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Más Madrid reclama que se prohíba la predicación o evangelización en los trenes e instalaciones de Metro de Madrid
Más Madrid ha solicitado que se prohíba y se establezcan sanciones contra aquellos que se dediquen dentro de los trenes y las instalaciones de Metro de Madrid al "proselitismo religioso, la predicación o la evangelización".
Así figura en la Proposición No de Ley a la que ha tenido acceso Europa Press en la que la formación regionalista advierte de que en los últimos tiempos han proliferado las actividades organizadas dentro del suburbano en las que se difunden verbalmente "mensajes de carácter religioso" dirigidos al conjunto de viajeros.
"Si bien la libertad religiosa y de expresión son derechos fundamentales, su ejercicio en el espacio público debe modularse cuando colisiona con el derecho a la intimidad y al descanso en el interior de un habitáculo cerrado y en movimiento", sostiene Más Madrid, que apunta que los viajeros están en una situación de "cautividad temporal".
Es por ello que han puesto el foco en el Reglamento de Viajeros de Ferrocarril Metropolitano de Madrid de 1987 en el que no se refiere a las actividades de "difusión religiosa no autorizada". Pide Más Madrid que se incluya en este Reglamento que el transporte público es un espacio de uso funcional y no evangelizador y que la regulación "será neutral respecto al contenido de los mensajes, aplicándose con independencia de su carácter religioso".
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Los sindicatos educativos catalanes desconvocan las huelgas mientras se lleva a cabo consultas sobre el acuerdo alcanzado
Los sindicatos educativos mayoritarios Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat de Cataluña sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.
Ustec, el principal sindicato del sector, junto con CGT, Intersindical y COS, iniciarán la consulta entre el personal docente el lunes a las 12:00 horas del mediodía y la mantendrán abierta hasta el jueves al mediodía, mientras que Aspepc abrirá ese periodo mañana domingo a las 08:00 horas de la mañana, también hasta el jueves, han señalado a EFE fuentes de los sindicatos.
Ustec y Aspepc han detallado que la huelga prevista el viernes se mantiene por ahora en pie, aunque su celebración dependerá del resultado de la consulta. Los minoritarios CGT e Intersindical han recalcado, por su parte, que mantienen las huelgas previstas durante toda la semana.
El pacto alcanzado ayer viernes, que la Ustec ha calificado de "preacuerdo", contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes, incluida la subida autonómica y la estatal.