Antonio Hernando, citado en la 'comisión Koldo' por ser el "enlace de la Moncloa con el 'comando cloacas' del PSOE"

El PP quiere que Salvador Illa explique la financiación de su campaña catalana y el papel de la estructura del partido en las supuestas irregularidades señaladas por el juez.

La comisión también citará de nuevo a responsables del PSOE y exmiembros del Gobierno para esclarecer el origen y destino de los fondos utilizados para financiar la defensa jurídica y la estructura investigada.

El PP señala a Hernando, Lourdes Solís e Ion Antolín como piezas clave en la presunta red de pagos y organización de la llamada "guerra sucia" contra jueces, policías y periodistas.

Antonio Hernando ha sido citado en la comisión Koldo por su papel como supuesto enlace entre el gabinete de Moncloa y la estructura interna del PSOE encargada de frenar investigaciones de corrupción.

Antonio Hernando fue "el enlace" del Gabinete del presidente del Gobierno con el "comando cloacas" montado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para boicotear las investigaciones de presuntos casos de corrupción que cercaban (y cercan) al PSOE, al Ejecutivo y al propio Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado Alicia García, portavoz del PP en el Senado, este miércoles, al anunciar al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y entonces 'número dos' de Óscar López en el gabinete de Sánchez en Moncloa entre los nuevos citados en la llamada comisión Koldo de investigación en la Cámara Alta.

García ha puesto nombre y apellido al eslabón que conecta la Moncloa con las cloacas que organizó Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, en abril de 2024, durante los "cinco días de reflexión" que anunció el presidente del Gobierno al ser imputada su esposa, Begoña Gómez.

La portavoz popular en el Senado ha anunciado este martes la citación de Antonio Hernando en la comisión de investigación del caso Koldo como "enlace de Moncloa con la cloaca" socialista.

Solís y Antolín

García ha presentado la ampliación del plan de trabajo de la comisión, en la que incluye a Hernando por su papel como mano derecha del jefe de gabinete de Sánchez cuando, según el auto del juez Santiago Pedraz, se puso en marcha la estructura de guerra sucia.

El propio Hernando reconoció ante el juez de instrucción que, efectivamente, acudió a Ferraz a reunirse con Leire Díez y Santos Cerdán durante los cinco días de retiro del presidente, recuerda el PP, tras la "carta del hombre enamorado".

En su comparecencia, la portavoz ha subrayado que "la conexión Moncloa–cloacas no es una hipótesis política, es un hecho documentado en un auto judicial".

Y ha adelantado que los senadores del PP preguntarán a Hernando quién le dio la orden de acudir a esas reuniones, qué se acordó en ellas y a quién reportaba los avances de esa supuesta guerra sucia contra jueces, fiscales, policías, guardias civiles y periodistas.

Junto a Hernando, el PP incorpora por primera vez a otros dos nombres clave de la estructura socialista.

Se trata de Lourdes Solís, responsable de cumplimiento normativo del PSOE y amiga íntima de Begoña Gómez, y de Ion Antolín Llorente, exdirector de Comunicación del partido y exsecretario de Estado de Comunicación.

Ambos son señalados por los populares como piezas relevantes en la arquitectura interna que, según el auto de Pedraz, habría canalizado y disfrazado pagos vinculados al "comando cloacas".

Illa y su campaña catalana

La propuesta registrada en la Cámara Alta incluye además la repetición de varios comparecientes que ya pasaron por la comisión Koldo.

Los populares quieren que vuelvan la exconcejal socialista Leire Díez, la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y su antecesor, Mariano Moreno Pavón, además del exministro de Sanidad y hoy president de la Generalitat, Salvador Illa, y del exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

En paralelo, se llamará de nuevo a dos altos responsables de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, Soledad Fernández y Jesús Gascón.

El PP busca trazar el recorrido completo del dinero que, según su hipótesis, habría servido tanto para las mordidas de la trama Koldo como para financiar la "guerra sucia" contra quienes investigaban "la corrupción del sanchismo".

La portavoz popular ha enmarcado este movimiento en lo que define como el "doble sistema" de Sánchez.

Por un lado, "la banda que asaltó las instituciones para robar el dinero de todos" mediante contratos de mascarillas, rescates públicos y supuesta financiación irregular del PSOE.

Por otro, el "comando cloacas", un grupo encargado y pagado desde Ferraz para "extorsionar y desacreditar" a jueces, policías y periodistas que investigaban esos negocios.

Los abogados de la 'trama'

Según el relato que Alicia García ha desgranado en la sala de prensa del Senado, el Partido Socialista habría sufragado con la misma caja tanto la defensa jurídica de investigados como José Luis Ábalos y Koldo García como los pagos a Leire Díez por sus trabajos para la estructura de cloacas.

"La misma caja que pagaba las cloacas pagaba también las defensas de los investigados", ha denunciado, citando datos del sumario y del propio PSOE.

La decisión de hacer regresar a Leire Díez a la comisión de investigación persigue, según el PP, despejar las contradicciones entre sus distintas versiones.

García la ha señalado como "brazo ejecutor" de la guerra sucia y ha recordado que, pese a presentarse como alguien "que nunca va a aparecer en ningún lado", su nombre figura ya en al menos 39 reuniones documentadas en el auto de Pedraz.

La intención de los populares es que explique quién dio la orden, qué recibió a cambio y a quién reportaba sus avances.

Los dueños de la caja

Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE e imputada en el caso, y Mariano Moreno, su antecesor, deberán aclarar en sede parlamentaria cómo se tramitaron los pagos que ahora el propio partido reconoce a Leire Díez y qué parte de la contabilidad interna se usó para sufragar la "guerra sucia", según el discurso del PP.

También se les pedirá que expliquen si hubo facturas falseadas, de dónde procedía el dinero y por qué determinadas cantidades no aparecieron reflejadas en las cuentas presentadas al Tribunal de Cuentas.

La inclusión de Lourdes Solís como nueva compareciente refuerza el foco sobre el área de cumplimiento normativo del PSOE.

Los populares la sitúan como "bisagra" entre la gerencia y la estructura política a la hora de validar contratos y pagos, y quieren que detalle qué conocimiento tuvo del papel de Leire Díez y de los encargos que Ferraz habría hecho a la llamada "fontanera".

El esquema se completa con Ion Antolín, señalado en el auto como quien habría gestionado pagos vinculados a esa estructura desde la dirección de Comunicación del partido.

En el frente político, el PP también vuelve a cargar contra Salvador Illa, que ya compareció en la comisión Koldo para negar contratos irregulares de mascarillas desde Sanidad.

Ahora, además de las dudas sobre la contratación en pandemia, los populares quieren que dé explicaciones sobre la financiación de su campaña autonómica en Cataluña, después de que los jueces hayan pedido información al respecto.

El relato de Alicia García enlaza esta vertiente con las maniobras de Leire Díez y de las cloacas contra rivales internos y externos del PSC.

Por último, el retorno de Juan Manuel Serrano, amigo personal de Sánchez, exjefe de su gabinete y expresidente de Correos, se interpreta como una pieza más en el intento del PP de cerrar el círculo entre partido, Gobierno y empresas públicas.

Serrano ya tuvo que explicar el fichaje de Leire Díez en la empresa estatal, y ahora deberá responder también por su papel en la etapa en que, según el auto, Ferraz habría puesto la estructura del partido al servicio de la red que investiga el juez.