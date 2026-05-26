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El Gobierno aprobará hoy la ley para el buen uso de la IA: contempla multas de hasta 35 millones
El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que establece un régimen sancionador para quienes utilicen estas tecnologías de forma perversa con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros.
La ley, que supone la adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo de IA, pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la IA y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.
Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han confirmado a la agencia Efe que el proyecto será revisado hoy en el Consejo de Ministros, un año después de que el Ejecutivo aprobara un primer anteproyecto y sometiera el contenido del mismo a alegaciones durante un periodo de información pública y el texto haya sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial.
El proyecto del Gobierno, que será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria, diferencia varios niveles de infracciones y fija sanciones que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves, como puede ser comercializar un sistema de IA que esté prohibido.
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Sánchez viaja a Roma para reunirse con el Papa y ofrecerá la primera rueda de prensa tras el 'caso Zapatero'
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viaja hoy a Roma para iniciar una agenda que concluirá el miércoles con una reunión con el papa León XIV en el Vaticano y tras la que ofrecerá una rueda de prensa, la primera desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
En ella podrá expresar su posición tras los detalles que se van conociendo de esa investigación y que han llevado a socios de su investidura como el PNV y Coalición Canaria a presionar en favor del fin de la legislatura.
Una opinión que ha llegado a compartir el también expresidente Felipe González y ante la que Moncloa ha mostrado su respeto, aunque recalcando que no la comparte y que la intención es que los comicios sean cuando corresponden, en 2027.
Hasta ahora, Sánchez solo se ha referido públicamente a la situación de Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado miércoles, donde en respuesta a una pregunta del líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó todo su apoyo al expresidente.
El Ejecutivo ha insistido en que no había pruebas documentales de los hechos que se le imputan a Zapatero, que tendrá que declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, y ha instado a esperar a la evolución de este asunto.