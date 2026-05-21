El general Teixeira, clave en la ayuda de ZP a Plus Ultra, lidera la expropiación de bienes a los opositores con Delcy Rodríguez

El auto judicial implica a José Luis Rodríguez Zapatero en una supuesta red de tráfico de influencias entre España y Venezuela, beneficiando a Plus Ultra y a intereses chavistas.

El SBR, bajo control de Teixeira y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha incautado más de 10.000 bienes a opositores venezolanos, incluso antes de condenas penales.

Teixeira, exjefe del INAC y actual presidente del SBR, facilitó el monopolio de Plus Ultra en la ruta Madrid-Caracas mientras se gestionaba un rescate estatal español de 53 millones de euros.

El general Juan Manuel Teixeira Díaz, vinculado al chavismo, fue clave en la obtención de permisos para Plus Ultra y ahora lidera la expropiación de bienes de opositores en Venezuela.

El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero lo señala por un presunto delito de tráfico de influencias que tiene dos patas: la primera, en España, para conseguir el rescate de Plus Ultra; y la segunda en Venezuela, para hacer operativa la aerolínea, consiguiéndole permisos de vuelo entre Madrid y Caracas.

El personaje principal de esa rama del caso Zapatero es el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz, un alto mando del ejército, de la misma promoción que Diosdado Cabello, brazo ejecutor del régimen primero con Hugo Chávez, después con Nicolás Maduro y, finalmente, con Delcy Rodríguez.

Teixeira es poco conocido, pero temido. Bajo la jerarquía de la actual presidenta encargada manejó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) entre 2020 y 2023. Y después, siempre a las órdenes directas de Delcy, fue nombrado presidente de la Sociedad de Bienes Recuperados (SBR), la herramienta del régimen para expropiar los bienes de los opositores y empresas díscolas.

El general lleva décadas en el núcleo duro del chavismo. Su promoción militar, la del "General de Brigada Tomás Montilla", de 1987, lo relacionó con Cabello, y otros gerifaltes de la élite castrense que construyó y sostiene el régimen. Esa red de lealtades lo sitúa en el primer círculo de confianza del sistema.

Del INAC al SBR

El auto del juez José Luis Calama, dictado este lunes 18 de mayo y conocido 24 horas más tarde en el marco de la Operación Tíbet, convierte a Teixeira en protagonista de la segunda gran vertiente del presunto delito de tráfico de influencias atribuido al "Grupo Zapatero".

La primera fue la obtención del rescate de 53 millones de euros del Estado español para Plus Ultra. La segunda fue garantizar que la aerolínea pudiera operar en Venezuela. Esa segunda palanca la manejó Teixeira desde su despacho en el INAC.

Pero en septiembre de 2023, Maduro lo reubicó, y Teixeira pasó a presidir el SBR, el organismo creado ese año como brazo ejecutor de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Un instrumento dependiente en línea directa de la vicepresidencia de Delcy Rodríguez. Ella aparece citada como "La Dama" en el auto. Y según los mensajes recogidos, era la que "maneja la asignación directa de los barcos" de petróleo venezolano.

"Absoluta confianza"

"Poco a poco se van desvelando las acciones de Zapatero con el régimen desde hace dos décadas", afirma a EL ESPAÑOL una fuente del más alto rango en la oposición venezolana en Estados Unidos.

"El auto del juez ahora habrá que probarlo con evidencias, pero ya sabemos que su supuesta mediación, que nunca lo fue en realidad, era una tapadera de negocios."

La aparición de Teixeira en el expediente judicial español no sorprende a quienes conocen la mecánica interna del chavismo.

"Teixeira es un madurista amoral como todos ellos. De absoluta confianza en un puesto clave, como el INAC. Sabe lo que entra y sale, y participa, del espacio aéreo venezolano", señala una venezolana exiliada en Madrid que lo conoció en sus años de actividad institucional.

El auto es explícito sobre por qué el INAC era un puesto clave, para otorgar los permisos que hicieron operativa la aerolínea.

