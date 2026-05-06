Será el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien abra esta última jornada después de que el lunes confirmase sus peticiones de pena para los acusados: 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no aplicó la atenuante muy cualificada de confesión.
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Mensajes de Koldo ratifican que la trama intentó vender un complejo de la SEPI por 250 millones para cobrar comisiones
Mensajes inéditos de Koldo García ratifican que la trama intentó vender un complejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para cobrar comisiones.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a los dispositivos electrónicos de Koldo García que fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En estos móviles existen conversaciones de Koldo García, su exmujer Patricia Úriz y Víctor de Aldama sobre la compra del complejo Campos Velázquez de la SEPI.
Aldama relató ante el Tribunal Supremo que presentó una oferta de 250 millones de euros por estos edificios situados en una de las mejores zonas de Madrid.
María Jesús Montero pidió a José Luis Ábalos encontrar un comprador para el complejo y este pactó con Aldama la venta a cambio de cinco millones de euros de comisión, según una grabación realizada por Koldo García.
El contenido de las conversaciones revela una coordinación directa para presentar la oferta ante la SEPI.
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El juicio a Ábalos, Koldo y Aldama entra en su recta final y queda visto para sentencia
El Tribunal Supremo acoge este miércoles la decimocuarta sesión y, si se cumple su calendario, la última del juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama con los informes finales de acusaciones y defensas.
Los siete magistrados que conforman el tribunal tenían previsto poner fin al juicio el martes, si bien finalmente concedieron un día a las defensas del también exdirigente socialista y su exasesor para que estudiasen los ligeros cambios introducidos por el fiscal en sus conclusiones definitivas.
Será el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien abra esta última jornada después de que el lunes confirmase sus peticiones de pena para los acusados: 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no aplicó la atenuante muy cualificada de confesión.
Los acusa de delitos como organización criminal o cohecho y, en el caso de Ábalos y su exasesor -en prisión preventiva desde noviembre- también tráfico de influencias o malversación, entre otros.
Con su informe, Luzón tratará de apuntalar su tesis de que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama conformaron una organización criminal para cobrar comisiones de este empresario a cambio de favorecerle con contratos públicos y de influir a su favor en sus relaciones con la administración.