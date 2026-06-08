Récord de migrantes en las aulas: ya son más de 1,1 millones entre Primaria y Secundaria, casi el 20% del total de alumnos

El aumento de estudiantes migrantes plantea retos como la integración, el apoyo lingüístico y la necesidad de recursos para una educación intercultural.

Las comunidades con mayor proporción de alumnado extranjero son Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Cataluña, Murcia y Madrid.

El crecimiento de estudiantes sudamericanos, especialmente colombianos, ha sido muy superior al de alumnos africanos en la última década.

El alumnado extranjero en España supera los 1,1 millones, representando casi el 20% del total en Primaria y Secundaria.

Las aulas españolas se han convertido en un termómetro para medir cómo están cambiando los flujos migratorios.

Los datos del sistema educativo reflejan un giro demográfico claro: el peso de los estudiantes hispanoamericanos se dispara, mientras la inmigración procedente de África, históricamente dominante en España, se ralentiza.

Las cifras del Ministerio de Educación muestran que, en la última década, el alumnado extranjero ha crecido en 427.059 estudiantes. Se ha pasado de 724.635 en el curso 2014-2015 a 1.151.694 en 2024-2025, lo que representa casi el 20% del total.

El cambio más visible está en la composición de ese alumnado migrante y en el origen geográfico de las nuevas llegadas. América del Sur se ha convertido en el principal motor de ese crecimiento.

El número de estudiantes sudamericanos matriculados en España ha pasado de 164.465 a 352.677 en esos diez años, con un aumento de 188.212 alumnos.

Su peso dentro del conjunto del alumnado extranjero también se dispara: si en 2014 representaban el 22,7% del total, ahora alcanzan ya el 30,6%.

El salto más intenso se ha producido en los últimos años. En 2019-2020 había 174.121 alumnos sudamericanos en las aulas españolas. En 2023-2024 eran ya 299.095 y, solo un curso después, la cifra ha escalado hasta los 352.677.

Frente a ese avance, el alumnado con origen africano mantiene una evolución mucho más moderada.

Los estudiantes procedentes de este continente han pasado de 219.048 estudiantes en 2014-2015 a 260.139 en 2024-2025, lo que supone un incremento del 18,8%, muy inferior al registrado en ese tiempo por los de origen en Hispanoamérica, que ha sido del 114,4%.

El caso de Marruecos, principal nacionalidad extranjera en el sistema educativo español, resume bien ese cambio de tendencia.

Los alumnos marroquíes han pasado de 173.828 a 200.487 en diez años, una subida del 15,3%. Sin embargo, la evolución reciente es descendente: tras alcanzar los 205.418 estudiantes en 2019-2020 y bajar a 203.696 en 2023-2024, la cifra cae ahora a los 200.48.

En paralelo, está el caso más llamativo: Colombia. En el curso 2014-2015 había 27.957 alumnos colombianos en España. Una década después son ya 114.723, lo que supone multiplicar por 4,1 su presencia escolar y registrar un crecimiento del 310,3%.

El aumento se acelera especialmente tras la pandemia. Solo entre 2019-2020 y 2024-2025, el alumnado colombiano pasa de 36.291 a 114.723 estudiantes, con 78.432 alumnos más en apenas cinco años.

La comparación entre bloques refleja la magnitud del cambio. Mientras Sudamérica gana 188.212 estudiantes en una década, África suma 41.091. En términos porcentuales, el crecimiento sudamericano multiplica por seis el africano y, si nos centramos concretamente en el colombiano, este lo supera en más de 16 veces.

España, nuevo 'sueño americano'

Para entender por qué los hispanoamericanos han empezado a cruzar el charco hacia España con más frecuencia, hay que mirar a la geopolítica.

Históricamente, la inmensa mayoría de la diáspora hispanoamericana y caribeña se dirigía a Estados Unidos de forma casi exclusiva. De hecho, en el año 2000, hasta el 72% de todos los emigrantes de la región vivían en Norteamérica.

Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y el severo blindaje de sus fronteras tras los atentados del 11-S provocaron un desvío masivo de los flujos migratorios hacia Europa. Europa se convirtió en la gran alternativa y España se erigió de inmediato en el principal puerto de llegada.

Solo 18 años más tarde, un estudio internacional encabezado por la Universidad de Barcelona, constataba que de los 4,6 millones de inmigrantes procedentes de Iberoamérica que residen en toda Europa, nuestro país absorbe a casi la mitad, un 47,4%.

España se ha convertido en uno de los principales polos de atracción por factores como el idioma, los vínculos históricos, las facilidades administrativas para determinados procesos de regularización y nacionalidad, y la demanda de mano de obra en sectores como los servicios, la hostelería o los cuidados.

