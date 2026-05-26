El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que establece un régimen sancionador para quienes utilicen estas tecnologías de forma perversa con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros.

La ley, que supone la adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo de IA, pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la IA y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han confirmado a la agencia Efe que el proyecto será revisado hoy en el Consejo de Ministros, un año después de que el Ejecutivo aprobara un primer anteproyecto y sometiera el contenido del mismo a alegaciones durante un periodo de información pública y el texto haya sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial.

El proyecto del Gobierno, que será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria, diferencia varios niveles de infracciones y fija sanciones que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves, como puede ser comercializar un sistema de IA que esté prohibido.