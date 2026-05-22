El Athletic politiza el fin de la Liga: estrena en el Bernabéu una camiseta con Navarra en un mapa de "Euskal Herria"

El PNV apoya la iniciativa del Athletic, defendiendo la unión cultural e histórica de los siete territorios representados en la camiseta.

La camiseta podría vulnerar la normativa deportiva que prohíbe mensajes políticos en la equipación, lo que permitiría a la Federación o LaLiga intervenir.

El diseño ha generado polémica por incorporar símbolos y territorios no reconocidos jurídicamente, lo que partidos como UPN, PP y Vox consideran un mensaje político.

El Athletic Club estrenará en el Bernabéu su nueva camiseta 'Gure nortasuna', que incluye un mapa de 'Euskal Herria' con Navarra y regiones francesas.

El Athletic Club estrenará este sábado en el Santiago Bernabéu su nueva camiseta para la próxima temporada Gure nortasuna —"Nuestra identidad", en euskera— que incluye un pequeño mapa de "Euskal Herria" y una ikurriña en la parte trasera del cuello.

Ese mapa incorpora las tres provincias vascas (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya), la Comunidad Foral de Navarra y las regiones francesas de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.

Es un territorio que no reconoce ningún ordenamiento jurídico, pero que el nacionalismo vasco lleva décadas reivindicando como una patria común e indivisible. Es la vieja ensoñación de "Euskal Herria", ahora estampada en una camiseta de fútbol.

El diseño, que incorpora siete franjas rojiblancas, una por cada uno de los "territorios", se estrenará en la última jornada de Liga, politizando así el cierre de la competición.

Este polémico mapa ya provocó un litigio que terminó con una orden judicial de retirada.

En 2014, la Diputación de Guipúzcoa —gobernada entonces por EH Bildu— colocó grandes paneles en las autovías que conectan esta provincia con Navarra bajo la denominación "Euskal Herria-Basque Country".

Los carteles, en los que la Diputación gastó 91.500 euros, incluían el escudo navarro junto a los territorios vascos.

El Gobierno foral, entonces en manos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), llevó el caso a los tribunales, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó en febrero de 2015 "retirar o tapar" las señales por la "inclusión indebida" de Navarra en esa representación territorial.

La Diputación obedeció sólo a medias y eliminó parte de las referencias. Meses después, el propio TSJ volvió a intervenir para exigir la "completa ejecución" y forzar la retirada total.

El tribunal dejó claro que incluir a la Comunidad Foral bajo la denominación "Euskal Herria" no era una cuestión neutra o cultural, sino una utilización "instrumental y simbólica" de la identidad institucional navarra.

Ese es precisamente el argumento que ahora esgrime UPN para el caso del Athletic. Su presidenta, Cristina Ibarrola, ha enviado escritos al club bilbaíno, a la Real Federación Española de Fútbol y al Gobierno navarro exigiendo la retirada del emblema.

El partido regionalista sostiene que la camiseta "incorpora un mensaje de naturaleza política" y, por ello, amenaza con acudir a los tribunales si el club no rectifica.

El Gobierno de Navarra, a través de su vicepresidente, Javier Remírez, ha intentado rebajar el asunto alegando que el Athletic es un club privado y no una Administración pública.

En cualquier caso, el Athletic es una entidad con proyección internacional, y además va a exhibir ese mapa en uno de los estadios con mayor eco en el mundo.

También el Partido Popular navarro ha cargado contra el diseño de esta camiseta. Su presidente, Javier García, habla de una "ofensa intolerable hacia Navarra" y acusa al Athletic de usar el fútbol como "altavoz ideológico".

Vox también ha anunciado acciones. La formación de Santiago Abascal remitirá escritos a LaLiga, al Consejo Superior de Deportes y a la Real Federación Española de Fútbol porque supone una clara "politización del deporte".

Frente a esas críticas, el PNV ha salido en defensa del Athletic. Los nacionalistas vascos han mostrado su "apoyo total" al club porque "a los siete territorios nos unen muchas más cosas que las que nos separan: la historia, la cultura o el euskera".

Gure alkartasuna Athletic-egaz.

Nuestro apoyo total al Athletic.

Desde el respeto a lo que cada uno somos, a los siete territorios nos unen muchas más cosas que las que nos separan, la historia, la cultura, el euskera…

Nuestro rechazo a los discursos que dividen. pic.twitter.com/ATZ1CBOqQc — Iñigo Ansola Kareaga (@inigo_ansola) May 21, 2026

Vía deportiva

El debate, sin embargo, no depende sólo de un juez. Existe también una vía deportiva para intervenir.

La Regla 4.5 de la IFAB, el organismo que fija las reglas mundiales del fútbol, prohíbe expresamente que las equipaciones incluyan "eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal".

Y si existe infracción, el organizador de la competición, la federación nacional o la FIFA pueden sancionar al club o impedir el uso de la equipación.

La Real Federación Española de Fútbol tiene capacidad para actuar antes del partido. También LaLiga puede exigir cambios si considera que la camiseta vulnera la neutralidad que exige la normativa.