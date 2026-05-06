El crucero del hantavirus llegará a Tenerife y los españoles guardarán cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid

Los ministros Mónica García y Fernando Grande Marlaska, durante la rueda de prensa en Moncloa

El Gobierno asegura que la OMS y la Comisión Europea han decidido que el puerto canario es el "más seguro" para ordenar desde allí las repatriaciones. Más información: A bordo del MV Hondius: pelea entre pasajeros, 4 contagiados incluido el médico del barco, 141 confinados con 'recreos' y langosta cada día en la cena

Las claves

Las claves Generado con IA El crucero afectado por hantavirus llegará al puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, en tres o cuatro días para el desembarco y revisión de los pasajeros. Los 140 pasajeros, de 23 nacionalidades, serán repatriados desde Tenerife; los 14 españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar cuarentena en aislamiento. El Gobierno ha elegido Tenerife por su aislamiento y la existencia de unidades especializadas para enfermedades contagiosas, siguiendo recomendaciones de la OMS y la Comisión Europea. La variante del virus detectada es la de los Andes, capaz de transmitirse de persona a persona, y se aplicarán protocolos estrictos para evitar el contacto con la población local.

De Cabo Verde a Canarias: el crucero del hantavirus se dirige a Tenerife

El crucero afectado por el hantavirus, actualmente fondeado en Praia, pondrá finalmente rumbo a Tenerife, donde se prevé que llegue en un plazo de entre tres y cuatro días al puerto de Granadilla de Abona donde serán examinados.

Desde allí, al aeropuerto donde los 140 pasajeros que se mantienen en el barco serán repatriados a sus países.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, desde La Moncloa en una comparecencia junto a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.

El Gobierno asegura que esta decisión se ha tomado después de que, en la tarde de este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea determinaran que el barco debía dirigirse al “puerto europeo más cercano”.

“La OMS considera que España y Canarias reúnen las condiciones de seguridad y protección de la salud”, aseguró García. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apeló a la “humanidad, ética y moral”.

Desde el Ejecutivo defienden la elección del puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, por su mayor aislamiento, lo que permite “evitar el contacto con la población local”.

Allí se desplegará un dispositivo para examinar a los pasajeros, coordinado por Sanidad Exterior, antes de proceder a su repatriación desde el aeropuerto hacia sus países de origen.

En total, los pasajeros proceden de 23 nacionalidades distintas. De ellos, 14 son españoles que serán trasladados en un avión militar hasta Torrejón de Ardoz (Madrid) y, una vez allí, derivados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

En este centro permanecerán en aislamiento. Aún no se ha determinado la duración de la cuarentena, aunque los protocolos establecen que el periodo de incubación del virus puede alcanzar los 45 días.

En Moncloa justifican la elección de este hospital, dependiente del Gobierno de España, por contar con ocho unidades UTAM de aislamiento en caso de que alguno de los pacientes desarrolle síntomas.

Estas unidades representan la mitad de las existentes en todo el territorio nacional. Otra se encuentra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, aunque el Gobierno de Canarias señala que tardará unos días en estar operativa.

Se trata de habitaciones aisladas destinadas al tratamiento de enfermedades altamente contagiosas, como el ébola o, en este caso, el hantavirus detectado en el crucero, que, según Sanidad, corresponde a la variante de los Andes, capaz de transmitirse de persona a persona.

La existencia de una unidad UTAM en Tenerife es una de las razones por las que la OMS ha considerado esta isla como puerto seguro.

En principio, no está previsto utilizarla, salvo que alguno de los pasajeros asintomáticos llegue a puerto con síntomas y requiera ingreso urgente.

En cambio, aquellos pasajeros con síntomas leves serán tratados en sus países de origen.

Desde el Gobierno han evitado polemizar con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien desde el lunes denuncia falta de información y lamenta la elección de Tenerife como puerto, en lugar de organizar las repatriaciones desde Cabo Verde, donde permanece fondeado el barco.

“No vamos a entrar en la polémica política. Ahora toca gestionar la crisis en colaboración con el Gobierno canario”, ha defendido García, quien ha asegurado que se ha ido “trasladando” toda la información.

No obstante, Moncloa admite que Pedro Sánchez aún no ha telefoneado a Clavijo, aunque mantienen contacto mediante mensajes de WhatsApp.

Esta misma mañana, el presidente ha presidido una reunión de coordinación para activar el mecanismo europeo de protección civil y comenzar a organizar las repatriaciones, cuyo coste asumirá cada uno de los 23 países de origen de los pasajeros.

Al mediodía, el Ministerio de Sanidad ha mantenido una reunión telemática con las 17 comunidades autónomas para coordinar el dispositivo y conocer el estado de las distintas unidades de aislamiento por si son necesarios utilizarlas.

Asimismo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mantendrá contacto con los presidentes de Madrid, Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia, al ser las comunidades de origen de los pasajeros españoles que permanecen a bordo para informarles de su estado.