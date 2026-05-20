Rufián se ofrece a encabezar una lista en las elecciones generales si eso ayuda a "unir a la izquierda": "¡Pa'lante!"

Gabriel Rufián este miércoles en un un coloquio organizado por el Club Siglo XXI en Madrid. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Gabriel Rufián se ofrece a encabezar una lista unitaria de la izquierda en unas elecciones generales si eso favorece la colaboración y la unión del bloque progresista. Rufián destaca que la decisión no depende solo de él y que existen otros candidatos destacados como Irene Montero y Pablo Bustinduy. Insiste en que las fuerzas de izquierda arraigadas al territorio, como CHA y Adelante Andalucía, deben liderar el momento político actual. Rufián afirma que solo pediría elecciones si se demostrara financiación ilegal en el PSOE y reitera su compromiso para evitar que PP y Vox lleguen al poder.

Gabriel Rufián ha asegurado que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso "ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión" en la izquierda.

Eso sí, el portavoz de ERC en el Congreso ha aclarado que no depende de él y que hay "muy buenos" candidatos para liderar dicha candidatura.

En un coloquio en el Club Siglo XXI ha defendido esa lista si contribuyera a "maximizar los resultados electorales" y ha exclamado que, en ese caso, "¡pa'lante!".

"Si al final puedo ayudar a que eso pase, yo estoy dispuesto", ha zanjado Rufián.

También ha insistido en que en la izquierda también hay un "activo electoral innegable" como la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero o el actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, entre otros.

Ha remarcado que actualmente las izquierdas españolas "son un problema" y que "ahora es la izquierda arraigada al territorio la que tiene que liderar el momento político".

Rufián ha reivindicado el tirón que están teniendo las fuerzas de izquierdas "arraigadas al territorio", como el CHA en Aragón y Adelante Andalucía.

En cuanto a si encabezar la candidatura le aparta de ERC, ha asegurado que su partido "siempre se ha hecho cargo de lo que sucedía más allá de sus fronteras" y ha afirmado que él no se va a ir hasta que le echen.

Rufián ha afirmado que hay una serie de "condiciones" que ha pedido a la dirección de su partido para volver a presentarse como cabeza de lista, aunque ha rechazado desvelar cuáles.

Sobre su relación con Oriol Junqueras, ha asegurado que no están de acuerdo "en todo" y que alguna vez se quieren "matar", pero ha aseverado que "nunca" dirá "una mala palabra sobre él" porque sería "una canallada".

Imputación de ZP

Preguntado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, ha asegurado que no reclamará elecciones generales al PSOE aunque finalmente Zapatero acabe condenado.

Porque la alternativa de PP y Vox es "infinitamente peor".

Pero sí lo haría, ha destacado Rufián, "por coherencia" si se demostrara que en el PSOE ha habido financiación ilegal, por lo que en este caso el Gobierno tendría que caer como cayó el PP por casos de corrupción como la trama Gürtel, ha añadido.

En cuanto a una hipotética moción de censura al Gobierno impulsada por la derecha, ha descartado que el PNV pudiera apoyarla porque "es un partido serio".

Y sabe "muy bien medir y sabe por dónde viene el viento" y "lo que piensa la calle".

El portavoz de ERC en el Congreso ha lamentado que Pedro Sánchez quiera "ser siempre el candidato a la izquierda del PSOE" porque "eso es un desastre".

Ha considerado Rufián que actualmente "la victoria" de Vox radica en que PP y Junts imiten a los de Santiago Abascal.

Asimismo, ha asegurado que mientras sea portavoz de ERC hará "todo lo posible" para que PP y Vox "no entren en el poder" por muy difícil —ha ironizado— que se lo ponga el PSOE con sus coyunturas, desaciertos o casos.