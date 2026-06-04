Pedro J.: "No sabemos cuánto va a durar pero estamos en la cuenta atrás para la imputación penal del presidente Sánchez"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez afirma que ha comenzado la cuenta atrás para la imputación penal del presidente Pedro Sánchez tras la publicación del sumario del 'caso Leire'. El director de EL ESPAÑOL señala que existen casi 300 menciones a Sánchez en el sumario y que el juez podría elevar una exposición razonada al Supremo. Pedro J. considera que los intentos del PSOE de limitar las responsabilidades de los escándalos internos son absurdos y critica la reacción del partido. El periodista sostiene que el único camino para preservar al PSOE pasa por la dimisión de Pedro Sánchez, aunque cree que esta no será voluntaria.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado este jueves que, tras la publicación del contenido del sumario del 'caso Leire', ya 'está en marcha la cuenta atrás para la imputación penal del presidente Sánchez'.

"El de ayer no fue un día cualquiera, ayer empezó esta cuenta atrás. Podrán transcurrir meses o a lo mejor varios años antes de que se produzca, pero son tantos los caminos por los que se pueden llegar a ello que prácticamente no veo un desenlace diferente", ha vaticinado en El programa de Ana Rosa de Telecinco.

De hecho, el periodista ha considerado que el juez instructor ya podría simplemente con las "casi 300 menciones al presidente" que recoge el sumario y la intervención de instituciones del Estado en las "actividades de esa guerra sucia", elevar una exposición razonada al Supremo.

"La tesis de que esto era un montaje de Santos Cerdán, al igual que antes eran cosas de Ábalos y Koldo o a lo mejor ahora que Zapatero se volvió loco ya no sirve", ha advertido Pedro J.

En ese sentido, el director de EL ESPAÑOL ha afirmado que los "intentos del PSOE de encapsular los escándalos en responsabilidades concretas llegan ya hasta el disparate".

Ve absurdo que Ferraz reaccionara a la apertura del sumario el miércoles llamando "resentidos", "oportunistas" o "hipócritas" a los miembros de una trama en la que están un miembro de su Ejecutiva, Juanfran Serrano, o la actual gerente, Ana María Fuentes.

"El PSOE dice que actuará cuando encuentren quién tenía responsabilidades en esos pagos a la trama, pero, vamos a ver, si están firmados por la señora que tiene como gerente", ha reprochado.

Por todo ello, Pedro J. considera que la destitución de la gerente debería llevar aparejada la dimisión de Sánchez como secretario general del partido y como presidente del Gobierno.

"Una acción concertada"

Sin embargo, a su juicio, ya no estamos ante una cuestión que se solucione con elecciones anticipadas. "Los procedimientos penales que están en marcha y especialmente éste apuntan a que Santos Cerdán, la fontanera o los mandos de la Guardia Civil implicados no actuaban por su cuenta, sino bajo una acción concertada", ha sentenciado.

"Bastará con que hable alguno de los que en esos años y meses habló con Sánchez desvele que en una determinada reunión se trató todo esto que encaja, además, armónicamente con su carta a la ciudadanía o su ofensiva contra la fachosfera", ha sentenciado.

"Ya no nos llaman fachosfera hace tiempo, estoy empezando a echarlo de menos lo de los pseudomedios, parece en eso han pasado página", ha ironizado.

Citando a Page, el periodista ha señalado que es posible que Sánchez ignorara todo esto, pero como dijo el presidente de Castilla-La Mancha "ningún español se lo va a creer". "Quien quiera creérselo, allá él, pero la sociedad tiene memoria", ha advertido.

"Creo que el único camino de redención que puede preservar al PSOE como el gran partido constitucional y sistémico que ha sido durante años pasa por la dimisión de Pedro Sánchez", ha aseverado.

Una dimisión, ha advertido, que "dada la naturaleza del personaje" no se va a producir voluntariamente sino que "tendrán que aparecer muchos Pages".