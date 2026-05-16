Hazte Oír acusa a Abascal de "vender su alma al diablo" con el aborto: "Te niegas a proteger a los niños que llenan un estadio"

Hazte Oír ha presentado una denuncia por la supuesta agresión a uno de sus activistas durante un acto de campaña de Vox, asegurando que continuarán defendiendo sus principios.

Durante mítines de Vox, voluntarios de Hazte Oír han intentado presionar al partido para que rectifique su postura sobre el aborto y denuncian agresiones por parte de miembros de Vox.

El enfrentamiento se intensificó tras la intervención del portavoz de Vox, Joaquín Robles, que defendió una "ley de supuestos" para el aborto en lugar de la actual ley de plazos.

Hazte Oír acusa a Santiago Abascal y Vox de traicionar sus principios al mostrarse tolerantes con el aborto, difundiendo un vídeo generado por IA para denunciarlo.

Hazte Oír va al choque frontal contra Vox. La asociación que preside Ignacio Arsuaga ha difundido un vídeo generado por Inteligencia Artificial (IA), en el que acusa a Santiago Abascal de traicionar sus principios y "vender su alma al diablo" por mostrar una posición tolerante hacia el aborto.

Aunque el cisma entre ambas entidades viene de lejos, el detonante del último enfrentamiento ha sido la reciente intervención del portavoz de Educación de Vox, Joaquín Robles.

Durante un Pleno del Congreso, Robles se mostró partidario de una "ley de supuestos" para regular el aborto, en lugar de la actual ley de plazos, que permite interrumpir el embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación.

Hazte Oír interpreta que Vox está traicionando así "sus valores, sus principios y su moral".

En el vídeo que esta asociación ha difundido en las redes sociales, el Diablo irrumpe en el despacho de Santiago Abascal y le llena de reproches: "Has cambiado la defensa de la vida por el tentador sonido del conteo de votos", afirma.

Cuando vendes tu alma al diablo pic.twitter.com/SELsD6XAtl — HazteOir.org (@hazteoir) May 13, 2026

"Te has negado a proteger el derecho a la vida de 100.000 niños al año, tantos como para llenar este estadio", añade a continuación. En las imágenes generadas por IA, ambos aparecen en un campo de fútbol lleno de bebés, que nunca nacerán.

Luego se trasladan al Congreso de los Diputados, donde Mefistóteles informa a Abascal de que no puede comprar su alma, porque ya la ha vendido: "Cuando vendes tus valores, tus principios y tu moral por un puñado de votos, ni siquiera el Diablo gana algo contigo".

La asociación que preside Ignacio Arsuaga está personada como acusación particular en varias causas judiciales por corrupción, como el caso Begoña Gómez, el caso Koldo, el caso hidrocarburos y la causa que en las próximas semanas llevará al banquillo al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

A lo largo de esta semana, voluntarios de Hazte Oír han acudido a varios mítines de Abascal en la campaña de las elecciones andaluzas, con el fin de presionarle para que Vox rectifique su posición sobre el aborto.

🚨 URGENTE



NOS AGREDEN EN EL MITIN DE VOX



El Vicesecretario Nacional de Presidencia de VOX, Enrique Cabanas, responsable de coordinar las actividades de Santiago Abascal tanto a nivel nacional como internacional, ha agredido a un miembro de @hazteoir que simplemente se… pic.twitter.com/oYw1YrGR8j — HazteOir.org (@hazteoir) May 13, 2026

La asociación denunció el miércoles que el vicesecretario de Vox Enrique Cabanas había "agredido" a uno de los activistas de Hazte Oír, Miguel Tomás, al que arrebató el teléfono móvil y lo arrojó al suelo, para evitar que siguiera grabando.

Hazte Oír ha difundido este viernes un vídeo, grabado ante los Juzgados de Plaza Castilla, en el que su abogado anuncia la presentación de una denuncia por esta "agresión".

"Voluntarios de Hazte Oír fueron agredidos por miembros muy destacados de Vox", explica el letrado, "El motivo de la agresión: defender la vida, la familia y la libertad".

Y anuncia que Hazte Oír "no se arruga ante la violencia de la izquierda, mucho menos se va a arrugar frente a la violencia de Vox. Seguiremos defendiendo los principios que siempre hemos defendido. Nosotros no cambiamos".

🚨 URGENTE | DENUNCIA INTERPUESTA.



📰 El director de campañas de Hazte Oír ha denunciado a un miembro de VOX por arrojarle el móvil contra el suelo en el exterior del perímetro de un mitin en Huelva.



El ataque buscaba impedir que se grabara la agresión previa de Enrique… pic.twitter.com/UwsEU9ewQT — HazteOir.org (@hazteoir) May 15, 2026

El enfrentamiento se remonta al pasado mes de diciembre, cuando Vox decidió romper con su asociación juvenil Revuelta, cuando fue acusada de desviar las donaciones que había recibido para ayudar a los afectados por la dana.

Miembros de Revuelta habían protagonizado las manifestaciones ante la sede de Ferraz por los casos de corrupción, y se habían desplazado a Valencia como voluntarios durante varias semanas, tras la catástrofe. Tras aquella ruptura, Hazte Oír mostró su apoyo a los jóvenes de Revuelta.