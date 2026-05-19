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Illa y Junqueras solemnizan el pacto de los presupuestos catalanes a la espera del acuerdo con Comuns
El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han solemnizado su pacto sobre los presupuestos de la Generalitat, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.
Sobre las ocho de la mañana, Junqueras ha llegado al Palau de la Generalitat, donde minutos después ha sido recibido por Illa en la Galería Gótica para escenificar su entendimiento con un apretón de manos, antes de reunirse brevemente en el despacho presidencial.
Una vez hayan firmado el acuerdo -que incluye la línea orbital ferroviaria, la reforma del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o el consorcio de inversiones-, mañana miércoles a las 16:30 horas se reunirá en Madrid la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para validar las cuestiones que vinculen al Gobierno central.
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El Rey inicia su primer viaje oficial a Canadá con Cuerpo para reforzar el impulso de los vínculos bilaterales
El Rey inicia hoy su primer viaje oficial a Canadá, que le llevará a Ottawa y Toronto hasta el próximo jueves 21 y que realizará acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El viaje comenzará en Ottawa, la capital canadiense, donde Felipe VI se reunirá con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa del Estado en representación del monarca inglés, en un contexto de intensificación de los contactos de alto nivel entre España y Canadá y de renovado impulso de los vínculos bilaterales.
En la segunda jornada del viaje, ya en Toronto, el Rey asistirá a un importante encuentro empresarial, además de participar en reuniones con inversores y en contactos con autoridades canadienses para fortalecer las relaciones comerciales con este país.
También el miércoles, se reunirá con la colonia española en Canadá y entregará posteriormente a la escritora canadiense Margaret Atwood el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía en la Universidad Victoria, un acto al que asistirá el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
El jueves Felipe VI regresará tras más de 40 años al Lakefield College School, donde siendo príncipe estudió entre 1984 y 1985 el equivalente al Curso de Orientación Universitaria (COU), la etapa más personal de este viaje a Canadá.
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Sánchez se inclina por un 'superdomingo' en mayo pero alcaldes del PSOE le piden que se la juegue él antes que ellos
El desastre del PSOE en las elecciones andaluzas ha devuelto la inquietud a candidatos locales y autonómicos y el riesgo de que haya "ruido" interno por el futuro incierto de María Jesús Montero en esta federación socialista. Y eso preocupa en Moncloa y en Ferraz, mirando el calendario hacia las generales y hacia las próximas municipales y autonómicas de mayo de 2027.
Tanto que se actualizan las cábalas sobre la fecha que Pedro Sánchez elegirá para convocar las elecciones generales, para lo que gana peso la opción de un superdomingo electoral con coincidencia electoral en mayo de 2027, según fuentes socialistas.
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Robles admite que Montero "se equivocó" al calificar de "accidente laboral" la muerte de los dos guardias civiles en Huelva
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido dejar claro que, a su juicio, la muerte de los dos guardias civiles en Huelva en la colisión durante una persecución de una narcolancha no fue un accidente laboral, como apuntó la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.
"Se equivocó; nos equivocamos todos", ha manifestado Robles durante su comparecencia en el Congreso, donde ha incidido en que el fallecimiento de ambos agentes "no fue un accidente laboral", sino "una lucha contra el narcotráfico".
La titular de Defensa ha mostrado su "orgullo" por la labor que lleva adelante la Guardia Civil, al igual que "todos los españoles", a cuyos efectivos, ha destacado, "nunca" se podrá agradecer suficientemente su trabajo.
En este punto, Robles ha informado de que el Ministerio mantiene un contacto "permanente" con la familia de los dos guardias civiles que resultaron heridos en la misma persecución de la citada narcolancha en Huelva.
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Feijóo se compromete a "incrementar las plantillas" médicas y a crear un fondo estatal para enfermedades raras
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a "incrementar las plantillas" médicas, retomar el diálogo con los profesionales sanitarios y crear un fondo estatal para financiar las innovaciones terapéuticas y tecnológicas de enfermedades raras.
Así lo ha trasladado el dirigente 'popular' en la entrega del Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, otorgado al oftalmólogo Luis Fernández-Vega.
Durante su intervención, Feijóo ha denunciado que España lleva "diez meses con una huelga de médicos" de la que el Ministerio de Sanidad "no se está ocupando".
"Yo he asumido el compromiso de incrementar las plantillas de acuerdo con las necesidades objetivas, mejorar la duración y la remuneración de las guardias y retomar el diálogo con los médicos", ha contrapuesto.