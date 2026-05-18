Montero, ambigua tras la debacle: dejará su escaño en Madrid pero no se compromete a quedarse 4 años en Andalucía

La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, preside este lunes la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) tras los resultados del 17M. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero dejará su escaño en el Congreso para tomar posesión como diputada en el Parlamento andaluz. No se compromete a permanecer los cuatro años de legislatura como jefa de la oposición en Andalucía. Montero atribuye los malos resultados del PSOE andaluz a la falta de adaptación del partido a las nuevas formas de comunicación política. Niega que los resultados tengan relación con su etapa en el Gobierno central y rechaza que Sánchez la enviara a Andalucía.

Ambigua. Así se ha mostrado este lunes la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, quien ha confirmado que dejará su escaño en el Congreso en cuanto se constituya el Parlamento andaluz, aunque no ha confirmado si se quedará toda la legislatura.

La exministra ha respondido que en cuatro años "pasan muchas cosas" al responder a la pregunta de si agotará la legislatura en la oposición tras las elecciones autonómicas de este domingo, en las que los socialistas obtuvieron 28 escaños, su suelo electoral en la comunidad.

"Uno nunca puede decir 'cuatro años'", ha dicho Montero en una entrevista en la Cadena Ser tras ser preguntada si tiene vocación de permanecer ese periodo como jefa de la oposición en Andalucía, pero sí ha garantizado que renunciará al escaño en el Congreso en cuanto se constituya la Cámara autonómica, en la que tomará posesión como diputada.

La dirigente socialista ha señalado que no se plantea por ahora su papel en las próximas elecciones andaluzas y si repetirá como candidata a la presidencia de la Junta: "Yo voy a minuto a minuto, partido a partido, voy a trabajar el día a día, cada día".

"Si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré, y si mi partido piensa que hay personas mejores preparadas para poder hacerlo, pues yo lo apoyaré como siempre a muerte", ha señalado Montero.

La candidata socialista ha hablado también sobre su lectura de las causas del resultado del PSOE, el más bajo de la historia del partido en Andalucía, algo que achaca a que su partido "no se ha terminado de adaptar en Andalucía a la política que se hace en el siglo XXI".

Movilización

Ha apuntado que no han conseguido movilizar al electorado progresista en las autonómicas como en otras elecciones y ha abogado por hacer una reflexión sobre la forma de comunicarse con los ciudadanos para ser más eficaces y que entiendan mejor los mensajes, como le ha ocurrido a Adelante Andalucía con el uso de formatos menos tradicionales a través de las redes sociales, ha ejemplificado.

Asimismo, Montero ha desvinculado los resultados electorales del PSOE de su etapa en el Gobierno central y ha sostenido que no ve un cambio sociológico hacia la derecha en Andalucía, si bien ha insistido en que hay que analizar los motivos por los que los ciudadanos "se quedan más en casa en las autonómicas y no acuden a votar".

En clave nacional, ha rechazado el mensaje que se ha intentado trasladar de que "Sánchez la ha mandado a Andalucía" y ha asegurado que "la ha reclamado su partido" y es consecuente con los pasos que da como haber venido a esta región a disputar unas "elecciones muy complicadas" y "siendo consciente de que era el momento de aportar valor añadido por venir del Gobierno de España".