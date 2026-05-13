El PP usará su mayoría en el Senado para reprobar este miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la gestión del apagón del 28 de abril y reclamará su cese "inmediato", lo que la convertirá en la novena ministra del Gobierno censurada por la Cámara Alta durante esta legislatura.

Los populares llevarán esta reclamación a través de una moción -iniciativa no vinculante-, en la que acusan a Aagesen de haber comprometido "la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigible al cargo", especialmente durante la crisis eléctrica que afectó a España el pasado abril.

La mayoría absoluta del PP permitirá que esta reprobación salga adelante, por lo que Aagesen se convertirá en la novena ministra censurada por el Senado en esta legislatura, sumándose así a otros miembros del Gobierno como Marlaska (Interior), Bolaños (Justicia), Puente (Transportes), Albares (Exteriores), García (Sanidad), Rodríguez (Vivienda), Redondo (Igualdad) y Montero (exvicepresidenta primera).

En el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP sostiene que el apagón supuso "la crisis energética más grave sufrida por el país en décadas" y que fue consecuencia de "una política errónea" que "priorizó" el despliegue de energías renovables "como un fin y no como un medio, obviando la seguridad del suministro".