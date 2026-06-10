Los whatsapps que revelan la relación de confianza entre Leire Díez y Cristina Narbona: "Vente a comer con nosotros"

Pedro Sánchez con Cristina Narbona en un homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los mensajes de WhatsApp revelan una relación de confianza y comunicación frecuente entre Leire Díez y Cristina Narbona años antes del caso Fontanera. Las conversaciones muestran que ambas acordaban encuentros personales y compartían información relevante en tono cercano. Cristina Narbona ha sido citada a declarar como testigo en la investigación sobre las actividades de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE. Según la UCO, Narbona estaba al tanto de las gestiones de Díez para reconducir los ataques contra Pedro Sánchez, pese a que el PSOE intentó limitar el caso a Cerdán.

Los whatsapps intercambiados entre Leire Díez y Cristina Narbona reflejan una relación de confianza entre ambas años antes de que estallara el denominado caso Fontanera.

"Cristina, estoy en Madrid, pero con la idea de ir el jueves a Cantabria. Te viene bien que nos veamos a finales de semana?", escribió Díez a la presidenta del PSOE el 27 de julio de 2021.

Los mensajes, desvelados este miércoles por el programa Código 10 de Cuatro, muestran cómo ambas acordaban encuentros y mantenían una comunicación directa y frecuente.

En aquel momento, Leire Díez era responsable de Comunicación de ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear.

Narbona, en tono muy cercano, le responde: "Vente a comer con nosotros el viernes a la magdalena, ok?".

Tras aceptar la invitación —"genial"—, Díez adelantó a Narbona que tenía novedades que compartir. "Te tengo que contar muchas cosas buenas", le escribió.

La presidenta del PSOE respondió dando a entender que ya conocía parte de aquello a lo que se refería su interlocutora:"Creo que sé alguna".

La hoy exmilitante socialista insistió entonces en el misterio: "A ver si una de ellas es la misma".

Todos estos mensajes ponen de manifiesto una relación fluida y de confianza entre ambas mujeres.

Al día siguiente de acordar la comida, Leire Díez volvió a escribir a Narbona para preguntarle: "Cristina, ¿qué día os vais de Santander? Es que me traen el coche nuevo el viernes".

Testigo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a Cristina Narbona a declarar como testigo el próximo 10 de julio dentro de la investigación abierta en torno a las actividades de la conocida como fontanera del partido.

Según la UCO, la presidenta del PSOE conocía las gestiones que Leire Díez estaba realizando para tratar de "reconducir los ataques" contra Pedro Sánchez.

Así se desprende de unos mensajes intervenidos por la UCO incorporados al sumario de las cloacas del PSOE, tal y como publicó este periódico.

Los agentes recogen una conversación mantenida el 24 de abril de 2024 entre la fontanera y la dirigente socialista.

La fecha no es menor. Ese mismo 24 de abril es el día en que Díez se reunió con Santos Cerdán, secretario de Organización del partido, en la sede central de Ferraz.

Además, coincide con el arranque del periodo de reflexión de cinco días anunciado por Sánchez tras la apertura de diligencias contra su esposa Begoña Gómez y con la carta a la ciudadanía difundida por el presidente.

Pero el detalle más significativo está en un mensaje enviado por la propia Narbona. Según la UCO, la dirigente socialista recordó a Leire que esas cuestiones ya "se las habías contado a Santos el otro día".

Esa frase evidencia que Narbona conocía las maniobras de la fontanera del PSOE y Cerdán.

El PSOE ha tratado siempre de circunscribir el caso a la actuación de Cerdán, pero la UCO apunta que los movimientos de Díez trascendían al número dos del partido.

Cuando el caso Leire estalló a la prensa, en mayo de 2025, Narbona aseguró estar "sorprendida" por las actividades de Leire Díez.

Era el 28 de mayo y, ante los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Narbona expresó su "absoluta sorpresa". También admitió, afligida, sentirse "muy disgustada".