Última hora política, en directo | La Flotilla acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel tras "la violenta agresión" sufrida en el aeropuerto de Bilbao

Madrid acoge este domingo una manifestación por la vivienda, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y apoyada por decenas de asociaciones y colectivos, para reclamar "medidas urgentes" ante una "crisis sin precedentes" y protestar contra unos "ataques del rentismo que vacían los barrios".

Bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', la marcha partirá a las 12.00 horas de Atocha y discurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la zona de Sevilla.

Tras la manifestación, además, se llevarán a cabo en la Puerta del Sol actuaciones musicales e intervenciones de los colectivos que apoyan esta convocatoria, entre ellos colectivos en defensa de la vivienda, antidesahucio, ecologistas o antirracistas, así como entidades vecinales o sindicales, entre otros.

Una marcha en la que se denunciará especialmente la dificultad para acceder a una vivienda, se reclamará la bajada de precios del alquiler y se alertará sobre el impacto que esta situación tiene en la vida de las personas, de los barrios y las ciudades. Ante ello, se exigirán "medidas urgentes" ante la "crisis de la vivienda sin precedentes" actual.