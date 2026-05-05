Sumar defiende acoger "con garantías" a las personas del crucero con hantavirus y el PSOE pide "no generar alarma"

El crucero MV Hondius, donde se ha registrado un brote de hantavirus, en el puerto de Praia, en Cabo Verde. Reuters

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Las claves Generado con IA Sumar defiende acoger con garantías a las personas del crucero neerlandés afectado por un posible brote de hantavirus, que podría dirigirse a Canarias. El PSOE y Vox insisten en seguir las indicaciones de los expertos y en no generar alarma, remitiendo la información oficial a la ministra de Sanidad. En el crucero viajan alrededor de 150 personas de distintas nacionalidades, incluidos 14 españoles; hay tres fallecidos, un enfermo grave y tres casos leves relacionados con el brote. El hantavirus suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados y puede causar graves enfermedades respiratorias.

Sumar ha defendido este martes acoger en España "con garantías" a las personas a bordo del crucero neerlandés que ha sufrido un posible brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur y que podría dirigirse a Canarias, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tanto Vox como el PSOE se han remitido a la opinión de los expertos, en el caso de los socialistas concretamente a la ministra de Sanidad, Mónica García.

"No se trata de opiniones que generen alarma, se trata de información veraz y esa la va a dar, creo que hoy mismo, la ministra de Sanidad. Estamos hablando de un asunto que afecta a la salud y, por lo tanto, que sea ella la portavoz", ha declarado a los medios el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

España no se negará a asistir en Canarias a las personas a bordo de este crucero porque lo considera su obligación humanitaria, porque hay españoles a bordo y porque los hospitales de las islas "están preparados", ha dicho el delegado del Gobierno en esa comunidad autónoma, Anselmo Pestana.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz de Compromís en el grupo parlamentario Sumar del Congreso, Alberto Ibáñez, ha defendido la acogida a las personas de este crucero, independientemente de si están enfermas o no, ya que ha avisado de que la alternativa sería "que mueran en el mar".

"Cualquier persona sea blanca o negra; sea española, muy española o no sea española; esté enferma o no, tiene que ser acogida con garantías (...), sea Canarias o en cualquier puerto", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

En la misma línea, la portavoz de los comunes en el grupo Sumar, Aina Vidal, ha afirmado que España tiene capacidad de acoger este crucero y, en su opinión, debe hacerlo "con todas las garantías posibles".

"Deberíamos dar en este caso respuesta no solo a los conciudadanos españoles que se encuentran en ese barco, sino también al resto", ha añadido.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que no conoce los pormenores de este caso, pero espera que las personas expertas analicen "en qué medida se puede proteger" a las personas del crucero.

Alrededor de 150 personas de diferentes nacionalidades están a bordo del buque MV Hondius, entre ellos 14 españoles, y la OMS ha detallado este martes que entre los afectados por el posible brote de hantavirus hay tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

Entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.