El 1 de Mayo más electoral: de la denuncia de Feijóo al "impuesto al trabajo" a la petición de huelga general de Irene Montero

La primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva, la eurodiputada Irene Montero, durante el encuentro internacional 'Não à guerra, não à violência política, por un mundo ecofeminista'. Rober Solsona / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El 1 de Mayo se ha convertido en un gran mitin político, con la izquierda defendiendo la gestión económica del Gobierno y el PP criticando la presión fiscal. Irene Montero (Podemos) ha reclamado una huelga general por la vivienda y el coste de la vida, proponiendo incluso la expropiación de grandes tenedores. El PP, con Feijóo al frente, acusa al Gobierno de convertir el empleo en una "carrera de obstáculos" por el aumento de impuestos y costes laborales. El Gobierno presume de cifras récord de empleo y de derechos laborales, mientras la precampaña andaluza intensifica el enfrentamiento político en las calles y redes sociales.

El Día del Trabajador se ha transformado este viernes en un gran mitin político a cielo abierto. La izquierda ha salido a las calles para reivindicar la gestión económica del Gobierno y defender los servicios públicos, mientras el PP ha aprovechado la jornada para cargar contra la presión fiscal y denunciar que trabajar en España "ya no garantiza vivir con dignidad".

A dos semanas de las elecciones andaluzas, el 1 de Mayo se ha convertido en un ensayo de campaña. Málaga ha concentrado la gran movilización sindical de CCOO y UGT con presencia de Yolanda Díaz y María Jesús Montero, mientras Podemos ha elevado el tono desde Madrid tratando de disputar el espacio de la izquierda más combativa ante la moderación de Sumar dentro del Gobierno.

La formación morada ha querido marcar perfil propio en la calle y el discurso más duro de la jornada lo ha protagonizado Irene Montero, que ha aprovechado la movilización alternativa convocada por CGT y CNT para reclamar abiertamente una huelga general por la vivienda y el coste de la vida.

La exministra ha defendido una gran movilización "por la vivienda, contra el coste de la vida y para que la gente pueda tener más dinero para vivir". Según ha denunciado, muchos trabajadores destinan ya más de la mitad de su sueldo al alquiler y al pago de facturas.

Montero ha llegado incluso a plantear la expropiación de grandes tenedores de vivienda, a quienes ha acusado de "robar sistemáticamente el salario de la gente". "La verdadera prioridad nacional sería que cada familia tenga una casa".

En paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido a ninguna movilización esta mañana pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar su mensaje de que España va muy bien. Algo a lo que ha respondido el Partido Popular, también en las redes sociales -el otro campo de batalla electoral-.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de haber convertido el empleo en "una carrera de obstáculos" por la subida de impuestos, cuotas y costes laborales. "Trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar", ha asegurado Feijóo en un vídeo difundido en X, donde sostiene que el Ejecutivo "gana más mientras las familias llegan con menos".

El mensaje ha formado parte de una ofensiva del PP para desmontar el discurso económico de Moncloa. El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, ha hablado directamente de "infierno fiscal" y ha asegurado que cada trabajador paga ya 3.600 euros más en impuestos desde la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Frente a las críticas del PP, el Gobierno, con representantes del PSOE y Sumar, ha tratado de convertir el 1 de Mayo en una reivindicación de la gestión económica del Gobierno. Pedro Sánchez ha defendido que España tiene hoy "más empleo y más derechos que nunca" y ha reivindicado las medidas impulsadas por el Ejecutivo durante la legislatura.

Sánchez ha presumido de que España es "el país que más crece de la Unión Europea", supera ya los 22 millones de ocupados y tiene un salario mínimo que "duplica al de hace una década". También ha reivindicado la reforma laboral, la reducción de la temporalidad y la regularización de migrantes como medidas "de justicia" para combatir la explotación laboral.

Mientras todo esto ocurría en las redes sociales, la manifestación de Málaga se ha convertido en un acto de precampaña andaluza. María Jesús Montero ha defendido la necesidad de "elegir qué modelo de sociedad quieren los ciudadanos" y contrapuso la apuesta socialista por los servicios públicos frente a las políticas del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

"Los servicios públicos son salarios diferidos de los trabajadores", ha afirmado la dirigente socialista y candidata, que ha insistido en que el crecimiento económico debe llegar "a la vida de las personas" y no quedarse sólo en las cifras macroeconómicas.

Desde Sumar, Yolanda Díaz ha endurecido aún más el tono contra el Gobierno andaluz. La vicepresidenta segunda ha pedido "defender lo público" y ha asegurado que "no da igual quién gobierne", vinculando directamente la gestión de Moreno con los problemas sanitarios y laborales de Andalucía.

Así, el 1 de Mayo ha vuelto a convertirse en algo más que una jornada reivindicativa. A las puertas de una nueva cita electoral en Andalucía y con la economía como principal campo de batalla política, cada partido ha tratado de apropiarse del discurso de los trabajadores. El Gobierno y el PP pensando en los comicios andaluces y Podemos levantando el tono en plena precampaña a las generales para las que queda un año.