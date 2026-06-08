Nogueras se dirige al Papa en inglés para pedirle que en Barcelona hable en catalán como "acto de amor y respeto"

Míriam Nogueras en el momento en el que ha estrechado la mano del Papa León XIV en el Congreso. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Míriam Nogueras, portavoz de Junts, pidió al Papa en inglés que hable en catalán durante su visita a Barcelona como muestra de respeto y amor. El Govern, Junts, ERC y otras entidades han solicitado al Vaticano una mayor presencia del catalán en los actos, especialmente en la Sagrada Familia. El Papa pronunciará parte de la ceremonia en catalán, pero la mayor parte será en castellano, lo que ha generado críticas de los partidos independentistas. El reparto previsto para la ceremonia es 70% en castellano, 20% en catalán y 10% en latín, lo que se considera un retroceso respecto a la visita papal de 2010.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha aprovechado el saludo protocolario con León XIV durante la visita del Pontífice a las Cortes Generales para pedirle, en inglés, que se dirija en catalán a los fieles durante los actos previstos esta semana en Barcelona, en plena polémica por el peso que tendrá esta lengua en las ceremonias programadas por el Vaticano.

La visita del Papa a Cataluña ha estado precedida por una intensa ofensiva política e institucional para reclamar una mayor presencia del catalán en los distintos actos, especialmente en la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

El Govern de Salvador Illa, Junts, ERC y diversas entidades han trasladado al Vaticano la importancia simbólica de que León XIV utilice también esta lengua, mientras desde la Conferencia Episcopal Española han restado importancia al debate y han defendido que "es mucho más importante lo que diga que en qué idioma lo diga".

Aun así, la diputada de Junts ha vuelto a insistir durante la llegada del Pontífice al Salón de Pasos Perdidos del Congreso. Allí el Papa ha ido saludando uno por uno al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Sin embargo, el encuentro con Nogueras se ha prolongado algunos instantes más.

La dirigente independentista le ha cogido la mano y se ha dirigido a él en inglés para subrayar su identidad catalana con una referencia al arquitecto de la Sagrada Familia. "Su Santidad, como Gaudí, soy catalana", le ha dicho.

Según ha informado Junts, Nogueras trasladó al Pontífice un mensaje en el que defendía que "hablar la lengua de la tierra que le recibe es un maravilloso acto de amor y respeto" y le deseó que disfrutara de su visita a "Cataluña, mi nación".

La misma reivindicación fue trasladada minutos después por el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, aunque en italiano.

Pujol se presentó ante León XIV asegurando que, "como Antoni Gaudí y Pau Casals", él también es catalán y añadió que "hablar la lengua de la tierra que le recibe es un bellísimo acto de respeto y amor".

Aunque nacido en Estados Unidos, León XIV residió durante años en Perú y habla castellano con fluidez. De hecho, este lunes ha pronunciado en español el primer discurso de un Papa ante diputados y senadores de España siguiendo la línea de todos sus actos públicos en Madrid.

Polémica

La polémica lingüística se creó hace unas semanas después de que la Santa Sede avanzara los detalles de las intervenciones que iba a tener el Pontífice en su viaje a España y, concretamente, en Barcelona.

Siguiendo el esquema utilizado en la visita de Benedicto XVI en 2010, León XIV pronunciará en catalán la señal de la cruz, el saludo litúrgico y el inicio de su homilía, además de incluirse en este idioma el salmo, la lectura del Apocalipsis y el Padrenuestro.

El reparto lingüístico previsto para la ceremonia es, aproximadamente, de un 70% en castellano, un 20% en catalán y un 10% en latín.

De esta forma, la bendición de la nueva torre de Antoni Gaudí será en español. "Gaudí se removería en su tumba", denunciaron los partidos independentistas.

Sostienen que el desequilibrio en el empleo de los idiomas supone un retroceso con respecto a la visita papal de 2010, cuando, según afirman, el catalán tuvo un papel más destacado.

Pero, en realidad, y tal y como aclaran fuentes eclesiales, existe una diferencia importante: hace 14 años, Benedicto XVI ofició el rito de consagración de la Sagrada Familia, una ceremonia mucho más extensa que requería de múltiples bendiciones específicas que, en aquella ocasión, sí se tradujeron al catalán.