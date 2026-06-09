Los mismos que han aplaudido al Papa pretenden legislar en breve contra su doctrina sobre inmigración, aborto y eutanasia

La visita del Papa coincide con debates legislativos sobre temas que él mismo criticó, como el aborto y la eutanasia, y con pactos políticos en torno a la inmigración.

El Congreso debatirá una propuesta para agilizar los plazos en la Ley de Eutanasia, tras el caso mediático de Noelia Castillo.

PP y Vox mantienen la prioridad nacional en sus acuerdos, mientras la izquierda impulsa blindar el aborto como derecho en la Constitución.

El Papa León XIV fue ovacionado en el Congreso tras criticar la política migratoria, el aborto y la eutanasia, pero los partidos no modificarán sus posturas.

Fue una ovación cerrada en el Congreso. Todos los grupos, de izquierda a derecha, aplaudieron durante casi siete minutos al Papa León XIV pero, tras el final del discurso, todo volvió a donde estaba. Ni sus críticas a la política migratoria, ni al aborto, ni a la eutanasia harán mella. Los partidos no cambiarán sus políticas.

En el caso de PP y Vox, ambos pretenden seguir manteniendo el principio de la prioridad nacional en sus acuerdos.

Este martes comenzará en las Cortes de Castilla y León la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco tras suscribir ese concepto como la reivindicación principal de los de Santiago Abascal. Lo mismo que ya ha pasado en Extremadura o Aragón.

León XIV afirmó que "allí donde una persona es discriminada por su origen se vulnera el principio de la igual dignidad de todos los seres humanos". Pero esas críticas no molestaban al líder de Vox, que afirmó que le gusta "la política migratoria del Vaticano, si uno entra ilegalmente tiene multa y cárcel".

También seguirá adelante la propuesta de la izquierda de blindar el aborto como derecho en la Constitución. En abril, se admitió a trámite la reforma y en estos momentos se sigue tramitando, aunque no tiene visos de salir adelante ya que Junts o PNV la ven con recelos.

Durante su discurso, León XIV defendió el principio de la dignidad humana, por el que "la vida debe ser reconocida desde su concepción hasta su ocaso natural".

También lamentó que esa "dignidad inviolable de la persona humana" quede "subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento", una clara alusión a los cambios normativos en leyes como las que afectan al aborto y a la eutanasia, a cuenta de las modas del momento.

Porque más inmediato es un previsible cambio en la Ley de Eutanasia.

Sólo tres días después del discurso de León XIV, el Congreso debatirá este jueves si admite a trámite una propuesta del Parlamento catalán para modificar la norma, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y evitar que, como en el caso de Noelia Castillo, esta se prolongue durante más de 25 días entre la decisión de la comisión de garantía y la visita al enfermo.

En el caso de la joven, su padre estuvo pleiteando durante más de 600 días, tratando de frenar la decisión.

Aunque el texto admite que "son pocos los casos en que se han impugnado las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación", sus promotores defienden "la imperiosa necesidad de adoptar medidas" ante "las dramáticas situaciones que estos procesos han comportado".

La propuesta lamenta "el sufrimiento añadido" que los recursos judiciales que suspenden cautelarmente las solicitudes de ayuda para morir suponen para las personas que las han presentado.

Incluso aseguran que este retraso "sería equivalente a atentar contra su integridad y a infligirles un trato inhumano".

De ahí que concluyan que "hace falta que la resolución administrativa sea lo más breve posible y no se dilate más allá de lo estrictamente imprescindible".

La propuesta normativa cuenta con el aval de una amplia mayoría del Parlamento catalán, con la excepción del PP, Vox y los diputados de la vieja Unió integrados ahora en el PSC.

De hecho, este jueves una representación de tres diputados del PSC, Junts y ERC se encargará de defender el cambio en la ley aprobada en 2021, que fue criticada por el Papa durante su discurso en la sesión solemne de este lunes en el Congreso. Una intervención histórica ya que era la primera vez que un Sumo Pontífice se dirigía a las Cortes Generales españolas.

Se da la paradoja de que uno de los que escuchaba atentamente el discurso desde la tribuna de invitados era el líder del PSC y presidente catalán, Salvador Illa.

El debate impulsado por su partido en la Cámara Baja llegará sólo unas horas después de la visita del Santo Padre a Barcelona, donde inaugurará la torre de Jesucristo en la iglesia de la Sagrada Familia.

La propuesta que se defenderá en el Congreso requiere dos modificaciones legislativas: por un lado, la Ley de Eutanasia y, por otro, la norma que regula los procedimientos de la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de establecer los plazos propuestos.

El jueves, cuando ya se esté celebrando el debate, León XIV ya estará en Canarias, donde la crisis migratoria centrará parte de su agenda con la visita al puerto de Arguineguín. Ese día se habrá sustanciado el tercer pacto entre PP y Vox con "prioridad nacional". Y Mañueco será presidente.