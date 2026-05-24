Última hora política, en directo | La Flotilla acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel tras "la violenta agresión" sufrida en el aeropuerto de Bilbao

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Madrid sale a la calle este domingo para reclamar medidas urgentes en materia de vivienda y contra el rentismo
Madrid acoge este domingo una manifestación por la vivienda, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y apoyada por decenas de asociaciones y colectivos, para reclamar "medidas urgentes" ante una "crisis sin precedentes" y protestar contra unos "ataques del rentismo que vacían los barrios".
Bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', la marcha partirá a las 12.00 horas de Atocha y discurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la zona de Sevilla.
Tras la manifestación, además, se llevarán a cabo en la Puerta del Sol actuaciones musicales e intervenciones de los colectivos que apoyan esta convocatoria, entre ellos colectivos en defensa de la vivienda, antidesahucio, ecologistas o antirracistas, así como entidades vecinales o sindicales, entre otros.
Una marcha en la que se denunciará especialmente la dificultad para acceder a una vivienda, se reclamará la bajada de precios del alquiler y se alertará sobre el impacto que esta situación tiene en la vida de las personas, de los barrios y las ciudades. Ante ello, se exigirán "medidas urgentes" ante la "crisis de la vivienda sin precedentes" actual.
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La Flotilla Global Sumud (GSF) acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel tras "la violenta agresión" sufrida en el aeropuerto de Bilbao
La Flotilla Global Sumud (GSF) ha expresado su "profunda indignación y condena" por la "violenta agresión" de la Ertzaintza contra varios de sus activistas este sábado a su llegada al Aeropuerto de Bilbao, y ha acusado a la policía vasca de emplear "las mismas tácticas brutales normalizadas por las doctrinas de seguridad israelíes".
La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas en el transcurso de los incidentes registrados a primera hora de la tarde de este sábado a la llegada de los activistas de la delegación vasca de la Flotilla.
Según el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.
GSF ha denunciado en un comunicado que cuando un familiar que esperaba en la terminal de llegadas intentó cruzar una barrera para abrazar a sus seres queridos, la Ertzaintza respondió "de forma repentina e impactante con violencia".
Según el relato de La Flotilla, entre los "atacados y golpeados" por la policía vasca se encontraban personas que acababan de ser dadas de alta de centros médicos para volar a sus casas, "con graves y dolorosas lesiones sufridas durante su cautiverio en Israel, tras haber sido secuestradas ilegalmente en aguas internacionales europeas".
Lo ocurrido en el aeropuerto, a juicio de esta organización, "no es un caso aislado de mala gestión policial local; es una escalofriante demostración de la represión global interconectada".