"El régimen colocó ahí a un militar de altísimo rango porque utilizó los permisos como herramienta de presión geopolítica", explica la fuente de alto rango citada. "Plus Ultra fue favorecida porque operaba para el régimen como una tapadera".

Y esta misma fuente añade: "No estaría de más que el juez investigara también el origen de los fondos de los inversores venezolanos que manejan Plus Ultra. Ahí estoy seguro de que se encontrarán también con el régimen".

Líderes opositores de la diáspora en España son más cautelosos. Señalan que "la aparición de Teixeira en el expediente lo coloca en el centro de una posible red de influencia transnacional entre sectores políticos españoles y autoridades chavistas". Aunque hasta ahora, admiten, la Justicia española no lo ha acusado formalmente de delito alguno.

Las influencias

Lo que el auto sí documenta es la secuencia de hechos.

Desde febrero de 2021, Teixeira había bloqueado los vuelos regulares de Iberia y Air Europa con el pretexto de las restricciones pandémicas. Sólo Plus Ultra operaba en la ruta Madrid-Caracas, en un monopolio de facto que coincidía exactamente con la tramitación del rescate estatal español de 53 millones de euros.

El 5 de marzo de 2021, Julio Martínez Martínez —el empresario que el juez identifica como responsable operativo de la red y presunto testaferro de Zapatero— inició conversación con un contacto grabado en su agenda como "MG Teixeira".

El jefe del INAC le remitió un convenio de pago en el que constaba que Plus Ultra le debía 258.618 dólares al régimen. Y poco más tarde, el 16 de marzo de 2021, Teixeira informó a Julito Martínez de que "los vuelos fueron aprobados" y de que necesitaba hablar por teléfono.

Meses más tarde, Plus Ultra había programado vuelos sin contar con autorización formal del INAC.

El 29 de julio, Teixeira reenvió a Martínez Martínez una captura de pantalla de su conversación con Julio Martínez Sola, vicepresidente de la aerolínea. En ella, el general le indicaba: "Esos vuelos no cuentan con aprobación." La respuesta del directivo de Plus Ultra fue: "Lo sé, mi general, esperemos que sean aprobados".

Al día siguiente, Martínez Martínez le comunicó a Teixeira que Plus Ultra le pedía que "intercediera en la autorización del INAC por el vuelo CCS-Mad del sábado". El general respondió con dos imágenes con la reseña de los vuelos y dijo: "Esos son los vuelos. No hay más".

Y el 31 de julio, una persona grabada únicamente como "Z" en el teléfono de Martínez Martínez le envió el mensaje: "En tiempo y forma. Exitosa gestión…".

El juez califica esta secuencia como tráfico de influencias ante autoridad extranjera, encuadrado en el mismo delito único que la obtención del rescate español: "Ambas responden a un plan global de actuación en el que la trama organizada pone su capacidad de influencia al servicio de intereses empresariales concretos."

En octubre de 2021, Teixeira firmó las cartas de autorización para que Iberia, Air Europa y Plus Ultra operaran vuelos especiales en el trimestre siguiente. Pero el reparto fue calculado para seguir favoreciendo a la línea vinculada al régimen.

"El argumento fue que tomaban 'una decisión administrativa', pero para poder basarla en la legalidad y tener una coartada, acabaron por volver a autorizar a Iberia y Air Europa", explica el líder democrático desde EEUU.

ZP, los opositores y el SBR

En 2023, Teixeira cruzó al otro lado del tablero. El SBR que ahora preside es el ejecutor material de la ley que da cobertura de "lucha anticorrupción" al expolio de bienes de los opositores.

El SBR incauta, custodia y administra inmuebles, vehículos, aeronaves, cuentas bancarias, joyas, obras de arte, acciones sobre los que el Estado haya adoptado "medidas cautelares".

La ley lo permite incluso antes de una condena penal: el Estado se apropia de los bienes antes de que el procesado sea siquiera juzgado.

