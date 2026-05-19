Zapatero defiende haber actuado "con respecto a la legalidad" y se desvincula del rescate de Plus Ultra

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero defiende que toda su actividad pública y privada se ha realizado con absoluto respeto a la legalidad. Zapatero niega cualquier implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y afirma no haber realizado gestiones ante ninguna administración al respecto. El expresidente asegura que sus ingresos privados han sido declarados de manera transparente vía IRPF y niega haber tenido sociedades mercantiles. Zapatero muestra su disposición a colaborar con la Justicia y anuncia que pronto atenderá personalmente a los medios de comunicación.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha publicado este martes un vídeo enlatado en el que asegura estar dispuesto a colaborar con la Justicia y en el que defiende la legalidad de toda su actividad pública y privada.

El mensaje, de un minuto y 21 segundos, fue grabado a la misma hora en que varios agentes de la GOIT registraban su oficina en la calle Ferraz de Madrid tras conocerse su imputación que el propio expresidente confirmaba al inicio de su vídeo en el que defendía que que “toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad” y subraya que los ingresos obtenidos en su actividad privada “han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”.

El exjefe del Ejecutivo también niega cualquier implicación en el rescate de la aerolínea investigada. “Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni del sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”, sostiene.

El vídeo de José Luis Rodríguez Zapatero en el que manifiesta su disposición a colaborar con la Justicia

Por último, ha insistido en aclarar "que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España". También ha negado que haya participado "en ninguna operación de este tipo".

Zapatero ha insistido en que va a "ejercer" su "derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción" y su "disposición a colaborar con la Justicia".

El expresidente ha concluido su mensaje señalando que en los próximos días dejará este formato, que se parece al plasma que tanto criticó el PSOE de Mariano Rajoy , y atenderá a los medios de comunicación. De hecho, ya está cerrando entrevistas con la SER y también con algún programa de RTVE.

Hace unos meses, en marzo, Zapatero concedió una entrevista a Onda Cero en la que admitía que sus ingresos eran superiores a 300.000 euros y que tributaba por el tramo más alto del IRPF. "Siempre como autónomo, ninguna sociedad", añadía y remataba con una frase: "Todo lo que he percibido es fruto de mi trabajo y declarado".

El expresidente también defendía que su principal pagador no fue Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez, investigado por la UDEF.