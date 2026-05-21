El PP cree que la declaración de Zapatero ante el juez dejará a PNV y Junts sin "base moral" para sostener a Sánchez

El presidente del PP insiste en que serán los socios de investidura quienes deban explicar si continúan respaldando a Sánchez tras el escándalo.

Feijóo señala que el 2 de junio, cuando Zapatero comparezca ante el juez, será un punto de inflexión política que podría afectar la estabilidad del Gobierno.

Zapatero está imputado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el rescate de Plus Ultra, con indicios de haber recibido pagos a través de sociedades vinculadas.

El PP considera que la declaración judicial de Zapatero puede dejar sin "base moral" a PNV y Junts para seguir apoyando a Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo salió este miércoles de la sesión de control en el Congreso con gesto serio, más preocupado tras escuchar la respuesta de Pedro Sánchez que de cómo había entrado, tras leer el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Voy a hacer todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno", advirtió, sin matices. Porque, como había dicho en la sesión de control, "lo evidente, según el juez, es que sin este Consejo de Ministros, Zapatero no podría haber ejercido sus influencias... ¿influencias sobre quién?".

El presidente del Partido Popular respondía así a las preguntas insistentes de la prensa sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, a la que siempre se ha negado "mientras no den los números" y que ahora parece más cerca.

En su entorno sostienen ya que la declaración de Zapatero ante el juez, el próximo 2 de junio, puede dejar a PNV y a Junts sin "base moral" para seguir sosteniendo a Pedro Sánchez, si en sede judicial se le presentan "indicios probatorios" y el expresidente no logra despejar las dudas.

Feijóo acababa de rematar la sesión de control, quizá, más tensa de la legislatura. En los pasillos, ante los periodistas, ligó la imputación del expresidente Zapatero al final del ciclo político de Sánchez.

"España no puede seguir así", insistió, convencido de que serán los socios del bloque de investidura los que tendrán que "mover ficha" o decidir si continúan "siendo cómplices" de un Gobierno que, a su juicio, ha cruzado todas las líneas rojas.

Y lo hizo porque en el PP la sensación es la de que los hechos ahora demuestran por qué no merecía la pena haberla presentado antes para perderla, a la vista de que el registro y los 88 folios del auto contra Zapatero ha desbordado el vaso.

Más tarde, el líder del PP tuvo otro encuentro con la prensa, en un evento organizado por el económico Expansión. Para el PP, la democracia en España sólo está siendo sostenida por el Poder Judicial y algunos medios. Sus portavoces insisten en que el Ejecutivo es un escándalo tras otro y el Legislativo "está amordazado”, como se demostró en la noche del martes.

Feijóo nunca ha querido alentar la posibilidad de una moción de censura, y se reafirma en que el tiempo le está dando la razón, pero la fecha del 2 de junio será un punto de inflexión, cuando Zapatero comparezca como investigado ante el juez.

No hay plazos ni respuesta a las presiones de Vox, pero si los populares nunca han desechado usar "todos los resortes constitucionales" para "sacar a España de esta vergüenza continua", sí que hay un punto de inflexión tras los 88 folios del auto del juez José Luis Calama.

Sobre todo, a la vista de que ya ni los más cercanos ponen la mano en el fuego por el tercero de los pilares del sanchismo que se sienta ante un juez, tras José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Feijóo coloca a Zapatero, Cerdán y Ábalos como prueba de que "la atmósfera política española es irrespirable" y de que el sanchismo ha entrado en un "túnel de decadencia permanente" del que sólo una alternativa de Gobierno puede sacar al país.

Deben ser los socios que invistieron al líder del PSOE los que se retraten, según el PP, y si en la comparecencia del expresidente ante el magistrado instructor de la Audiencia Nacional afloran indicios probatorios que Zapatero no puede rebatir, sí puede ser "el momento procesal oportuno".

Los partidos que sacaron al PP del Gobierno en 2018 "tienen hoy los mismos argumentos, elevados a la enésima potencia, para dejar caer a Sánchez", repite el líder del PP en privado, convencido de que PNV y Junts no podrán seguir mirando hacia otro lado si el caso avanza.

El auto "preocupante"

La "preocupación" del jefe de la oposición se apoya en el terremoto provocado por el caso Zapatero y que Sánchez haya ligado su futuro al del expresidente.

Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra.

Según el auto del juez Calama, Zapatero habría participado en una estructura estable de mediación retribuida. El magistrado sostiene que se utilizó una red de sociedades, incluso en Dubái, para canalizar comisiones a cambio de gestiones ante la Administración.

La instrucción sigue el rastro del dinero desde Plus Ultra hasta empresas vinculadas a Julio Martínez, empresario, amigo y presunto testaferro de Zapatero, y desde ahí hasta sociedades relacionadas con el entorno del expresidente.

Los indicios sitúan a Zapatero como beneficiario último de parte de esos fondos, a través de contratos de consultoría.

La UDEF ha ido reconstruyendo esa triangulación de pagos. Los investigadores ven difícil encajar como mera casualidad las coincidencias entre lo que cobró el empresario de la aerolínea y lo abonado después a las mercantiles ligadas al socialista.

Sesión de control

La sesión de control de este miércoles llegaba apenas 24 horas después de estallar el escándalo del primer expresidente imputado por corrupción en la democracia.

El hemiciclo llegó cargado de expectación, y la bancada del PP centró todas sus preguntas en el 'caso Plus Ultra' y en la responsabilidad política de Sánchez.

El presidente intentó blindar a Zapatero y defendió su "honradez" frente a lo que calificó de "campaña" de la derecha. Rechazó cualquier vínculo del Gobierno con una presunta trama de comisiones y se escudó en la independencia judicial y la "presunción de inocencia".

Feijóo aprovechó para acusarle de haber convertido España en "un país en el que sólo los jueces frenan los abusos del Ejecutivo". Le reprochó haber colonizado el Congreso con sus socios mientras la calle asiste "atónita" a un nuevo escándalo.

En ese contexto, en el PP creen que, si el 2 de junio Zapatero no logra despejar las sombras que describe el auto, los nacionalistas vascos, "por la trama venezolana", y los separatistas catalanes, "por su propio interés", quedarán sin "coartada ética" para seguir sosteniendo al presidente.

Feijóo repite que él estará "a la altura de las circunstancias", pero subraya que, antes de cualquier movimiento suyo, serán los socios de Sánchez quienes deban explicar si continúan apuntalando a "un Gobierno de corruptos".