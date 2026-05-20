Rufián esgrime ante Sánchez el auto de imputación de Zapatero y exige respuestas: "Si esto es verdad, es una mierda"

Rufián denuncia una "cacería judicial" contra la izquierda y cuestiona los límites entre lobbismo y delito de tráfico de influencias.

Zapatero está acusado de tráfico de influencias y falsedad documental, siendo el primer expresidente imputado en la historia de España.

El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir ilícitamente y obtener ventajas económicas.

Gabriel Rufián ha exigido respuestas a Pedro Sánchez tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

"Si esto es verdad, es una mierda". Gabriel Rufián ha lanzado este miércoles esa advertencia a Pedro Sánchez mientras exhibía en el Congreso el auto de la Audiencia Nacional que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

"Y si esto es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces, demasiadas, pero merece una respuesta", ha continuado el portavoz de ERC.

En ese auto, el juez José Luis Calama sitúa al expresidente en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

Zapatero, el primer expresidente de la historia imputado, está acusado de dos delitos relacionados con la causa Plus Ultra, tráfico de influencias y falsedad documental.

Durante la sesión de control al Gobierno, y un día después de conocerse esa investigación, Rufián ha mostrado su respeto y afecto por Zapatero y ha admitido sentirse "jodido" por una imputación que, según él, "rompe el corazón a la gente de izquierdas de este país".

"La izquierda somos otra cosa", ha dicho.

Y, a renglón seguido, se ha abonado a la tesis del lawfare: ha dado a entender que este proceso judicial se ha abierto porque el expresidente es un "enorme activo electoral para la izquierda".



Y ha ido más allá: ha denunciado una "cacería judicial" contra la izquierda porque, a su juicio, los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy "se lo merecen mucho más".

Tráfico de influencias

Durante su intervención, Rufián también ha planteado además una reflexión sobre los límites entre la actividad de influencia y el delito. "¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?", ha preguntado.

Sánchez ha respondido recordándole que el Gobierno ya remitió a las Cortes un proyecto de ley para regular la actividad de los lobbies y ha lamentado que la norma siga pendiente de tramitación parlamentaria.

Además, Sánchez ha insistido en que los socialistas colaborarán con la Justicia y ha mostrado su "respeto a la presunción de inocencia" y todo su apoyo a Zapatero por el legado que dejó como presidente.

"También quiero recordar que a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción", ha apostillado.