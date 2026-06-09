La secretaria de Organización de Sumar, Laura Moreno, deja el partido un año después de asumir el cargo

Las claves

Las claves Generado con IA Laura Moreno, secretaria de Organización de Sumar, ha dejado el partido tras un año en el cargo. La portavoz Verónica Barbero confirmó la salida y aseguró que Moreno seguirá vinculada de alguna forma a la organización. Moreno asumió el cargo en abril de 2025, tras ser elegida por los coordinadores del partido en sustitución de Lara Hernández. La marcha de Moreno se suma a la de Yolanda Díaz, que dimitió como líder de Sumar tras la derrota electoral en junio de 2024.

La portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, Verónica Barbero, ha reconocido esta mañana que Laura Moreno, secretaria de Organización, ha dejado el partido.

"La secretaria de Organización de Sumar, Laura Moreno, abandonó la formación hace una semana", ha reconocido Verónica Barbero en una entrevista en Radio Nacional.

Con estas palabras respondía Barbero a la pregunta de Juan Ramón Lucas, que decía haber leído la información en la prensa este mismo martes.

"Laura de todos modos no se va a desvincular del todo de la organización", ha asegurado Barbero. "Ella es una persona con un gran compromiso y seguiremos contando con ella", ha rematado.

Profesora de Lengua Castellana y Literatura, Laura Moreno accedió al cargo de secretaria de Organización y Proyecto de País del Movimiento Sumar hace apenas un año.

En abril de 2025 el nuevo Grupo Ejecutivo del movimiento Sumar fue designado por el grupo coordinador de la formación, máximo órgano de dirección y decisión del partido entre asambleas. Aquel domingo se decidió que la formación iba a mantener en la Ejecutiva a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como invitada permanente junto a Verónica Barbero, portavoz del partido en el Congreso de los Diputados.

Y fue en esa misma jornada cuando los coordinadores eligieron a Laura Moreno como secretaria de Organización y Proyecto de País, en lugar de Lara Hernández.

Un año antes de la designación de Moreno como secretaria de Organización, en junio de 2024, Yolanda Díaz dimitió como líder de Sumar.

Fue tras la debacle de las elecciones europeas del 9-J. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo anunció que abandonaba la formación aunque mantenía su cargo en el Gobierno. Según explicó ella misma, tomó la decisión "personalmente" ante las críticas encendidas de su coalición, que reclamaba un culpable por el fracaso electoral del 9-J.

Las razones de la caída de la que siempre parecía "la última esperanza" a la izquierda del PSOE son muchas, pero quedaron resumidas en dos: no haber sido capaz de mantener unido al llamado espacio confederal, por un lado, y devolverlo a las cifras de voto que tenía Izquierda Unida, incluso superándolas por lo bajo.

"Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer; la ciudadanía sin duda lo ha percibido", declaró tras la Ejecutiva de Sumar un día después del 9-J. "Por eso he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es mi responsabilidad y yo voy a hacerme cargo", señaló entonces.

Dos años después de la dimisión de Díaz y un año después de haber accedido al cargo de secretaria de Organización, ha llegado el turno de Laura Moreno. Una noticia que muestra la inestabilidad que se respira en estos momentos en Sumar, el proyecto con el que Díaz quiso aglutinar a la izquierda y superar a Podemos.