a trámite una reforma legislativa que persigue justamente facilitar la aplicación efectiva la eutanasia y reducir los obstáculos judiciales que, según sus impulsores, prolongan innecesariamente el sufrimiento de quienes han solicitado morir dignamente. La propuesta ha salido con 178 votos a favor y 169 en contra, los de PP y Vox.

El objetivo que, entre la decisión de la comisión de garantías y la evaluación al enfermo no pasen más de 25 días.

El mensaje, pronunciado apenas 72 horas antes del debate, sobrevoló buena parte de una discusión parlamentaria. "Quiso poner en duda derechos que no están en cuestión y que tanto nos costó conseguir", criticó la diputada de Sumar, Julia Boada.

Desde el PP recordó que "su Santidad nos interpeló a todos" y "que una sociedad humana se mide por cómo trata a los que más sufren, a los enfermos y quien protege a los vulnerables".

La proposición de ley llegaba desde el Parlamento catalán e implica modificar tanto la regulación de la eutanasia como la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para acelerar los recursos judiciales contra las resoluciones de las comisiones de garantías y evaluación.

Los promotores denuncian que determinados procedimientos terminan prolongándose durante meses, e incluso años como en el caso de Noelia Castillo, mientras la persona solicitante permanece a la espera de una decisión definitiva. La reforma busca que esos litigios se resuelvan en menos de un mes.

Desde el PSC, Sara Jaurrieta reivindicó el espíritu de la norma recordando que “eutanasia significa etimológicamente buena muerte”. Durante su intervención defendió además la autonomía personal como eje central de la legislación: “La última palabra le corresponde a la persona que ha expresado su deseo”.

En una línea similar se expresó el diputado de Junts Juli Fernández, quien rechazó que la iniciativa entre en contradicción con las convicciones religiosas de una parte de la sociedad. “Pocas cosas son más cristianas que respetar la libertad y la dignidad personal en los momentos más difíciles. No obliga a nadie”, sostuvo desde la tribuna.

El parlamentario independentista resumió además uno de los argumentos que más se repitieron durante la sesión: “Mientras la justicia tarda, el sufrimiento se alarga”.

La reforma encuentra parte de su justificación en casos concretos que han generado una fuerte controversia pública. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, criticó que en algunos expedientes, como el de Noelia Castillo se hayan llegado a presentar hasta quince recursos judiciales y reclamó que los procedimientos “no se alargue más de lo imprescindible”.

Desde Vox, María Solís, se refería al mismo caso para denunciar que la joven "necesita cuidados y protección" y pedía más atención a la salud mental "porque nadie quiere morir".

Desde Podemos, Javier Sánchez Serna, defendía la necesidad de modificar la legislación vigente al considerar que la propuesta “Viene a poner orden en este dislate”.

Desde ERC, Pilar Valluguera recordó que el debate de fondo quedó resuelto políticamente durante la pasada legislatura con la aprobación de la ley de eutanasia. A su juicio, la discusión actual gira en torno a su aplicación efectiva. “La eutanasia ya se consiguió la pasada legislatura. Ahora es que este ejercicio sea real y factible”, afirmó.

Así, mientras el eco de las palabras del Papa continúa resonando en el Congreso, la mayoría que impulsó la ley de eutanasia vuelve a movilizarse para blindar su desarrollo práctico. Ahora, comenzará su tramitación por el Congreso tras ser admitida.