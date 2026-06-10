Sell, eurodiputado de la ultra AfD, invitado de Vox en Madrid: "Los alemanes pagan la estafa de Sánchez con las pensiones"

La AfD critica que los contribuyentes alemanes financien lo que consideran una "estafa socialista" del Gobierno español y amenaza con acudir al Tribunal Europeo de Estrasburgo si no se actúa.

Se solicita a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y al Tribunal de Cuentas Europeo que investiguen y auditen el uso de estos recursos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La AfD, junto a Vox y otros partidos soberanistas europeos, ha presentado una propuesta en el Parlamento Europeo para investigar el desvío de fondos comunitarios destinados a España.

El eurodiputado Alexander Sell, de la AfD alemana, visitó Madrid invitado por Vox para denunciar el uso de fondos Next Generation por parte del Gobierno español para pagar pensiones.

La decisión del Gobierno de desviar 2.389 millones de euros de fondos Next Generation para pagar las pensiones irrita en Berlín y escuece en Bruselas.

Si hoy hubiera elecciones en Alemania, el partido ultra AfD ganaría los comicios con un 27%, por delante de la CDU, con un 24%, los Verdes, con un 15%, y el SPD, con un 12%.

Con las encuestas a su favor, el eurodiputado Alexander Sell ha visitado el Congreso de los Diputados, invitado por Vox, para estrechar lazos e indagar en el desvío de dinero comunitario para pagar las pensiones.

"Estamos escandalizados", afirma a EL ESPAÑOL, mientras recuerda que en Alemania el canciller Merz ha impulsado un drástico recorte del Estado del bienestar, con 40.000 millones menos para sanidad y prestaciones, y que incluso se habla de elevar la edad de jubilación a los 70 años.

De ahí que AfD haya presentado una propuesta en el Parlamento Europeo que respaldará su grupo, la Europa de las Familias Soberanas (ESN), entre cuyos miembros se encuentran también ultras italianos y polacos.

Esa iniciativa también contará con el apoyo de Vox y de varios partidos integrados en Patriots, donde están las formaciones del húngaro Viktor Orbán y la francesa Marine Le Pen.

"Los contribuyentes alemanes no deberían estar pagando las estafas socialistas de Sánchez", con las pensiones, continúa el político alemán, que lamenta que "los socialistas españoles repartan cheques generosos con nuestro dinero".

Alemania sigue siendo, con diferencia, el mayor contribuyente neto al presupuesto de la UE, recuerda Sell.

En la propuesta de los soberanistas, además, se recuerda que de los 2.300 millones destinados a pensiones, existen "diversos informes" que elevan la cuantía hasta los 10.000 millones, que habrían sido "redirigidos durante 2025 para financiar pensiones, rentas mínimas y otros gastos corrientes".

Un dinero que "nunca fue concebido como un fondo de reserva destinado a permitir a los gobiernos compensar una mala gestión fiscal, déficits presupuestarios o desequilibrios estructurales de su seguridad social".

De ahí que ESN pida a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que "abra una investigación exhaustiva" sobre todas las operaciones presupuestarias realizadas con recursos del Fondo de Recuperación en España durante 2024 y 2025.

Además, también se pedirá una auditoría al Tribunal de Cuentas Europeo y se solicitará a la Comisión que suspenda cualquier desembolso extra del Fondo de Recuperación hasta que los hechos hayan sido verificados del todo.

"Pedimos a las autoridades europeas que actúen con determinación frente al Gobierno español. Los contribuyentes europeos tienen derecho a saber en qué se está utilizando su dinero", sentencian desde el partido alemán.

Si la Propuesta se tumba, la AfD se plantea llevar al Tribunal Europeo de Estrasburgo para que indague en el desvío de dinero por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En la mañana de hoy he tenido el honor de dar la bienvenida en nombre de @VOX_Congreso a la casa de todos los españoles a una nutrida delegación de eurodiputados del @esnparty -la formación que conforman en Bruselas la @AfD alemana, el @vazrazhdane búlgaro, la @Reconquete_off… pic.twitter.com/X1HyRcJ55D — Carlos Flores Juberías (@FloresJuberias) June 9, 2026

Para los ultras alemanes no tiene sentido que se concedan unos fondos de "reconstrucción" cuando el Covid "no ha destruido nada".

Esa crítica a los fondos europeos está ganando fuerza en Alemania.

Desde la AfD aseguran a este periódico que los ciudadanos alemanes son plenamente conscientes de esta situación y que eso les causa indignación.

Sobre todo en la zona este del país, donde todavía no se ha producido una convergencia plena con el oeste y el PIB per cápita está más próximo al de la media española que al de la germana.

De hecho, las encuestas señalan que, por primera vez, la AfD podría obtener la mayoría absoluta en las elecciones que este mes de septiembre se celebrarán en el estado de Sajonia-Anhalt, con más de un 40% de los votos.

Esa victoria rompería el actual cordón sanitario de la CDU y el SPD contra su formación, y permitiría a la AfD acceder a un ejecutivo regional.

Esos buenos resultados, de producirse, también serían seguidos con atención desde Francia, confían en la AfD.

Porque uno de los principales obstáculos para una futura aproximación entre los Patriotas de Marine Le Pen y el grupo de ESN que lidera la AfD es precisamente el veto que la dirigente francesa mantiene sobre los alemanes.

De momento, en Vox están encontrando un aliado en la AfD, aunque ningún partido español forma parte de esa familia política en Europa.