La entrada de la UCO en Ferraz conmociona el Congreso y Armengol lo desaloja para hacer un simulacro de incendio

El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, antes del comienzo de la sesión de control y a la misma hora que la UCO entraba en Ferraz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz conmocionó el Congreso justo antes de la sesión de control al Gobierno. Francina Armengol ordenó desalojar el Congreso para un simulacro de incendio, coincidiendo con el revuelo político causado por la investigación. La oposición, liderada por Feijóo y otros diputados del PP y Vox, criticó duramente al Gobierno por los casos de corrupción y la situación política. El ambiente en el Congreso fue de gran tensión, con llamadas constantes y discursos encendidos mientras se realizaba el simulacro de evacuación.

Faltaban apenas 15 minutos para que comenzara la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados cuando los móviles empezaron a vibrar con las alertas: a esa misma hora, agentes de la UCO estaban entrando en la sede del PSOE, en Ferraz.

Algunos ministros, que ya orbitaban en torno al hemiciclo, se enteraban por la prensa y decidían entrar en la sala de Gobierno del Congreso.

El fuego no era solo metafórico, porque precisamente este era el día elegido por Francina Armengol para realizar un simulacro de incendio y desalojar a sus señorías, trabajadores y periodistas rumbo a la Plaza de las Cortes.

Iba a ser cuando la sesión de control llegase a su ecuador, a las 10 de la mañana. Un hecho insólito sobre otro inusual.

El control al Ejecutivo, marcado por las ausencias de Pedro Sánchez y Félix Bolaños, se volvía electrizante.

El primero en reaccionar a la entrada de la UCO era el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasillos del Congreso.

"La situación de agonía política y el ambiente irrespirable exigen que los socios digan 'se acabó' y pidan la convocatoria inmediata de elecciones", afirmaba el líder de la oposición.

Feijóo recordaba que Sánchez estaba a esa hora en el Vaticano, reunido con León XIV. "Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo y el octavo mandamientos: no robarás y no mentirás", añadía.

La semana horribilis de Sánchez se agrava. Comenzó el lunes, cuando se conoció el sumario del caso Zapatero; continuó este miércoles con la entrada de la UCO en Ferraz y seguirá, como decía Feijóo, con el juicio que comienza mañana contra el hermano de Pedro Sánchez y con la citación de Begoña Gómez el 9 de junio.

Al comenzar el Pleno, la portavoz del PP, Ester Muñoz, arrancaba admitiendo que "es muy difícil preparar una sesión de control" porque la actualidad sepulta cualquier previsión.,

La diputada preguntaba al vicepresidente Carlos Cuerpo "qué le parece la entrada de la UCO en Ferraz" y se dirigía después a los socios de Sánchez: "¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción?".

"Estercolero de corrupción"

Cuerpo trataba de responder con un tono tecnócrata y burocrático, despegándose la camisa del cuello y apelando a los "mecanismos preventivos".

Detrás de él, los diputados socialistas miraban compulsivamente el móvil.

El diputado Javier Cendón y la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, hablaban por teléfono mientras se tapaban la boca para evitar que nadie pudiera leerles los labios. Todo ello mientras seguía la sesión de control.

Muñoz blandía el discurso más político frente a Cuerpo: "Sánchez puso a España al servicio de una banda de saqueadores". Y remataba: "A ustedes se les ha caído la careta. Son la mayor estafa de la Democracia".

Le seguía el diputado del PP Jaime de Olano, que hablaba de un "estercolero de corrupción". A lo que el vicepresidente Cuerpo respondía, ya con hartazgo ante la imposibilidad de imponer su discurso económico: "Esto es absurdo. Doy la pregunta por contestada".

Miguel Tellado empezaba su intervención bromeando sobre el simulacro de incendios que presenciarán a continuación: "Señores del partido socialista, en unos minutos van a escuchar unas sirenas, no se inquieten, no es la Policía Nacional, no es la Guardia Civil, no es la UCO: son los bomberos".

Asimismo, reconocía que dicho simulacro era una "muy buena metáfora de la situación actual": "Ustedes [refiriéndose al PSOE] han incendiado la política, han convertido el Congreso en una gran barbacoa de la cantidad de chorizos que tienen".

La tensión no terminaba ahí.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, también reprochaba al Gobierno la entrada de la UCO en Ferraz. Cuerpo, que se había quedado al frente de la nave, afirmaba que Vox era "indistinguible" del PP.

Pero incluso la líder de Podemos, Ione Belarra, sacaba a colación la novedad policial para reprochar al Ejecutivo "la enorme decepción que han provocado ustedes".

A las diez sonaban las alarmas para desalojar el edificio. Un aviso por megafonía y con Armengol anunciando que había que evacuar el hemiciclo.

Los diputados abandonaban el edificio de forma ordenada y rumbo hacia la plaza de las Cortes, siguiendo las indicaciones de un personal identificado con chalecos naranja.

Finalizaba el simulacro de incendio en un Congreso en llamas y con un Gobierno calcinado.