Los expertos también señalan el papel de las cadenas de reagrupación familiar. Muchos de estos procesos migratorios comienzan con la llegada de adultos en edad laboral y continúan posteriormente con la incorporación de menores al sistema educativo, algo que termina reflejándose directamente en las estadísticas escolares.

Los datos del Ministerio de Educación evidencian así un cambio estructural en la composición del alumnado extranjero en España.

Las aulas muestran que el crecimiento migratorio de la última década ya no se explica principalmente por África, sino por el fuerte aumento de estudiantes procedentes de Hispanoamérica, especialmente Colombia.

Por CCAA

Si nos centramos en las cifras por regiones del curso 2024-2025, el alumnado extranjero no se distribuye de forma homogénea entre comunidades autónomas, sino que se concentra con más intensidad en territorios como las Islas Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Cataluña, Murcia y Madrid, que se sitúan por encima de la media estatal del 12,9%.

En el extremo contrario, Ceuta, Extremadura y Galicia aparecen entre las comunidades con menor peso relativo de alumnado extranjero.

Si se mira el número absoluto de estudiantes extranjeros, destacan sobre todo Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y las Islas Baleares, que son también las comunidades más pobladas y con mayor tamaño del sistema educativo.

Esto significa que no siempre coinciden los lugares con más alumnos en total y los que tienen mayor porcentaje de alumnado extranjero: una comunidad grande puede tener muchos estudiantes extranjeros en cifras absolutas, pero un peso relativo menor que otra más pequeña o más abierta a la movilidad internacional.

La diferencia entre comunidades responde a varios factores: el tamaño demográfico, la presencia de población migrante asentada, la oferta laboral y residencial, y también la estructura económica de cada territorio.

En regiones como Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña, el peso del alumnado extranjero es especialmente alto porque la inmigración tiene una presencia sostenida. En cambio, en territorios con menor atracción migratoria o menor volumen poblacional, el porcentaje baja de manera clara.

La tabla también deja ver que el fenómeno es más intenso en centros públicos que en privados, algo que encaja con el patrón general del sistema educativo español.

Esto ayuda a entender que el alumnado extranjero no solo es una cuestión de cantidad, sino también de distribución interna dentro de cada red escolar, con mayor concentración en la enseñanza pública.

Retos y recursos

Distintos trabajos recientes apuntan a que la presencia creciente del alumnado migrante exige algo más que plazas escolares: requiere recursos, acompañamiento y una respuesta pedagógica capaz de atender la diversidad real de las aulas.

En esa línea, Funcas, un think tank dedicado a la información económica y social, advierte de que las segundas generaciones en España muestran "indicios de fragilidad" a lo largo de su trayectoria educativa, con desventajas que pueden empezar ya en etapas tempranas y prolongarse después en forma de peores resultados y menores oportunidades. Afirma el estudio que por ello los alumnos migrantes, aunque sean de segunda generación, van menos a la universidad que los que tienen orígenes españoles.

A esa lectura se suma el análisis publicado por la catedrática de la Complutense Sonia García, que pone el foco en la dimensión humana y social del proceso migratorio.

El texto subraya que la llegada a un nuevo sistema educativo no es un trámite neutro, sino una experiencia atravesada por el duelo migratorio, la adaptación cultural y la necesidad de construir un sentimiento de pertenencia. Algo que "perjudica" el aprendizaje de los menores y también de sus propios compañeros.

Desde esa perspectiva, la calificada como "educación intercultural" aparece no como un complemento, sino como una herramienta necesaria para evitar que la diferencia lingüística o cultural se traduzca en aislamiento, desenganche o fracaso escolar.

Otro estudio difundido por la Universidad Complutense refuerza esa misma idea al reclamar una intervención educativa que tenga en cuenta no solo el rendimiento académico, sino también la dimensión emocional y social del alumnado inmigrante. Por lo que se exige que los docentes con alto porcentaje de alumnado migrante se forme en estas aptitudes.

En paralelo, tal y como se publicó en este diario, la entidad EsadeEcPol ya ha dado cuenta de los problemas que acarrea tener más población migrante en las aulas, no sólo para los compañeros, sino también para los propios docentes.

Concretamente, este estudio insiste en que el problema no es tanto el porcentaje en sí de la población migrante, sino las dificultades en el lenguaje y la poca facilidad que los docentes tienen para hacer frente a esa circunstancia. Es decir, si los docentes tuvieran los medios adecuados (más plantillas o clases de refuerzo del idioma), el porcentaje de migrantes no impactaría en su percepción laboral como lo hace hoy.

En conjunto, las distintas fuentes apuntan a una misma conclusión: la escolarización del alumnado extranjero plantea desafíos específicos de integración, apoyo lingüístico y convivencia que no se están abordando desde las autoridades educativas y que pueden acarrear un perjuicio para sus compañeros y ellos mismos.