El PP prepara una querella contra Zapatero por "mentir al Senado" y prorroga la 'comisión Koldo' tras su imputación

El PSOE defiende la inocencia de Zapatero y atribuye la investigación a una ofensiva política y mediática de la derecha, mientras el PP acusa al Gobierno de entorpecer la comisión.

La Audiencia Nacional ha citado a Zapatero a declarar como investigado el 2 de junio por liderar, presuntamente, una red de tráfico de influencias relacionada con el rescate a Plus Ultra.

La Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado ha prorrogado sus trabajos seis meses más tras la imputación de Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos de corrupción.

El PP prepara una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente mentir al Senado durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo.

La Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado ha aprobado este martes prolongar sus trabajos, tras la imputación por delitos de corrupción al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

De hecho, el Partido Popular confirma que está preparando una posible querella contra el "consejero de Pedro Sánchez", por haberle mentido al Senado durante su comparecencia en esa comisión de investigación, el pasado 2 de marzo.

Según fuentes del PP en la Cámara Alta, se trasladará al Pleno la petición de ampliación de sus trabajos seis meses más. La decisión llegaba en el mismo día, pocas horas después, de que se conociera que la Audiencia Nacional imputa al expresidente por presunto tráfico de influencias "y otros delitos conexos" de corrupción en el llamado caso Plus Ultra.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, Alejo Miranda, justificaba la prórroga con los mismos argumentos con los que interrogó a Pedro Sánchez el pasado 30 de octubre: "La corrupción no se tapa, se combate. La verdad no se oculta, se destapa y la responsabilidad, no se esquiva, se asume".

Han pasado ya 27 meses desde que estallase el primer caso de corrupción del sanchismo, hasta entonces una etapa de Gobierno sin tacha en cuestiones judiciales. Fue en febrero de 2024, y poco después, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, abrió esta comisión de investigación.

Desde entonces, el órgano ha ido prolongando sus trabajos y ampliando el objeto de los mismos. Ha celebrado 115 sesiones, ha escuchado a más de 100 comparecientes y ha "destapado 15 tramas de corrupción", según el PP, todas conectadas "por el mismo nexo, el mismo partido y el mismo Gobierno", según sentenció Miranda.

De hecho, el PP estudia presentar una querella contra Zapatero por haber mentido en el Senado. El artículo 502.3 del Código Penal dice que "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Y los populares recuerdan que el expresidente "negó hasta en 20 ocasiones haber influido en el rescate" de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante su comparecencia ante la comisión de investigación.

"Se puede sumar un delito más", advertía el senador Miranda. El portavoz del PP en la comisión añadía que "el juez lo señala como líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos".

Zapatero está citado a declarar como investigado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, no descartó este martes la querella. Eso sí, el PP "respeta la presunción de inocencia" y, por ello, "esperará a conocer qué cuenta Zapatero al instructor del caso antes de tomar una decisión".

"De la A de Ábalos a la Z de Zapatero"

Los populares denuncian, en todo caso, que Sánchez, el PSOE y el Gobierno "están salpicados por la corrupción, desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero".

Miranda advirtió que Zapatero "es, desde hoy, el único presidente de la democracia imputado, investigado por presunto blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, y presunta pertenencia a organización criminal", se explayó yendo incluso más allá de la información confirmada por la Audiencia.

El senador popular criticó al PSOE por "haber intentado entorpecer que esta comisión de investigación realice sus funciones constitucionales y destapar la verdad sobre qué se hizo con el dinero público, el dinero de todos los españoles".

Y advirtió de que "a medida que la investigación judicial avanzaba, la trama crecía y se multiplicaba en torno al 'Uno', a Pedro Sánchez", llamado así por los miembros de la trama.

"A Sánchez le obsesiona cómo pasará a la historia y hoy, su maestro, se le ha adelantado", continuó Miranda, que avisó de que los senadores socialistas que "hoy le aplauden renegarán de él, como hicieron una vez, como hicieron con Koldo, Ábalos y Cerdán".

"Sólo habíamos leído la prensa"

En su defensa, el PSOE acusaba al PP este martes de haber tenido "información privilegiada" de causas secretas después de que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pareciera anticipar acontecimientos durante la campaña electoral andaluza.

En un mitin en Tomares (Sevilla), Feijóo declaró que "en las próximas semanas se sabrán más cosas". Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha llamado "imbécil" por esas declaraciones.

Puente acusó a Feijóo de "dejar pruebas" de que hay una confabulación entre los jueces y la oposición para acabar con el Gobierno, una teoría que ha abonado el propio PSOE acusando al Poder Judicial de "no perdonar determinados avances políticos".

Ester Muñoz contestó con dureza a estas acusaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso. "Se cree el ladrón que todos son de su condición. Hay tantas causas secretas que es normal que digamos eso", ha afirmado la portavoz popular.

Muñoz ha continuado su argumentación desmontando las acusaciones socialistas. "Todo ha ido siempre igual. Primero los medios informan de un caso de presunta corrupción, luego ellos dicen que es mentira y acusan a la prensa de emitir bulos, después los jueces investigan, y entonces el PSOE acusa a los jueces de 'lawfare' y los atacan", explicó, diciendo que ése es el ciclo del delito.

"No, señores del PSOE, simplemente habíamos leído la prensa, y era muy esperable que pasara alguna de estas cosas", zanjó la portavoz del PP. "El PSOE está muy nervioso, sólo así se explica que un ministro del Gobierno de España llame imbécil al líder de la oposición".

En un país normal y democrático, según Muñoz, "el partido del Gobierno debería decir 'confío en la Justicia, deseo que llegue hasta el final y asumiremos las consecuencias'". "Pero es que no son un partido responsable, el PSOE es una organización criminal en lo económico y en lo moral".

Zapatero se defiende

El auto del juez Calama que imputa a Zapatero revela que el expresidente "intervino en operaciones internacionales de alto valor económico con petróleo y oro".

La Audiencia Nacional considera que Zapatero lideró una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas.

La investigación de la UDEF sostiene que Zapatero utilizó personas y empresas de su entorno para el lavado de dinero procedente de comisiones ilegales.

El hilo conductor es la coincidencia entre los 458.000 euros que Plus Ultra pagó a sociedades de Julio Martínez —empresario, amigo personal y presunto testaferro de Zapatero— y la cantidad casi idéntica que este posteriormente abonó al expresidente.

Zapatero se defendía en un vídeo difundido a los medios, alegando que ha "actuado siempre con respeto a la legalidad" e insistió en desvincularse del rescate a Plus Ultra.

Por su parte, el presidente Sánchez dio instrucciones al PSOE y al Ejecutivo para volcarse en la defensa de Zapatero. Ferraz lanzó un comunicado atribuyendo la investigación a una ofensiva política y mediática de "la derecha y la ultraderecha". Y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, pidió "respeto absoluto a la presunción de inocencia".