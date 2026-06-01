Clavijo lleva el hantavirus al Congreso: exige la "petición formal" de la OMS y el informe que "desaconsejó" las PCR

La ofensiva parlamentaria incluye preguntas sobre la muerte de un guardia civil durante el operativo y muestra la coordinación de CC con Junts y PNV para presionar al Gobierno.

Se cuestiona la falta de información al Gobierno canario sobre el estado epidemiológico del buque y las decisiones tomadas respecto a la evacuación de afectados.

Coalición Canaria reclama informes que expliquen por qué se desaconsejaron las PCR para todos los pasajeros del crucero MV Hondius y solicita transparencia en la gestión sanitaria.

Fernando Clavijo ha trasladado al Congreso la polémica gestión del brote de hantavirus en Canarias, exigiendo documentación al Gobierno central y a la OMS.

Fernando Clavijo ha cumplido su promesa. El presidente de Canarias, que hace tres semanas proclamó en el Parlamento insular que se consideraba "traicionado" por el ministro Ángel Víctor Torres y que "ésta" se la tendría "guardada", ha llevado el caso del hantavirus al Congreso de los Diputados.

Lo hace mediante una gran ofensiva parlamentaria contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien votó en la investidura y ahora, acumulados numerosos incumplimientos y desplantes, ha retirado su apoyo.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a tres requerimientos de información y una batería de siete preguntas escritas registradas por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ante la Mesa del Congreso el pasado 18 de mayo.

En estos documentos, la formación de Clavijo exige al Ministerio de Sanidad que aporte la documentación que acredite la "petición formal" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para derivar el crucero MV Hondius a las islas.

También reclama los informes técnicos que justificaron que se desaconsejara realizar análisis PCR de hantavirus a todos los pasajeros y tripulación del buque, tal como había solicitado el Gobierno canario, y se comprometió el español.

Una decisión que, según las fuentes consultadas por este diario, fue clave para el enfrentamiento entre Moncloa y el Ejecutivo insular durante la crisis sanitaria de principios de mayo.

Ofensiva parlamentaria de CC

Los requerimientos registrados por Valido García constituyen la materialización de la advertencia lanzada por Clavijo.

El presidente insular y líder de CC, había acusado públicamente al Gobierno central de haberle "ocultado información crítica" sobre el estado sanitario real del crucero antes de imponerle administrativamente su fondeo y posterior atraque en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Entre las solicitudes de información presentadas, destaca la petición de "la petición formal" realizada el 5 de mayo de 2026 para la derivación urgente a Canarias de una de las personas afectadas por el brote.

CC quiere conocer los motivos que justificaban su ingreso en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario de la Candelaria, el mismo centro que atendió casos de ébola.

Valido también exige que se aporten "los informes sanitarios que recogían la situación epidemiológica de los pasajeros y la tripulación del buque MV Hondius" antes de que zarpara hacia Canarias.

Una información que, según denuncian desde el partido nacionalista, nunca fue facilitada de forma completa al Gobierno de las islas pese a las reiteradas peticiones.

La diputada canaria reclama además los documentos que expliquen "por qué no se tuvo en cuenta la solicitud de Canarias de realizar, al menos, análisis presuntivos de Hantavirus a todos los pasajeros y tripulación", cuando sí se hicieron pruebas a personas sintomáticas y algunos contactos estrechos seleccionados.

Las siete preguntas a Sanidad

Junto a las solicitudes de documentación, Coalición Canaria ha presentado siete preguntas escritas dirigidas a la ministra de Sanidad, Mónica García. Todas ellas inciden en los mismos ejes: la falta de transparencia, la imposición de decisiones sin consenso y la opacidad informativa mantenida con las autoridades canarias.

¿Existió solicitud formal de la OMS del 5 de mayo con justificación técnico-científica para derivar el crucero a Canarias?

¿Por qué se desechó la propuesta canaria de realizar la evacuación directamente desde Cabo Verde, perdiendo varios días de tratamiento para los afectados?

¿Hubo petición formal de autoridades sanitarias europeas o de la OMS para derivar al médico del crucero a Canarias de forma urgente?

Éstas son algunas de las cuestiones planteadas por Valido. También pregunta por qué no se informó del resultado del análisis realizado al pasajero estadounidense afectado, notificándose únicamente a las autoridades de Estados Unidos.

Y por qué no se comunicó al Gobierno canario ni al Cabildo de Gran Canaria el aterrizaje del avión medicalizado al que Marruecos negó la entrada en su espacio aéreo.

El guardia civil fallecido

La ofensiva parlamentaria de Coalición Canaria incluye también una pregunta escrita al Ministerio del Interior sobre el fallecimiento en acto de servicio de un guardia civil de 63 años.

El agente, que se encontraba en situación de reserva fuera de especialidad, sufrió un infarto mortal durante el dispositivo de seguridad desplegado en el puerto de Granadilla el 11 de mayo, precisamente con motivo de la llegada del MV Hondius.

Valido García exige saber "a qué hora exacta se incorporó" al servicio, incluyendo el tiempo de desplazamiento desde Santa Cruz de Tenerife, y "cuántas horas totales llevaba en servicio" cuando sufrió el infarto.

También pregunta qué autoridad ordenó su incorporación al dispositivo operativo y si la Guardia Civil tiene evaluada "la edad como factor de riesgo laboral" en la planificación de servicios.

Las asociaciones profesionales de guardias civiles, especialmente la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), habían denunciado irregularidades en la jornada realizada y en la situación administrativa del agente fallecido.

La alianza con Junts y PNV

El movimiento de Clavijo no es aislado. Según fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas durante la crisis del hantavirus, el presidente canario estuvo en contacto permanente con los independentistas de Junts y con los nacionalistas del PNV para coordinar una respuesta común de rechazo a la gestión del Gobierno.

Junts ya exigió explicaciones formales al Ejecutivo central hace unas semanas, en una alianza silente con Coalición Canaria que anticipa los movimientos que ambas formaciones están diseñando para el otoño.

Como reveló este diario, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, mantuvieron la pasada semana en Zaragoza una reunión exploratoria sobre la crisis política abierta con Sánchez.

En aquel encuentro, tanto nacionalistas vascos como independentistas catalanes coincidieron en la necesidad de "apretar" al PSOE por la acumulación de escándalos de corrupción.

Y dada la tradicional asociación entre CC y el PNV, el caso del hantavirus, con su gestión opaca y la imposición administrativa sobre Canarias, fue uno de los ejemplos citados de "arbitrariedad" del Gobierno socialista.

Torres, en el punto de mira

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es el principal objetivo de la ofensiva de Clavijo. Líder del PSOE canario y expresidente de las islas hasta 2023, Torres fue señalado por el actual presidente como responsable directo de la "traición" vivida durante la crisis.

Clavijo le acusó públicamente de haber sido el enlace entre Moncloa y Canarias para gestionar la llegada del buque, pero de no haber "defendido los intereses" insulares.

"Ésta se la tengo guardada", advirtió el nacionalista canario en el Parlamento regional, en una intervención cargada de tensión que anticipaba la batalla que ahora se traslada al Congreso.

La respuesta del Gobierno a estas peticiones será clave para arrojar algo de luz a la opaca gestión de la crisis del hantavirus o "confirmar" si, como sostiene Coalición Canaria, todo fue "una imposición política del Gobierno central sin base científica suficiente".