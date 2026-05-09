Sheinbaum coacciona a Ayuso hasta obligarla a irse de México por defender el legado español y Óscar López lo justifica

El grupo hotelero Xcaret y el Gobierno de México negaron haber recibido presiones o amenazas, asegurando que la decisión de retirar la invitación a Ayuso se debió a sus declaraciones y para evitar politizar el evento.

El Gobierno de Pedro Sánchez no respaldó a Ayuso y, a través del ministro Óscar López, criticó su viaje calificándolo de "bochorno" y justificó el trato recibido por la presidenta madrileña.

La Comunidad de Madrid denuncia una campaña de boicot y amenazas desde el Ejecutivo mexicano, supuestamente extendida a organizadores y asistentes de los actos institucionales de Ayuso.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, presionó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, forzando su salida anticipada de México tras defender el legado español.

El clima de veto desatado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum contra Isabel Díaz Ayuso terminó forzando la salida anticipada de la presidenta madrileña de México.

La jefa del Ejecutivo autonómico canceló este viernes la última parte de su viaje institucional y renunció a acudir este sábado a la gala de los Premios Platino en la Riviera Maya.

La Comunidad de Madrid denuncia una campaña de "boicot" impulsada desde el Ejecutivo mexicano tras las declaraciones de Ayuso reivindicando la figura de Hernán Cortés y el legado español en América.

Según sostiene el Gobierno madrileño, las presiones llegan hasta el entorno de los Premios Platino.

La Comunidad asegura que el Ejecutivo mexicano había amenazado con cerrar el recinto donde se celebra la gala si Ayuso acudía al complejo hotelero.

Lejos de respaldar a la dirigente madrileña tras el veto, el Gobierno de Pedro Sánchez asumió el relato de Sheinbaum y acusó a Ayuso de protagonizar "un bochorno", en palabras del ministro Óscar López, que justificó públicamente el trato recibido por la presidenta autonómica.

No hay que olvidar que López será, salvo sorpresa, el rival directo de Ayuso en las urnas en mayo de 2027.

"¿Cuándo se va a cansar la señora Ayuso de hacer el ridículo con el dinero de todos los madrileños? Este viaje ha sido un esperpento de principio a fin. No tenía ningún objetivo, no tenía ningún resultado más allá de provocar", dijo el ministro y futuro candidato del PSOE en Madrid.

Desde la Puerta del Sol consideran, sin embargo, que la presidenta madrileña ha sido objeto de una operación de hostigamiento político desde su llegada al país el pasado domingo.

En concreto, la Comunidad denuncia que Sheinbaum "ha atacado" diariamente a Ayuso y "ha llamado al boicot" de distintos actos de su agenda institucional.

Según la versión trasladada por el Gobierno madrileño, las presiones alcanzan incluso a empresarios, organizadores y asistentes vinculados a los actos previstos durante la visita institucional.

Porque las autoridades mexicanas, denuncia el equipo de Ayuso, han exigido conocer "cada nombre y apellido" de todas las personas que se han reunido con la presidenta autonómica durante su estancia en el país.

"La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles", sostiene el Gobierno de Díaz Ayuso,

A su juicio, es "insólito" que Sheinbaum "amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España".

La visita oficial de la líder autonómica madrileña a México ha desatado las críticas de políticos oficialistas y de la propia Sheinbaum, quien aseguró que "difícilmente" la sociedad mexicana "va a querer a alguien que adore" al conquistador español.

En distintos actos, Ayuso ha reivindicado la figura de Hernán Cortés, ha defendido la pureza del mestizaje de la época y ha cargado contra el partido gobernante (Morena).

Morena, el partido de Claudia Sheinbaum, es hoy uno de los principales aliados internacionales del PSOE. Ambas formaciones firmaron en 2024 un convenio de colaboración para "frenar a la ultraderecha a ambos lados del Atlántico" y desde entonces se reivindican como socios políticos.

La sintonía entre ambos gobiernos se escenificó hace apenas unas semanas en Barcelona, donde Sheinbaum participó junto a Pedro Sánchez en una cumbre "en defensa de la democracia".

Reacción del hotel

El grupo hotelero Xcaret, donde se celebra la gala de los Premios Platino, aseguró que no ha recibido "amenazas" ni "instrucción alguna" por parte de Sheinbaum o del Ejecutivo mexicano.

Según la empresa, fueron ellos quienes solicitaron a la organización retirar la invitación a Ayuso por sus "desafortunadas declaraciones" y para evitar que el evento se utilizara como "plataforma política".

El Gobierno de México también salió al paso de las acusaciones de la Comunidad de Madrid y lo negó todo.

En un comunicado oficial aseguró que “en ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas” y que la visita de Ayuso se ha desarrollado “en un ambiente de total libertad”.