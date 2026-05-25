Zapatero ve "conjeturas disparatadas" en los informes de la UDEF y atribuye la causa a su apoyo a Sánchez en 2023

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero califica de "conjeturas disparatadas" los informes de la UDEF que lo vinculan a una red de tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. El expresidente atribuye las acusaciones a su apoyo público a Pedro Sánchez durante la campaña electoral de 2023. Zapatero, a través de su portavoz Luis Arroyo, niega haber participado en el rescate de Plus Ultra y asegura que sus actividades han sido siempre legales y declaradas a Hacienda. El portavoz resalta que Zapatero está "muy sorprendido" por las suposiciones del auto de imputación y defenderá su reputación en la Audiencia Nacional el 2 de junio.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero considera que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitidos al juez José Luis Calama, donde se le define como la "cúspide" de una red de tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, contienen "conjeturas disparatadas". Además, ha atribuido las acusaciones a su apoyo a Pedro Sánchez en la campaña electoral del 23J.

Así lo ha asegurado el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, portavoz autorizado de Zapatero y quien también trabajó en Moncloa cuando el socialista era presidente del Gobierno. El sociólogo fue jefe de gabinete de los secretarios de Estado de Comunicación Miguel Barroso y Fernando Moraleda.

El portavoz de Zapatero ha avanzado en una intervención en el programa Mañaneros 360 de TVE, recogida por Europa Press, que el expresidente tiene "ganas" de defender su reputación y verdad en la comparecencia prevista para el 2 de junio en la Audiencia Nacional.

Última hora: Luis Arroyo habla con Zapatero



Hablamos en 'Mañaneros 360' con el sociólogo, que está en contacto con Zapatero y será su portavoz autorizado tras su imputación#Mañaneros25M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/9xI66WVzH8 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) May 25, 2026

También ha explicado que el exlíder socialista está "muy sorprendido" por las "suposiciones" que recoge el auto de imputación del juez Calama y ha cuestionado que se le atribuya ser "la cabeza" de una organización jerarquizada "que controlaba los flujos financieros".

Según Arroyo, Zapatero atribuye las acusaciones "al contexto político" de 2023, cuando empezó "de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez" en la campaña electoral. Desde entonces, comenzó a "recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre la reputación" de un presidente "que todo el mundo sabe que ha sido impecable en su comportamiento".

El portavoz autorizado por Zapatero ha señalado que el auto recoge dos informes de la UDEF "que hacen unas conjeturas completamente disparatadas" y le atribuye "una conducta delictiva muy grave".

Los informes de la UDEF sostienen que la trama habría usado contratos de asesoría y sociedades en el extranjero como cobertura documental para canalizar pagos y trasvasar fondos. Por otro lado, subrayan indicios de que se intentó influir en decisiones públicas para la concesión del rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros en 2021.

A través del sociólogo y portavoz, Zapatero ha negado "tajantemente" haber participado en el rescate de la compañía o haber realizado "ningún trabajo" para la misma.

Sobre la acusación del delito de tráfico de influencias, Arroyo ha señalado que Zapatero defiende que desde 2012 trabaja "en multitud de causas, algunas remuneradas y otras no", y que él "tiene acceso a determinadas personas" porque "ha sido presidente del Gobierno durante siete años". Así, ha insistido en que sus actividades han sido "perfectamente legales" y declaradas a Hacienda.

El propio Zapatero defendió tras conocerse su imputación que toda su actividad pública y privada "se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad". También negó cualquier implicación en el rescate de la aerolínea investigada: "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni del sector público en relación con el rescate de Plus Ultra".