Óscar Puente da un paso más: acusa a la UDEF de "embarrar todo" con "especulaciones ridículas y absurdas" y "falacias"

Óscar López, ministro de Transformación Digital, también cuestiona la imparcialidad judicial y critica la coincidencia de varios procesos legales contra miembros del PSOE.

El Gobierno intensifica su estrategia de desacreditar tanto a la Policía judicial como a los jueces implicados en investigaciones de supuesta corrupción vinculadas al PSOE.

El ministro niega cualquier influencia en el contrato adjudicado a un proveedor español para suministrar equipamiento Huawei a Adif.

Óscar Puente acusa a la UDEF de falta de rigor y de incluir especulaciones absurdas en sus informes sobre la causa de Zapatero.

Tras sembrar dudas sobre la actuación de los jueces, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dio este viernes un paso más y se lanzó a descalificar la labor de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional especializada en la investigación de delitos económicos.

Puente difundió un vídeo de casi 10 minutos en el que acusa a la UDEF de "falta de rigor", de "embarrarlo todo" y de incluir "especulaciones absurdas y ridículas" en sus informes.

El Gobierno mantiene así su estrategia de desacreditar a los jueces y a la Policía judicial, ahora para restar credibilidad a la causa en la que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

En uno de sus informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la UDEF dejó constancia de una anotación hallada en una agenda de Julito Martínez, al que identifica como "testaferro" de Zapatero.

La anotación realizada por el empresario dice literalmente "Huawei 100 fin de mes" y a continuación "400 contrato".

Pues aquí va el vídeo. Luego que nadie se extrañe de que hablemos de maniobras anti democráticas concertadas. Dudar de todo ya no es solo legítimo. Es una obligación. https://t.co/adFarVHYOT pic.twitter.com/LXhaW56iw3 — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2026

Al respecto, la UDEF indica en su informe que Adif (dependiente del Ministerio de Transportes) adjudicó el pasado mes de marzo un contrato, cifrado en 400.000 euros, para el "suministro de equipamiento Huawei" destinado a su red de datos.

Al exponer estos hechos, la UDEF se limita a apuntar una posible línea de investigación.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, el ministro Óscar Puente negó que se haya producido ningún tipo de influencia en dicho contrato. Pero lo hizo con trazos gruesos, acusando a la UDEF de recurrir a "falacias" y "especulaciones ridículas".

Según explicó, al concurso convocado por Adif se presentaron tres ofertas. Y se adjudicó a la más económica (con una baja del 40% sobre el precio de salida), pues el pliego de condiciones no incluía la valoración de otros criterios técnicos.

En concreto, el concurso se adjudicó a un proveedor español (que sería el encargado de suministrar el material del fabricante chino Huawei, vetado por la UE y por EEUU).

"Vincular este contrato con ninguna trama es una cosa tan absurda y tan ridícula", señaló Puente en su vídeo, "que no sé cómo puede un informe policial incluirlo en sus especulaciones".

Y continuó en el mismo tono, extendiendo las dudas a toda la investigación de la UDEF sobre Zapatero: "Si todo lo que hay en el informe es así, es que yo no me creo nada. Esta absoluta falta de rigor, esta cosa tan chusca..."

A su juicio, del informe elaborado por la UDEF no se puede extraer ninguna "conclusión útil que no sea embarrarlo todo".

Poco antes de difundir el vídeo, Puente había anunciado que iba a realizar una reflexión sobre "las falacias contenidas en un informe policial".

Para salvar al expresidente Zapatero, el Gobierno echa por tierra el trabajo de una de las unidades de élite de la Policía, que trabaja a las órdenes de los jueces para desentrañar los casos de corrupción.

Ya el pasado jueves, el ministro Puente había puesto en cuestión el trabajo de los jueces, al encontrar sospechosas "coincidencias" en la distinta velocidad con la que avanzan los distintos sumarios.

Para sostener esta tesis, Puente enumeró la causa judicial abierta a Begoña Gómez, el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez que comenzó este jueves en Badajoz, la "condena al fiscal general del Estado por desmentir un bulo y el procedimiento en relación con el expresidente Zapatero. Estoy un poco atónito", admitió.

El ministro de Transportes consideró injustificada la causa que instruye el juez José Luis Calama porque, aseguró, "Zapatero se dedica más o menos a lo que se dedican el resto de expresidentes de España y del mundo".

Y recordó que, desde que Zapatero abandonó la Presidencia del Gobierno, en 2011, "es un ciudadano particular, no está sometido a las obligaciones que tienen los cargos públicos".

Puente aseguró que entre la militancia socialista hay "una profunda indignación" y un "hartazgo" por los procedimientos judiciales, las "coincidencias" en el calendario judicial y la "utilización política" de alguna de estas causas.

"En las casualidades no creo y no me chupo el dedo", sentenció.

En un acto de las Juventudes Socialistas, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, se sumó este viernes a la escalada de ataques del Gobierno contra la Justicia.

"He visto condenar a un fiscal general del Estado sin pruebas", afirmó, "he visto cómo coinciden cuatro, cinco o seis juicios, y se filtran a la prensa antes de sesiones de control o de comparecencias del presidente".

He visto condenar a un FGE sin pruebas.



He visto sumarios dignos del Premio Planeta.



Ni nos rendimos ni nos chupamos el dedo 👇 pic.twitter.com/6XL0YC0UNU — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) May 29, 2026

Óscar López siguió descalificando a los jueces: "He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta de mejor obra literaria".

"En este partido", concluyó, "está prohibida la corrupción, y por eso actuamos siempre. Pero en este partido también está prohibido rendirse y chuparse el dedo".

Tras el mazazo de la imputación de Zapatero, en el PSOE causó consternación este miércoles la entrada de los agentes de la UDEF en la sede socialista de la calle Ferraz, apenas una hora antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno, por el caso de la fontanera Leire Díez.

La operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las cloacas del PSOE, deslució el viaje del presidente Pedro Sánchez al Vaticano, donde fue recibido por el Papa León XIV.

Desde Roma, y tras conocer los hechos, Sánchez aseguró que no va a adelantar las elecciones generales porque, argumentó, debe velar por el "interés general" de los españoles, y no por los "intereses partidistas" del PSOE.

Durante esta semana, han pedido a Sánchez que convoque ya las elecciones, para acabar con el descrédito causado por la corrupción, los expresidentes José María Aznar y Felipe González, así como el presidente de Castilla y León, el socialista Emiliano García-Page.

Pero también dos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en noviembre de 2023: el PNV y, este viernes, Junts.

Pero en lugar de dar explicaciones sobre la montaña de casos de corrupción que afectan a destacadas figuras del partido, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno ha optado de nuevo por desatar una ofensiva para descalificar el trabajo de los jueces.