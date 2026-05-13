[El PSOE, alarmado por la frase de Montero sobre el "accidente laboral" de guardias civiles y la falta de ministros en el funeral]
[El fiscal desarma el patriotismo de Jordi Pujol: "Se decía, 'no hay dinero para hospitales' y mientras, se eludía al fisco"]
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El PP reprobará hoy a Aagesen en el Senado por el apagón y se convertirá en la novena ministra invitada a dimitir
El PP usará su mayoría en el Senado para reprobar este miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la gestión del apagón del 28 de abril y reclamará su cese "inmediato", lo que la convertirá en la novena ministra del Gobierno censurada por la Cámara Alta durante esta legislatura.
Los populares llevarán esta reclamación a través de una moción -iniciativa no vinculante-, en la que acusan a Aagesen de haber comprometido "la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigible al cargo", especialmente durante la crisis eléctrica que afectó a España el pasado abril.
La mayoría absoluta del PP permitirá que esta reprobación salga adelante, por lo que Aagesen se convertirá en la novena ministra censurada por el Senado en esta legislatura, sumándose así a otros miembros del Gobierno como Marlaska (Interior), Bolaños (Justicia), Puente (Transportes), Albares (Exteriores), García (Sanidad), Rodríguez (Vivienda), Redondo (Igualdad) y Montero (exvicepresidenta primera).
En el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP sostiene que el apagón supuso "la crisis energética más grave sufrida por el país en décadas" y que fue consecuencia de "una política errónea" que "priorizó" el despliegue de energías renovables "como un fin y no como un medio, obviando la seguridad del suministro".
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Bruselas confirma que España ha usado 10.200 millones de euros de fondos 'Next Generation' para gasto corriente
La Comisión Europea confirma que España utilizó 10.200 millones de euros de los fondos Next Generation exclusivamente para gasto corriente en los cinco primeros años del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estamos hablando del 22,5% de los 45.054 millones que España ha ejecutado de estos fondos, según la contabilidad de Bruselas. Dicho de otra manera, casi tres de cada diez euros se han destinado a gasto corriente y sólo siete a inversión.
Son cifras hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que sólo faltarían ocho meses de ejecución del plan y 57.000 millones por gastar, según Eurostat.
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Feijóo censura la "inhumanidad" de Montero por sus palabras sobre los guardias civiles muertos en Huelva
El líder del PP, El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes la "inhumanidad" de la exvicepresidenta y candidata del PSOE, María Jesús Montero, por calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva y ha criticado el "desprecio" a quienes "luchan contra el crimen organizado". Tras avisar que el domingo hay que elegir entre "normalidad o decadencia", ha pedido el voto para Juanma Moreno con el fin de que Andalucía tenga un presidente "que manda".
"Juanma gobierna para servir a todo un pueblo, mientras otros piensan en sí mismos", ha manifestado Feijóo, que ha recalcado que en el proyecto de Moreno "caben todos los andaluces" porque no gobierna para una parte, un bloque o una "trinchera".
El líder del PP ha hecho esta llamada a los votantes indecisos en la clausura de un mitin en Tomares (Sevilla). En su intervención, Feijóo ha arremetido contra Montero, quien anoche -en el segundo debate electoral por las andaluzas celebrado en Canal Sur- trasladó sus condolencias por la muerte de los dos agentes que fallecieron el viernes persiguiendo una narcolancha y después afirmó que los accidentes laborales "tienen que ser una prioridad".
El jefe de la oposición ha señalado que tuvo que ver esa intervención de Montero "varias veces" porque pensaba que era "una exageración". "No, señora Montero, eran unos señores que estaban intentando detener a personas que forman parte del crimen organizado y perdieron la vida por salvar nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestras libertades", le ha espetado.