Transparencia Venezuela documentó que más de 10.000 bienes ya habían sido transferidos al organismo desde su creación. "El SBR es la herramienta inventada por el chavismo con la tapadera de la lucha contra la corrupción, pero que en realidad sirvió para financiarse, una vez arruinado, con la excusa del 'caso Citgo'", denuncia la fuente opositora consultada en Estados Unidos.

Citgo fue el mayor activo exterior de Venezuela: la filial de PDVSA en Estados Unidos, con tres refinerías capaces de procesar 807.000 barriles al día y un valor estimado de más de 13.000 millones de dólares.

Las expropiaciones de la era Chávez dejaron una deuda arbitral de casi 21.000 millones de dólares que Venezuela nunca pagó. Los acreedores la embargaron y un tribunal de Delaware la subastó en noviembre de 2025 por 5.890 millones.

Maduro convirtió esa pérdida en arma política: culpó al Gobierno interino opositor de Juan Guaidó, que había gestionado la empresa, y utilizó el SBR de Teixeira para abrir procedimientos de confiscación contra 351 opositores.

Esos bienes que custodia Teixeira tienen caras conocidas.

A Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, les saquearon su casa en Caracas: "La policía nos quitó las llaves y se metió. Se llevaron cuadros, las mascotas, fotos familiares y enseres de cocina", denuncia Tintori desde su exilio en Madrid.

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en Madrid desde 2017, vio cómo le cambiaban la cerradura de su piso en Caracas y le incautaban una casa vacacional en Naiguatá.

Enrique Márquez, excandidato presidencial, fue detenido tras las elecciones del 28-J de 2024, ganadas por Edmundo González: "La policía me quitó las llaves y se metió. Se llevaron mi computadora y efectos personales. Se robaron dinero, artefactos de cocina, ropa, cuadros. Nos dejaron quebrados".

William Dávila, diputado opositor, sigue esperando que le devuelvan el automóvil confiscado.

Magalli Meda, dirigente de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, permanece en el exilio sin que nadie del régimen haya dado señales de restituir sus bienes.

Zapatero ha respaldado el supuesto "proceso de apertura" de Delcy, una vez ascendida a presidenta encargada. Ha legitimado públicamente la ley de amnistía, calificada como "falsa" por la oposición... y que ya fue derogada sin liberar a 450 presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen.

Además, ninguno de los alrededor de 500 excarcelados políticos ha recuperado nada de lo que les requisó el SBR bajo Teixeira.

El "amigo" Zapatero

Zapatero se ha presentado públicamente como el artífice de muchas de esas liberaciones. Exhibió haber sido "fundamental" para que Leopoldo López pasara del arresto domiciliario al exilio en 2020. Y dijo haber sido clave en la negociación "durante meses" de las excarcelaciones posteriores al apresamiento de Maduro, en enero de 2026.

De hecho, Jorge Rodríguez le agradeció públicamente ese papel. Y el propio expresidente ha confesado sin ambages: "Soy amigo personal de Delcy Rodríguez y de su hermano".

Pero esa amistad, en septiembre de 2024 tuvo una ilustración dramática: según la investigación periodística de EL ESPAÑOL, Zapatero fue "el artífice de promover el encuentro" en el que Jorge y Delcy Rodríguez accedieron a la residencia del embajador español en Caracas para presionar al presidente electo Edmundo González durante 48 horas, logrando que firmara un documento que el chavismo usó para proclamar su "victoria".

El propio González Urrutia lo confirmó, una vez en España: "Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro."

El auto del juez Calama proyecta otra luz sobre esa "amistad" con la Dama y su hermano, presidente de la Asamblea del régimen: "La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos" de petróleo venezolano.

Los compradores interesados en acceder a esa operativa —incluida una empresa china "que depende del Partido Comunista Chino"— debían canalizar sus solicitudes a través de la red de Zapatero, mediante una Letter of Intent dirigida a su oficina de la calle Ferraz, la registrada este martes.

En ese entramado, la sociedad Inteligencia Prospectiva SL, administrada por los hermanos venezolanos Amaro Chacón, actuó como puerta de entrada de los fondos, transfiriendo más de 560.000 euros a Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero.