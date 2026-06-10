Junts pide ahora que Sánchez y Feijóo también hablen catalán: "El Papa lo hizo más en una hora que ustedes en toda su carrera"

Durante la visita del Papa a Barcelona, Nogueras le pidió directamente que hablara en catalán como muestra de respeto a Cataluña.

Nogueras aprovechó la sesión de control al Gobierno para insistir en la importancia del uso del catalán por parte de los dirigentes nacionales.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha comparado el uso del catalán del Papa con el de los líderes españoles, afirmando que el Papa lo ha hablado más en una hora que ellos en toda su carrera.

Los independentistas vuelven a sacar el cronómetro. Esta vez, para contar cuánto tiempo han hablado en catalán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a lo largo de su carrera política.

Después de reclamar al Papa que utilizara el catalán durante su visita a Barcelona, Míriam Nogueras ha aprovechado este miércoles la sesión de control al Gobierno para volver con la misma reivindicación de siempre: el uso del catalán.

Pero ahora poniendo al Papa de ejemplo. "Que el Santo Padre haya hablado más catalán en una hora que el señor Feijóo y usted juntos en toda su carrera política explica muy bien cuánto les importa a todos ustedes Cataluña y los catalanes", ha dicho la portavoz de Junts.

Míriam Nogueras a Sánchez: "Que el Santo Padre haya hablado más catalán en una hora que usted y el señor Feijóo juntos en toda su carrera explica muy bien cuánto les importa Cataluña y los catalanes" pic.twitter.com/5hdqpQdd5t — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 10, 2026

Precisamente el lunes, Nogueras se saltó el guion durante el saludo institucional en el Congreso, cogió al Papa de la mano y aprovechó los escasos segundos de conversación para exigirle que utilizara el catalán durante su visita "a su nación".

"Su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación", le dijo en inglés la portavoz de Junts, pese a que el Papa entiende perfectamente el español.

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