Cunde el temor en Moncloa ante una guerra de Irán larga que golpee a la economía en los precios y el turismo

El Ejecutivo destaca que España está mejor preparada que otros países gracias a sus energías renovables y reservas de combustible, pero considera inevitable una subida de precios.

La escasez y encarecimiento del combustible ya afecta al sector aéreo y podría impactar la llegada de turistas a España este verano.

Moncloa prevé fuertes efectos económicos negativos, especialmente en los precios y el turismo, que podrían durar al menos ocho meses.

El Gobierno español ve poco probable un final rápido de la guerra entre EE.UU. e Irán y teme su prolongación en Oriente Medio.

El Gobierno es muy pesimista sobre la guerra iniciada con el ataque de Estados Unidos a Irán, extendida ya a todo Oriente Medio. Por su prolongación y también por sus efectos económicos duraderos y de profundidad, según fuentes del Ejecutivo.

Desde el inicio del conflicto bélico, los datos que manejaba el Gobierno de Pedro Sánchez alertaban de su gravedad, por la evidencia de que se extendería a otros países de la región y porque se barajaba una duración de meses, descartando un final rápido.

Ahora la guerra va camino de tres meses, ya han sido afectados de alguna manera 16 países de la zona y la información que baraja el Gobierno señala que no se vislumbra un final inmediato y que las conversaciones se prolongarán durante meses, con posibilidad de que la guerra se cronifique, aunque aparentemente se mantenga un alto el fuego.

Moncloa utiliza como referencia las conversaciones anteriores entre Estados Unidos e Irán desde la etapa de Obama como presidente, que se mantuvieron durante años.

Ahora, la presión de los bombardeos no facilita esas conversaciones, planteadas desde posiciones muy dispares.

Según fuentes diplomáticas, los gobernantes de Irán necesitan que se noten los efectos de su capacidad para bloquear la economía mundial desde el estrecho de Ormuz.

Y, a su vez, Donald Trump necesita mostrar a la opinión pública estadounidense los efectos positivos de su decisión de atacar Irán, ya sea con la desnuclearización del país o el fin del régimen de los ayatolás.

En consecuencia, el Gobierno admite que su previsión sobre los efectos económicos es mala, más de lo que se transmite en la opinión pública y en los mercados. Y pone la mirada en la campaña de turismo de este verano.

Explican las fuentes del Ejecutivo que ya se ha llegado al punto de no retorno en el que, aunque hubiera un acuerdo en este momento, los efectos económicos negativos se prolongarían al menos durante ocho meses.

Por un lado, porque es necesario reconstruir las infraestructuras energéticas destruidas por la guerra, y eso requiere mucho tiempo.

Y, por otro, porque es necesario normalizar un sistema alterado que afecta a todos los sectores implicados en el comercio energético, empezando por los petroleros y los buques cisterna que transportan gas y que permanecen parados en Ormuz.

Fuentes del Gobierno explican que, en todo caso, Ormuz tardará mucho en volver a ser igual que antes del ataque de EEUU.

En el Gobierno insisten, por otra parte, en la idea de que España está en mejores condiciones que otros países para afrontar la crisis, por la extensión de la energía renovable, por la existencia de depósitos de gas y combustible, y por tener remanente de queroseno para los aviones.

Sin embargo, creen inevitable que los precios se disparen en los próximos meses y temen una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Además, los temores del Gobierno se dirigen al turismo, la principal industria de España. Porque todas las líneas aéreas del mundo sienten ya la escasez del combustible y sufren su encarecimiento, y eso tendrá efectos negativos en la llegada de viajeros durante el verano.

Por el momento, el Gobierno considera que están teniendo efecto positivo las medidas incluidas en los dos decretos aprobados para hacer frente a esta crisis.

El primero fue para bajar el IVA del combustible, y el segundo para dar ayudas al transporte. Por ejemplo, Moncloa cifra en unas 8 décimas el efecto de la reducción del IVA en la inflación.

Esa incertidumbre sirve al Gobierno para justificar el retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. En realidad, esa decisión se retrasa desde 2022, mucho antes de iniciarse esta guerra.

Pero, en todo caso, significaría la confirmación de que este año ya no hay proyecto de ley de cuentas del Estado y que habría que empezar a pensar en las de 2027, si es que es posible.