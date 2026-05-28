Puente denuncia un intento de "derribar al Gobierno con métodos nada democráticos" y las "coincidencias" en los juicios

El ministro de Transportes, Óscar Puente se dirige a los periodistas en un receso de la sesión plenaria del Congreso celebrada este jueves. Javier Lizón Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente denuncia intentos de derribar al Gobierno mediante métodos que considera antidemocráticos y destaca coincidencias en procedimientos judiciales. El ministro de Transportes evita culpar directamente a jueces o agencias policiales por las investigaciones de corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Puente señala la indignación en la militancia socialista por el calendario judicial y la utilización política de causas contra el Gobierno. Critica filtraciones a los medios y asegura que el PSOE no consentirá prácticas para perturbar la democracia ni se doblegará ante intentos de desestabilización.

"Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve que hay un Gobierno al que se quiere derribar con métodos nada democráticos". Para Óscar Puente las causas y los procedimientos judiciales que afectan al PSOE, a Moncloa y al entorno familiar de Pedro Sánchez responden a una supuesta operación que, a su entender, no encuentra réplica cuando el PP estaba en el poder.

No obstante, preguntado sobre quién estaría detrás de esos "métodos nada democráticos", el ministro de Transportes ha evitado señalar directamente a ningún juez o a ninguna agencia policial, como la UCO o la UDEF, que han puesto en marcha las últimas investigaciones sobre corrupción.

Puente ha asegurado que entre la militancia socialista hay "una profunda indignación" y un "hartazgo" por los procedimientos judiciales, las "coincidencias" en el calendario judicial o la "utilización política" de alguna de estas causas. "En las casualidades no creo y no me chupo el dedo", ha expresado.

La derecha también lo cree. Por eso hay que sacarle del gobierno con otras mañas. https://t.co/o5MJtMxaHV — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 28, 2026

Precisamente, el ministro de Transportes ha subrayado la "coincidencia" de que el día del inicio del juicio al hermano de Pedro Sánchez en la Audiencia de Badajoz se solape con la declaración en la Audiencia Nacional del exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, y de su exnúmero dos, Francisco Martínez, acusados por articular la operación Kitchen contra el extesorero Luis Bárcenas.

"En mi época de ejercicio profesional siempre escuché eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos, pero aquí parece que se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. ¿Qué posibilidades de coincidencia hay entre el juicio de [una operación] de hace una pila de años con el del hermano del presidente?", se ha preguntado.

Puente ha defendido sin titubear a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha subrayado que la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz fue un hecho "inédito" porque en la sentencia del Tribunal Supremo se reconocía que la filtración de los datos de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pudo haber sido "hecha por él o por alguien de su entorno".

"Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que el resto de expresidentes del mundo, incluidos los españoles. Y se le somete a una investigación que parece prescindir del hecho que desde el año 2011 es un ciudadano particular, no un cargo público", ha recordado.

A su juicio, existen en la actualidad "una serie de causas judiciales que en otros casos no se producen". En concreto, ha apuntado que el nombre de Mariano Rajoy se "ha sacado de determinados informes" de la operación Kitchen, tal y como ha declarado en sede judicial un comisario de la Policía.

Para refrendar su teoría, Puente ha criticado las "filtraciones" a los medios de comunicación y ha asegurado que hay "rastro tecnológico" de que el diario El Confidencial tenía redactada la información sobre la entrada de la UCO en Ferraz desde "doce horas antes" de que los agentes se personaran en la sede del PSOE. También ha dicho que el PP se valió de ello para atacar al Gobierno en la sesión de control.

A la salida del pleno del Congreso, Puente ha asegurado que el PSOE no va a "consentir" ni "tolerar" estas prácticas, ni se van a "doblegar" ante los intentos de "perturbar la democracia" con "mañas y con otras herramientas" que nada tienen que ver con unas elecciones. "En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones en derribar un gobierno", ha insistido.