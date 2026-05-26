El Gobierno deberá explicar en el Congreso si contrató con empresas de la 'trama Zapatero' entre 2020 y 2026

La iniciativa parlamentaria pide información específica sobre posibles contratos de la SEPI y sus participadas con las firmas bajo sospecha.

Se señalan empresas como Análisis Relevante y WhattheFav SL, así como otras sociedades vinculadas a allegados de Zapatero y a operaciones con PDVSA y banqueros chavistas.

El PP exige un desglose detallado de contratos públicos, incluyendo ministerios y organismos públicos, relacionados con sociedades investigadas en el caso.

El Gobierno deberá explicar en el Congreso si contrató con empresas vinculadas a la llamada 'trama Zapatero' entre 2020 y 2026.

El Gobierno tendrá que dar explicaciones en el Congreso sobre si ha contratado con alguna de las empresas salpicadas por el auto judicial que ha puesto bajo sospecha la llamada trama Zapatero.

El PP aprovecha la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para estrechar el cerco sobre el Ejecutivo y obligarle a detallar, ministerio por ministerio y organismo por organismo, cualquier vínculo contractual con esas sociedades entre 2020 y 2026.

La iniciativa busca también obligar al Gobierno a aclarar si alguna de esas mercantiles ha tenido acceso a contratos públicos en los últimos seis años, en un momento en que el PP intenta vincular la investigación judicial con posibles relaciones económicas con la Administración.

Para los populares, el punto de partida no es solo la supuesta red societaria descrita en el auto, sino la eventual existencia de adjudicaciones que pudieran haber beneficiado a empresas relacionadas con Zapatero o con su entorno más cercano. De ahí que reclamen un desglose exhaustivo de cada contrato, incluyendo el procedimiento seguido y el importe adjudicado.

La batería de preguntas registrada por cinco diputados populares apunta directamente a Análisis Relevante, la consultora que habría canalizado pagos hacia Zapatero por casi 500.000 euros, y a WhattheFav SL, la sociedad vinculada a sus hijas.

El escrito amplía además el foco sobre otras sociedades señaladas por la investigación como parte del entramado presuntamente empleado para mover pagos y servicios vinculados al expresidente y a su entorno familiar.

Entre ellas figuran Sofgestor SL, Inteligencia Prospectiva SL, Caletón Consultores SL, IoT Domotic Europe, Voli Analítica, Idella Consulenza Strategica SL y Afitta SL.

De hecho, tal y como desveló EL ESPAÑOL, Softgestor es una de las empresas investigadas con la financiación del PSOE y que estaría vinculada con PDVSA y con el petróleo que movía Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Esta abonó 145.200 euros a Análisis Relevante, empresa consultora del amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez.

Se trata de una empresa ligada a Francisco Flores, uno de los banqueros chavistas.

Los populares quieren saber si alguna de esas empresas ha recibido contratos del Gobierno o de cualquiera de las entidades públicas vinculadas al Ejecutivo.

En caso afirmativo, exigen que se desglosen todos los detalles: departamento u organismo contratante, fecha, importe, adjudicatario, objeto del servicio y procedimiento seguido, ya fuera una adjudicación directa o una licitación abierta en concurrencia competitiva.

La exigencia no se limita a los ministerios. El PP extiende sus preguntas al conjunto del sector público estatal, consciente de que el rastro de este tipo de contratos puede aparecer no solo en la Administración central, sino también en empresas públicas, organismos dependientes y sociedades participadas.

El golpe más sensible apunta a la SEPI. Los diputados preguntan de forma expresa si la sociedad pública ha contratado, de manera directa o a través de sus participadas, con alguna de las firmas vinculadas al caso. Y reclaman, en su caso, la identificación precisa de la empresa, la fecha, la cuantía y la fórmula de adjudicación.

La iniciativa, firmada por Jaime de Olano, Guillermo Mariscal,Pedro Muñoz Abrines, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos, se apoya en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 4 conocido el 19 de mayo.

Según el PP, esa resolución sitúa a Zapatero en el centro de una supuesta operativa diseñada para canalizar mordidas y blanquear pagos a él o a su entorno familiar.