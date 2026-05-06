Mensajes inéditos de Koldo García ratifican que la trama intentó vender un complejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para cobrar comisiones.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a los dispositivos electrónicos de Koldo García que fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En estos móviles existen conversaciones de Koldo García, su exmujer Patricia Úriz y Víctor de Aldama sobre la compra del complejo Campos Velázquez de la SEPI.

Aldama relató ante el Tribunal Supremo que presentó una oferta de 250 millones de euros por estos edificios situados en una de las mejores zonas de Madrid.

María Jesús Montero pidió a José Luis Ábalos encontrar un comprador para el complejo y este pactó con Aldama la venta a cambio de cinco millones de euros de comisión, según una grabación realizada por Koldo García.

El contenido de las conversaciones revela una coordinación directa para presentar la oferta ante la SEPI.