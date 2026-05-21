Pedro J.: "El Gobierno debe impulsar una investigación interna del rescate de Plus Ultra igual que Puente hizo la auditoría de la etapa Ábalos"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez pide al Gobierno una investigación interna sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Sugiere que la investigación sea similar a la auditoría realizada en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Pedro J. considera que los indicios sobre la intervención de Zapatero en una presunta trama de tráfico de influencias son "abrumadores". Alerta de que si se demuestra un vínculo financiero con el PSOE a través de empresas investigadas, podría afectar gravemente la carrera política de Pedro Sánchez.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse una "investigación independiente" sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra tras la imputación en el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, ha sugerido que el Ejecutivo debería utilizar la "vía administrativa de la misma manera" que le encargó a Óscar Puente una investigación sobre lo que había ocurrido en el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, que se encuentra a la espera de la sentencia del juicio por corrupción.

"Si la resolución que se dictó no fue ajustada a derecho y fue injusta ya no estaríamos hablando de tráfico de influencias, sino de un delito de cohecho", ha subrayado Pedro J. durante su intervención este jueves en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

El periodista ha afirmado que quien haya leído los 85 folios del auto del juez Calama es consciente de que los indicios sobre la intervención de Zapatero en una trama de presunto tráfico de influencias "son abrumadores". "Otra cuestión es que todavía no han aparecido los funcionarios sobre los que se ejerció esa influencia", ha matizado.

Sin embargo, ha añadido que "el Gobierno no debería quedarse como un conejo deslumbrado por los faros de la instrucción judicial porque si no el caso Zapatero, que está empezando, le va a arrollar".

El director de EL ESPAÑOL ha sugerido que la investigación sobre el rescate de Plus Ultra la podría llevar a cabo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), la Intervención General de la Administración del Estado o "tres exministros de un partido y de otro distanciados hoy de la política".

Pedro J. ha augurado, contra las alertas de que la Audiencia Nacional está colapsada y que el proceso se podría demorar, que José Luis Calama es "el juez que instruye más rápido", como ponen de manifiesto los resultados de sus pesquisas sobre la trama en los apenas dos meses que el procedimiento lleva bajo su jurisdicción.

En cualquier caso, ha apuntado que el foco habría que ponerlo en la frontera entre el tráfico de influencias y el ejercicio del lobby: "Cuando Zapatero compareció en el Senado pasó de ser un hombre de Estado a un consultor y en este auto ha pasado de ser consultor a lobista. "Nunca más va a poder ser un referente moral de la izquierda", ha vaticinado.

Sobre la información publicada hoy por EL ESPAÑOL que revela que una empresa que pagó al 'Grupo Zapatero' está siendo investigada por la financiación del PSOE con el petróleo venezolano que movía Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, Pedro J. Ramírez ha señalado que "si se termina estableciendo un vaso comunicante, aquí ya no estamos hablando de la caída en desgracia y descrédito moral de Zapatero, sino del final de la carrera política de Pedro Sánchez".

En este sentido ha alertado de que el banquero chavista Francisco Flores, que aparece como pagador de la trama de Zapatero, aparece vinculado a la estructura utilizada para comercializar crudo de PDVSA en el extranjero y de la que informó el empresario Víctor de Aldama mediante un sobre entregado en la Audiencia Nacional.