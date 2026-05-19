Ayuso gana el primer asalto por la Memoria Democrática de la Casa de Correos: "Divide a los ciudadanos en buenos y malos"

El ministro Ángel Víctor Torres insiste en que la declaración busca hacer justicia con las víctimas y que la medida es solo cautelar.

El Gobierno central recurrirá el auto, defendiendo que la declaración no afecta a los usos ni a la imagen de la sede de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso celebra la decisión judicial y critica que el Gobierno utilice la memoria histórica para dividir a los ciudadanos y dañar la imagen institucional.

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, como solicitó la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha celebrado este lunes que la Justicia le haya "quitado la razón" a Sánchez "en uno de sus nuevos empeños sectarios" y ha defendido su postura de combatir al Gobierno en los tribunales.

El regocijo de la presidenta madrileña tiene su origen en la suspensión cautelar, decretada por la Audiencia Nacional, del acuerdo por el que se declara lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos —donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad—, sede actual de la Presidencia de la Comunidad de Madrid (ubicada en la Puerta del Sol).

El auto estima el recurso presentado por el letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el acuerdo porque suponía un daño a su imagen institucional.

Según la Sala, "no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa". Añade que la declaración de lugar de memoria democrática puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan.

En su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid, que ella preside, Díaz Ayuso ha aseverado que "recurrir constantemente a la memoria por ley" es "profundamente sectario", "falso" y "populista", y ha agregado que el Gobierno se dedica a "dividir a los ciudadanos entre buenos y malos".

"A mí lo que me parece profundamente inhumano es anular a las víctimas de una parte de una contienda entre hermanos como fue aquel disparate y que pretendan, de esta manera, repartir carnés de humanos y de demócratas. Por eso, borrar a la mitad de las víctimas me parece profundamente sectario, y más en una región donde hubo más de 15.000 víctimas, en fin, no pararíamos si empezamos así con el Frente Popular", ha afirmado.

Considera que "el carné de democracia no lo puede dar ningún político de la manera que pretende" Sánchez y ha censurado que se intente recurrir "a la memoria por ley", algo que es "profundamente sectario, falso y propio de gobiernos populistas".

"Necesitan hacer revisionismo de la historia para dividir a sus ciudadanos en buenos o malos para, una vez controlado ese pasado, dirigir el futuro. Que es también a lo que nos estamos acostumbrando", ha afirmado Ayuso, quien considera que es de una "profunda inhumanidad".

Solo ve la presidenta un intento de "reescribir la historia de unos contra los otros" y cree que es "inhumano anular" a las víctimas de una parte. "Pero no hablemos de historia que sólo pueden hablar unos, ya sabéis", ha expresado.

"Si uno se deja arrasar por el Gobierno (...) muchas de estas victorias no se darían", ha subrayado.

El Gobierno recurrirá

Por su parte, el Gobierno ha anunciado que recurrirá el auto que ha acordado la suspensión cautelar. En un mensaje en redes sociales, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que se trata de "una medida cautelar, no definitiva, y que la Audiencia Nacional no entra en el fondo de la cuestión".

Se recurrirá el auto porque, asegura, declarar lugar de memoria el edificio "no afecta a los usos" del mismo.

"Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional, y así lo argumenta uno de los magistrados con un contundente voto particular", destaca el ministro.

Es una medida cautelar (no definitiva) y la Audiencia Nacional no entra en el fondo de la cuestión.



Seguimos defendiendo que declarar ‘Lugar de Memoria’ la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, no afecta a los usos de ese edifico.



Por… pic.twitter.com/2uuSZH1CaL — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) May 18, 2026

La decisión que tomó la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en octubre de 2025 y que recurrió el Gobierno de la Comunidad de Madrid, subraya Torres, busca hacer "justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar".

"Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea lugar de memoria, aunque sea por humanidad. Y estamos convencidos de que así lo acabará reconociendo la Justicia. Tiempo al tiempo", concluye.