La reforma constitucional para incluir el aborto se le marchita a Sánchez: PNV, Junts y Podemos se unen a PP y Vox en la crítica

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el debate de este jueves en el Congreso. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la reforma constitucional para incluir el aborto como derecho. La reforma no cuenta con los apoyos necesarios, ya que PP, Vox, PNV, Junts y Podemos han expresado críticas y no la respaldan. El Gobierno pretende que España sea el segundo país en incluir el derecho al aborto en la Constitución, tras Francia. Algunos partidos consideran que el derecho ya está garantizado legalmente y critican la reforma como innecesaria o electoralista.

El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la reforma constitucional para introducir el aborto como un derecho.

Pese a ese rechazo, el proyecto está condenado al fracaso porque, al tratarse de un cambio en la Carta Magna, el Gobierno necesita tres quintos —es decir, 210 votos— y el apoyo del PP, que, como ha quedado demostrado durante este pleno, no lo respaldará.

Tampoco Podemos, PNV y Junts parecen favorables a la reforma, aunque por diferentes motivos.

La portavoz del PP, Silvia Franco, ha tildado la reforma de “chapuza jurídica” y “fraude constitucional”. “Esta reforma es desacertada, no viene a fortalecer el pacto del 78 y es un instrumento de la supervivencia política de Sánchez”, ha señalado.

La encargada de defender la reforma ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha pedido “blindar los derechos reproductivos y sexuales ante posibles retrocesos”, como se ha comprobado en “el contexto internacional”.

También ha criticado que el acceso al aborto no es igualitario en todo el país. “La libertad no está en duda pero de qué sirve si no podemos hacerlo en condiciones de igualdad, si no se respeta en España”, ha añadido Redondo.

Los socialistas defienden que solo el 20% de las mujeres que abortan lo hacen en centros públicos y que en Madrid “se manda a un 55% de las mujeres a abortar a otros centros”.

A ello, la portavoz socialista, Cristina Narbona, ha añadido que “quien mete miedo a las mujeres” es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En Vox no han sido tan duros con el aborto como en otras ocasiones. Su portavoz, Joaquín Robles, ha asegurado que “las prácticas abortivas son más antiguas que el hilo negro” y que “lo que no puede ser es que el aborto sea una práctica anticonceptiva”.

Para el portavoz de Abascal, la reforma que impulsa el Gobierno está “trufada de trilerismo” y ha criticado que “el PSOE use propaganda y mítines que no vienen al caso”.

Estas afirmaciones llegan tras la decisión del Gobierno de tramitar con carácter de urgencia la reforma para que el primer debate coincidiese con el inicio de las elecciones en Andalucía.

El cambio constitucional que impulsa Sánchez convertiría a España en el segundo país en llevar el derecho al aborto a su Carta Magna, tras Francia.

La ministra de Igualdad lo recalcó en varias ocasiones al recordar que “hasta” la extrema derecha francesa del RN “votó a favor”.

A lo que la portavoz del PP le preguntó: “¿En qué momento Le Pen se convirtió en la musa del PSOE?”

También la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha sido crítica con la reforma porque cree que introducirlo en la Constitución podría “rebajar” la protección.

“Si vamos a proteger el derecho al aborto como el de la Vivienda, apaga y vámonos”, ha afirmado.

En el PNV tampoco se han mostrado entusiasmados. “La legislación vigente ya garantiza los derechos de las mujeres”, ha afirmado Maribel Vaquero, quien ha asegurado que “el aborto ya está blindado al máximo nivel”.

“¿De verdad cree el Gobierno que el derecho al aborto está en peligro para reabrir un debate que ya estaba superado?”, ha añadido, al tiempo que ha criticado que se haya introducido en el artículo 43 y no en el 15.

En estas críticas ha coincidido la diputada de Junts, Pilar Calvo, quien ha afirmado que es un derecho que “ya está garantizado”.

“Este Gobierno, que no tiene mayorías simples para aprobar leyes, ¿Cómo nos quiere hacer creer que tiene 3/5 para una reforma constitucional?”, ha añadido.

Calvo ha tildado de “espectáculo electoral” todo el proceso que acabará condenado al fracaso en el siguiente debate cuando, después de las andaluzas, se vote la reforma y el Ejecutivo no logre 210 votos.